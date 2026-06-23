Kiedy leczenie nie przynosi ulgi. Czym jest depresja lekooporna?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Elektrowstrząsy, ketamina i TMS [przezczaszkowa stymulacja magnetyczna - red.] - to są trzy opcje dla pacjentów z lekooporną depresją, czyli takich jak ja. I bardzo mnie wkurza, że tak mało się na ten temat mówi - takimi słowami zaczyna swoją rolkę znana influencerka Red Lipstick Monster.