Herbatka dla dzieci wycofana. "Stwarza ryzyko dla zdrowia"
Komunikat dotyczy produktu marki Herbapol - "Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa, już po 1. miesiącu życia". "W wyniku urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce dla dzieci" - przekazał GIS w komunikacie.
Ocena ryzyka przeprowadzona przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego wykazała, że produkt jest mocno zanieczyszczony, a jego spożycie może być niebezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza u dzieci.
Herbatka z alkaloidem
Szczegóły dotyczące produktu:
- Produkt: Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia;
- Numer partii: 010126;
- Data minimalnej trwałości: 12.2028;
- Producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A., ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków; Zakład Produkcyjny w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia.
Produkt wycofany ze sklepów
GIS poinformował, że sprzedaż herbatki została wstrzymana, a wszystkie zapasy produktu zabezpieczono, by uniemożliwić ich dalszą dystrybucję.
"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu środka spożywczego i nakazującą wycofania z obrotu środka spożywczego oraz nadzorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - poinformował inspektorat.
Sanepid zaapelował, by nie spożywać partii produktu wskazanej w komunikacie.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są komunikaty dotyczące niebezpiecznych produktów. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.