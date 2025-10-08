Logo strona główna
Fakty

"Co pani myśli, że pani mnie na litość weźmie?". 11-latek był w stanie krytycznym, a dyspozytor nie wezwał karetki

|
Ambulans
"Co pani myśli, że pani mnie na litość weźmie?". 11-latek był w stanie krytycznym, a dyspozytor nie wezwał karetki
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Stan 11-letniego chłopca był bardzo zły i się pogarszał, a jednak dyspozytor pogotowia nie chciał wezwać karetki. Mama zawiozła Błażeja do przychodni, gdzie pracownice nie tylko wezwały pogotowie, ale też policję. Okazało się, że chłopcu pękł wyrostek robaczkowy. Na szczęście przeżył.

Pani Anna wreszcie będzie mogła porozmawiać z synem. Wybudzono go ze śpiączki. Gdy na początku października próbowała wezwać do 11-latka pomoc, bała się, że Błażeja straci. Najpierw jej, a potem sąsiadce dyspozytor odmówił wysłania karetki.

- Odmówili po prostu, że nie przyjadą, (...) że nie ma potrzeby - wspomina Anna Wiktoruk, matka Błażeja. - Jeśli zaistnieje sytuacja, że będzie trzeba wezwać karetkę, to ja będę się bała, że mi też odmówią, (...) a ja będę bezradna po prostu - przyznaje Halina Przybysz, sąsiadka pani Anny.

Obie kobiety usłyszały, że mają Błażeja zawieźć do ośrodka zdrowia w Prabutach koło Kwidzyna. Jego mama tłumaczyła, że nie może chodzić, nie ma samochodu, a z Błażejem jest coraz gorzej. - Miał 33 stopnie temperatury już, tak jakby miał umierać. (...) Przytomność tracił. Po prostu już zjeżdżał na dół - mówi pani Anna.

- A on mówi do mnie: a co pani myśli, że pani mnie na litość weźmie? Że ktoś ma złamaną rękę czy nogę? Albo że ktoś jest matką samotną? To nas to nie obchodzi i pani mnie na litość nie weźmie - relacjonuje pani Halina.

Potem dyspozytor miał pytać sąsiadkę, czy jest krewną chłopca. - Tylko że nie dosłownie on to powiedział, ale ja tak odniosłam wrażenie, że nie wtrącaj się, jeśli jesteś sąsiadką - wspomina pani Halina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Awionetka zatonęła w jeziorze
Awaryjne lądowanie na jeziorze. Awionetka zatonęła, pilot uratowany
Katowice
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
WARSZAWA
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia. Podano przyczynę
WARSZAWA

Pracownice przychodni wezwały pogotowie i policję

Mama chłopca pojechała do przychodni zdrowia z błaganiem o pomoc. Pielęgniarka zadzwoniła na 112 po raz trzeci i postawiła na swoim. Karetka wreszcie przyjechała. Na wniosek pracownic ośrodka zdrowia sprawą zajęła się policja.

- Z uwagi na fakt, że stan zdrowia małoletniego dziecka pogarszał się, na miejsce zostało wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało dziecko do szpitala w Olsztynie - poinformowała st. asp. Anna Filar, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. - Policjanci przesłuchali świadków, jak również wystąpili z wnioskiem o zabezpieczenie nagrań z WCPR - dodała.

Prokuratura i urząd wojewódzki, który nadzoruje pracę dyspozytorów Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) w Gdańsku, wyjaśniają sprawę.

- Jesteśmy w trakcie sprawdzania dokładnie, co się w tym dniu wydarzyło, i jak ta obsługa numeru alarmowego wyglądała - przekazał Krystian Kłos, rzecznik prasowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Błażej czekał na pomoc w męczarniach, bo pękł mu wyrostek robaczkowy. Trafił do szpitala w krytycznym stanie. - Z podejrzeniem wstrząsu sceptycznego, który jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu - poinformował Grzegorz Adamowicz z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Dziś jest lepiej, chłopiec jest przytomny. Rodzina i sąsiedzi czekają na Błażeja, a sprawa na wyjaśnienie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrowersje po wynikach konkursu
Syn wygrał konkurs. Ojciec dyrektorem i szefem komisji konkursowej
Bartosz Żurawicz
Śmigłowiec TOPR
Akcje ratunkowe w Tatrach. Nie żyje turysta
METEO
Karetka (zdjęcie ilustracyjne)
Nie miał pieniędzy na taksówkę, wezwał karetkę
Łódź

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Renata Kijowska
Renata Kijowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica