Hurtowe ceny paliw w dół. Orlen podał nowe stawki

Ropa i paliwa w Polsce w 2025 r.

Zgodnie z aktualnym cennikiem hurtowym Orlenu, w czwartek olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 346 zł za metr sześcienny, czyli 52 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 293 zł za metr sześcienny o 36 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w środę, Orlen obniżył w hurcie cenę napędowego Ekodiesel o 167 zł, do 6 398 zł za metr sześcienny, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 79 zł, do 5 329 zł za metr sześcienny.

Ceny paliw w Polsce

W wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie, 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii o cenach maksymalnych, w czwartek 16 kwietnia litr benzyny bezołowiowej 95 kosztuje 6,08 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 7,23 zł.

Ceny maksymalne paliw są ogłaszane codziennym obwieszczeniem przez Ministerstwo Energii. Obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim, a w przypadku obwieszczenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami - do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Minister energii Miłosz Motyka ocenił, że wygaszenie interwencji na rynku paliw będzie możliwe, kiedy hurtowe ceny paliw wrócą do poziomów sprzed konfliktu na Bliskim Wschodzie.

- Wtedy, gdy będziemy widzieli uspokojenie sytuacji na rynkach, gdy cena diesla i benzyny w hurcie będzie niższa, w okolicy tego, z jakimi cenami mieliśmy do czynienia przed wybuchem tego konfliktu, to wtedy będziemy mogli mówić o wygaszeniu tych tarcz - powiedział w środę Motyka w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Wahania na rynku ropy

Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie. Przełożyło się to na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Czwartkowe wahania cen ropy naftowej są wywołane ostatnimi doniesieniami z Bliskiego Wschodu. Iran ma pracować nad przedłużeniem zawieszenia broni z USA i chce wznowić rozmowy w celu zakończenia wojny.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 91,67 dol. - wyżej o 0,42 proc .Brent na ICE na VI jest wyceniana po 94,90 dol. za baryłkę, w dół o 0,03 proc.

