Handel

Herbatka dla dzieci wycofana. "Stwarza ryzyko dla zdrowia"

herbata filizanka shutterstock_2683072563
Polacy spożywają za dużo leków bez recepty i suplementów diety. Stąd akcja "Leki to nie słodycze"
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Quantum Hydra/Shutterstock
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał w środę ostrzeżenie dotyczące jednej z partii herbatki ziołowo-owocowej dla dzieci. W produkcie wykryto przekroczenie dopuszczlnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent podjął działania mające na celu natychmiastowe wycofanie zakwestionowanej partii z rynku.

Komunikat dotyczy produktu marki Herbapol - "Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa, już po 1. miesiącu życia". "W wyniku urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce dla dzieci" - przekazał GIS w komunikacie.

Ocena ryzyka przeprowadzona przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego wykazała, że produkt jest mocno zanieczyszczony, a jego spożycie może być niebezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza u dzieci.

Herbatka z alkaloidem

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Produkt: Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia;
  • Numer partii: 010126;
  • Data minimalnej trwałości: 12.2028;
  • Producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A., ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków; Zakład Produkcyjny w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia.
GIS ostrzega przed herbatką dla dzieci
Źródło zdjęcia: GIS
Źródło zdjęcia: GIS
Źródło zdjęcia: GIS

Produkt wycofany ze sklepów

GIS poinformował, że sprzedaż herbatki została wstrzymana, a wszystkie zapasy produktu zabezpieczono, by uniemożliwić ich dalszą dystrybucję.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu środka spożywczego i nakazującą wycofania z obrotu środka spożywczego oraz nadzorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - poinformował inspektorat.

Sanepid zaapelował, by nie spożywać partii produktu wskazanej w komunikacie.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są komunikaty dotyczące niebezpiecznych produktów. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.

Źródło: tvn24.pl
Bartłomiej Ciepielewski
