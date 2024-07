"Europa nie jest przygotowana". Ekspert o firmach, które mogą upaść

Ursula von der Leyen potwierdziła, że od 2035 roku będzie utrzymany zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. - Wygląda to bardzo dramatycznie z prostego powodu: Europa nie jest przygotowana na produkcję elektrycznych samochodów w stu procentach - skomentował w programie "Byk i niedźwiedź" Patryk Mikiciuk (TVN Turbo). Jak wskazał, "wiemy dzisiaj jedno - wylejemy dziecko z kąpielą, bo padną europejskie firmy, które produkują samochody". Dziennikarz motoryzacyjny wskazał, że "marki, które wydają się, że istnieją na zawsze, mogą zniknąć, a pojawią się marki azjatyckie", a to "oznacza załamanie pewnej gałęzi przemysłu w Unii Europejskiej". - A chyba nie o to chodzi - dodał. Mikiciuk zwrócił uwagę, że w Europie "nie jesteśmy gotowi na wprowadzenie samochodów elektrycznych pod kątem infrastruktury, nie ma wystarczająco dużo punktów do ładowania".





Następnie w programie Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wypowiedziała się na temat rządowego programu "Mieszkanie na Start", który ma funkcjonować od 2025 roku. - Znowu idziemy nie w tym kierunku, dlatego, że ważna jest podaż, a my wspieramy popyt, który i tak jest duży - zaznaczyła. Jak kontynuowała, musimy wymyślić, w jaki sposób tę podaż zwiększyć. Starczewska-Krzysztoszek przypomniała, że w przeszłości realizowano różne pomysły, ale nie doprowadziły do rozwiązania problemu. Jak wskazała, "w momencie, kiedy mamy duży popyt, a podaż jest sztywna, to efekt jest zawsze taki, że rynek poprzez cenę koryguje to niedopasowanie".