Polska puka do drzwi 20. gospodarki świata. "Idziemy w bardzo szybkim tempie"

Jak zwiększać atrakcyjność Polski w oczach inwestorów? - Cały świat rozwija się bardzo szybko. Nowe technologie wprowadzane są w tempie, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy - mówiła w programie "Byk i Niedźwiedź" Magda Dziewguć (dyrektorka Google Cloud w Polsce). Podkreśliła, że "nie ma takiego punktu, w którym będziemy wystarczająco dobrzy". - To, co musimy jeszcze lepiej robić, to komunikować naszą wartość - zaznaczyła. Dziewguć wskazała, że "oczy inwestorów poszukują szybkich wzrostów" i "to, co dzisiaj Polska ma do zaoferowania, to czas, w którym dostarczamy zwrot z inwestycji". Pytana, dlaczego oni mogą trochę tego nie wiedzieć, odparła, że "są dwa czynniki". Według niej pierwszym czynnikiem jest to, iż "my naturalnie w naszej kulturze mamy wbudowaną skromność, że nie do końca wypada się chwalić i tego musimy się nauczyć, jak profesjonalnie komunikować wartość biznesową". - Po drugie, jesteśmy relatywnie młodą gospodarką, mamy 35 lat - dodała.





Następnie w programie Adam Sawicki (Group Senior Vice President - Digital, TVN Warner Bros. Discovery) również był pytany o główny problem w przyciąganiu inwestorów do Polski. Zwrócił uwagę, że "staramy się spojrzeć globalnie, bo jest ta taka pułapka kraju średniej wielkości, średniego rynku, która mówi, że jest na tyle duży, że wielu starcza, nie trzeba iść dalej". - Do globalnych ambicji predestynuje nasze miejsce w Europie, bo za chwilę pukamy do drzwi dwudziestej największej gospodarki na świecie, więc idziemy w bardzo szybkim tempie, w dobrym kierunku - powiedział. Według niego "największym wyzwaniem będzie utrzymanie dynamiki".