Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Pigułka zamiast pompy. Naukowcy pracują nad nową terapią na bezdech senny

|
Bezdech senny - zdjęcie poglądowe
Chrapanie może oznaczać bezdech. A to ryzyko dla kierowców
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Głośne chrapanie to jeden z sygnałów. Obturacyjny bezdech senny objawia się również nagłym wybudzaniem z uczuciem duszności, krztuszeniem się i potliwością w nocy. Osobom z ciężką lub umiarkowaną postacią zaleca się korzystanie ze specjalnego aparatu, co w praktyce oznacza spanie z maską na twarzy. Jest jednak szansa, że urządzenie zostanie zastąpione przez tabletkę.
Kluczowe fakty:
  • Obturacyjny bezdech senny (OBS) to zaburzenie, które zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.
  • Standardową terapią OBS jest stosowanie aparatu CPAP, który utrzymuje drożność dróg oddechowych, jednak wielu pacjentów nie toleruje tej metody.
  • Naukowcy w USA i Szwecji prowadzą badania nad doustnymi lekami, które mogłyby skutecznie leczyć przyczyny bezdechu. Jak działają te środki?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Obturacyjny bezdech senny (OBS, z ang. OSA) to potencjalnie groźne zaburzenie, w którym drogi oddechowe wielokrotnie zamykają się podczas snu, blokując przepływ powietrza. Powoduje to spadek poziomu tlenu we krwi, co prowadzi do nagłego wybudzania się w nocy z uczuciem zatrzymania oddechu lub duszenia się. OBS objawia się także nadmierną sennością w ciągu dnia, suchością w jamie ustnej po przebudzeniu, porannymi bólami głowy, trudnościami w koncentracji i potliwością nocną. 

"Taka drzemka to prawdziwe zabójstwo". Jak spać, żeby się wyspać?
Dowiedz się więcej:

"Taka drzemka to prawdziwe zabójstwo". Jak spać, żeby się wyspać?

Nieleczone schorzenie wyraźnie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.

"Częstość występowania OSA jest wysoka i prawdopodobnie, z powodu zwiększającej się częstości otyłości, będzie większa w przyszłości" - przewidują autorzy publikacji "Obturacyjny bezdech senny - diagnostyka i postępowanie terapeutyczne" w "Via Medica Journals". Zauważają, że w wielu badaniach wykazano korelacje między OBS a innymi schorzeniami, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność krążenia, choroba niedokrwienna serca, arytmie, udar mózgu.

Terapia skuteczna, ale uciążliwa

"Złotym standardem" w leczeniu OBS jest stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP). Zapewnia je specjalna pompa powietrzna.

"Według aktualnych wytycznych i publikacji CPAP jest leczeniem pierwszego wyboru w umiarkowanej i ciężkiej postaci OSA. Strategia lecznicza w przypadku bezdechu łagodnego zależy od zdrowia pacjenta, schorzeń współistniejących i indywidualnych decyzji chorego. Innymi opcjami leczenia są aparaty wewnątrzustne, leczenie pozycyjne i chirurgiczne, ale żadna z tych metod nie dorównuje korzyściom wynikającym z terapii CPAP" - informują lekarze. Jak zauważają, wiele publikacji naukowych wskazuje, że terapia CPAP ma również korzystny wpływ na schorzenia współistniejące.

Kobiece serce pod lupą naukowców. "Choruje inaczej"
Dowiedz się więcej:

Kobiece serce pod lupą naukowców. "Choruje inaczej"

Choć metoda jest skuteczna, wielu pacjentów jej nie toleruje, bo nie potrafi spać z maską na twarzy, pokrywającą nos albo nos i usta jednocześnie. Dlatego naukowcy starają się opracować inne rozwiązanie - w postaci leku.

Obiecujące badania kliniczne

Przyjmowana na noc tabletka leczy przyczynowo zapadanie się dróg oddechowych, co pozwala kontrolować obturacyjny bezdech senny - ogłoszono na konferencji American Thoracic Society w Orlando w USA. Naukowcy potwierdzili jej skuteczność w trwających sześć miesięcy randomizowanych badaniach klinicznych fazy 3, przeprowadzonych w 69 ośrodkach w USA i Kanadzie.

Miały pomagać przy bezsenności, a wpędzają w uzależnienie. Eksperci znów ostrzegają
Dowiedz się więcej:

Miały pomagać przy bezsenności, a wpędzają w uzależnienie. Eksperci znów ostrzegają

Obserwacją objęto 646 dorosłych z OBS o nasileniu od łagodnego do ciężkiego, którzy nie tolerowali lub odmawiali terapii CPAP. Część przyjmowała farmacutyk o tymczasowej nazwie AD109, który łączy dwa leki, aroksybutyninę i atomoksetynę. Ich działanie zwiększa napięcie mięśni gardła, co zapobiega zapadaniu się dróg oddechowych podczas snu. U pacjentów przyjmujących AD109 zaobserwowano spadek wskaźnika bezdechu i niedotlenienia, mierzącego liczbę przerw w oddychaniu na godzinę, o około 44 proc. w porównaniu z 18 proc. w grupie placebo. Wskaźnik desaturacji (liczba spadków stężenia tlenu we krwi w ciągu nocy) i niedobór tlenu również uległy poprawie w grupie AD109. Taki efekt odnotowano u osób o różnym stopniu nasilenia OSA i różnej budowie ciała. Oprócz poprawy wyników, lek wykazał akceptowalny profil bezpieczeństwa z łagodnymi działaniami niepożądanymi. Najczęściej były to suchość w ustach, nudności, bezsenność i trudności z oddawaniem moczu. Około 21 proc. pacjentów przerwało terapię z powodu działań niepożądanych.

Alarmujące dane WHO: choroby mózgu dotykają co trzeciego człowieka na świecie
Dowiedz się więcej:

Alarmujące dane WHO: choroby mózgu dotykają co trzeciego człowieka na świecie

Nowa opcja dla pacjentów?

"To zachęcające rezultaty. Stanowią dowód na to, że ukierunkowanie leczenia dysfunkcji nerwowo-mięśniowej może przełożyć się na istotne wyniki kliniczne, zgodne z naszą zmieniającą się wiedzą na temat biologii choroby" - stwierdził główny autor, dr Patrick John Strollo, lekarz medycyny snu w University of Pittsburgh Medical Center. "W przypadku wielu innych chorób przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia, astma czy cukrzyca typu 2, nie do pomyślenia byłoby, aby większość zdiagnozowanych pacjentów pozostała nieleczona lub leczona niedostatecznie. Jednak w przypadku OSA nadal tak jest" - podkreślił Strollo. "Tabletka doustna, która oddziałuje na nerwowo-mięśniowe czynniki powodujące zapadanie się dróg oddechowych podczas snu, mogłaby pomóc w wypełnieniu tej luki i poszerzeniu zakresu skutecznych opcji dla pacjentów, którzy obecnie pozostają nieleczeni" - dodał. Dr Strollo zapowiedział, że wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie "American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology".

Nad tabletką pracują też Szwedzi

Nad lekiem na OBS pracują też naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu w Szwecji, choć są mniej zaawansowani w badaniach klinicznych niż Amerykanie. Szwedzcy badacze przeprowadzili niedawno drugą fazę badań klinicznych nad lekiem o nazwie sultiame (sulthiam) - pisaliśmy o tym w tvn24.pl. Testowali substancję znaną w medycynie od lat 50. XX wieku, stosowaną dotychczas jako lek przeciwdrgawkowy w leczeniu padaczki.

Lek znany od dekad może uciszyć nocne chrapanie. Wyniki są bardzo obiecujące
Dowiedz się więcej:

Lek znany od dekad może uciszyć nocne chrapanie. Wyniki są bardzo obiecujące

Wyniki testów przeprowadzonych na grupie 240 pacjentów z pięciu krajów europejskich (Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemiec i Czech) okazały się również niezwykle obiecujące. U uczestników, którzy przyjmowali najwyższą dawkę leku, liczba przerw w oddychaniu podczas snu zmniejszyła się o niemal 50 procent. Pacjenci przyjmujący dawkę 200 mg lub 300 mg wykazali znaczną poprawę w zakresie utlenowania krwi oraz redukcję nadmiernej senności w ciągu dnia.

- Wyniki pokazują, że bezdech senny można rzeczywiście leczyć farmakologicznie - komentował w publikacji w "The Lancet" Jan Hedner, specjalista medycyny płuc z Göteborga. Naukowcy ustalili, że "złotym środkiem" wydaje się dawka 200 mg, która oferuje optymalny balans między skutecznością a minimalizacją efektów ubocznych.

Podobnie jak AD109 sultiame uderza w same przyczyny bezdechu: poprawia napięcie mięśni górnych dróg oddechowych oraz stabilizuje kontrolę oddechową organizmu. Dzięki temu lek bezpośrednio zapobiega zapadaniu się dróg oddechowych, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem, niezależnym wyłącznie od wagi pacjenta.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_1173255265
25 wariantów temperówki. Polskie regionalizmy to sztos!
Marta Irzyk
Kamil Stoch - mistrz powoli schodzi ze sceny
Marzą o golonce i smalcu. A co jedzą skoczkowie narciarscy?
Rafał Kazimierczak
Suplementy z kolagenem są dostępne w różnych formach
"Białko młodości" podbija rynek. Warto je suplementować?
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowy styl życiaKardiologialekBadania klinicznePacjent
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA
BIZNES
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku, nie żyje dwulatek. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Świat
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
Zbigniew Ziobro
"Będzie korzystał z gościnności". Media o planach Zbigniewa Ziobry
Aleksandra Sapeta
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Świat
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
Trójmiasto
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
Świat
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
Świat
Viktor Orban
Pierwsza propozycja zmiany konstytucji na Węgrzech. Dotyczy Orbana
Świat
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
Trójmiasto
pap_20260306_0NU
Tyle zapłacimy za paliwo w piątek. Benzyna 95 i olej taniej
BIZNES
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
WARSZAWA
Baza Ebbing, polskie F-35
Nowe polskie samoloty wkrótce zostaną przebazowane
Polska
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Mężczyzna ze skradzionym "lodem". Zdjęcie z monitoringu miejskiego w Szczecinku
W nocy spacerował z ogromnym lodowym rożkiem. Nie wiedział, dlaczego go zabrał
Szczecin
Burza, piorun, burzowo, pogoda
Gdzie jest burza? Na froncie kłębią się chmury i grzmi
METEO
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
Policjanci ujawnili marihuanę, amfetaminę i mefedron
Nerwowa para. Ona odpowie za narkotyki, on za kradzione rowery
WARSZAWA
Wulkaniczny region Pól Flegrejskich
Ziemia zatrzęsła się w kalderze włoskiego superwulkanu
METEO
Ben Gvir
Polscy aktywiści uwolnieni. MSZ chce zakazu wjazdu dla izraelskiego ministra
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica