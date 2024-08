Niemcy na hamulcu. "Prognozy KE nie pozostawiają żadnych złudzeń"

Niepokojące wiadomości napływają z Niemiec. W lipcu bankructwo ogłosiło 1406 spółek i korporacji. W porównaniu do 2023 roku to wzrost o 37 procent - najwięcej od 10 lat. Jak czytać te dane i czy są to chwilowe problemy? W programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS i TVN24 GO dr hab. Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, zwróciła uwagę na panującą w Niemczech recesję. - Gospodarka niemiecka wpadła w dołek. Ostatnie dane za drugi kwartał tego roku pokazują nieciekawy wynik -0,1 procent, jeśli chodzi o wzrost PKB. Z podobnie kiepskim wynikiem zakończyli poprzednik rok i z podobnie kiepskim wynikiem prawdopodobnie zakończą i ten rok. Prognozy Komisji Europejskiej nie pozostawiają żadnych złudzeń. O ile cała Unia Europejska ma wzrosnąć o około 1 punkt procentowy, o tyle dla Niemiec ten wynik to może 0,1 procent - wyjaśniła. Zaznaczyła, że choć gospodarka niemiecka ma problem, to nie mówimy tu o mocnej recesji, lecz o dokuczliwej i trwałej fazie recesyjnej. W dalszej części programu Nina Wadowska, PR managerka Autopay w rozmowie z Mateuszem Walczakiem rozmawiała o tym, co dla młodych oznacza sukces finansowy.