Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zakładnicy Hamasu, Donald Trump w Egipcie, Polacy krok od baraży

Baner z podziękowaniami dla prezydenta USA Trumpa przed jego wizytą w Izraelu, w Jerozolimie
Izraelskie media: Hamas uwolni izraelskich zakładników w poniedziałek rano
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Hamas ma zwolnić w poniedziałek ostatnich 20 izraelskich zakładników. Donald Trump weźmie udział w szczycie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Polska reprezentacja pokonała Litwinów 2:0 w eliminacjach do mundialu. W Poznaniu strażacy walczyli z pożarem galerii handlowej. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 13 października.

1. Hamas wypuści ostatnich żywych zakładników

Wszystkich 20 żywych zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy ma zostać zwolnionych jednocześnie wczesnym rankiem w poniedziałek - przekazała rzeczniczka izraelskiego rządu. Rodziny i bliscy zakładników ze Strefy Gazy czekają na ich powrót do Izraela. Tłumy zgromadziły się w niedzielę na placu Zakładników w Tel Awiwie, by wspólnie świętować. Rozstawiono tam plakaty z podobiznami uprowadzonych oraz inne dekoracje.

"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich

2. Donald Trump na Bliskim Wschodzie

Prezydent USA Donald Trump wyleciał na Bliski Wschód. W Egipcie odbędzie się w poniedziałek szczyt pokojowy poświęcony zakończeniu wojny w Strefie Gazy z udziałem przywódców z ponad 20 państw świata. Trump wraz z prezydentem Egiptu Abdelem Fatahem el-Sisi będzie przewodniczyć obradom.

Trump poleciał do Egiptu. "Wyjątkowe wydarzenie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump poleciał do Egiptu. "Wyjątkowe wydarzenie"

3. Polska pokonała Litwę. Szymański jak Deyna

Piłkarska reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Litwę 2:0 w eliminacjach mistrzostw świata 2026 po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Kibice zapamiętają przede wszystkim pierwszą bramkę - pomocnik Fenerbahce Stambuł umieścił piłkę w siatce po strzale bezpośrednio z rzutu rożnego, powtarzając w ten sposób wyczyn Kazimierza Deyny z meczu z Portugalią (1:1) w eliminacjach do mistrzostw świata w 1977 roku.

Nietypowy gol, później błysk Lewandowskiego. Ważna wygrana Polaków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nietypowy gol, później błysk Lewandowskiego. Ważna wygrana Polaków

EUROSPORT

4. Pożar galerii handlowej w Poznaniu

Strażacy walczyli w nocy z pożarem przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu. Ogień objął market i Galerię Podolany. W tym kompleksie znajdują się m.in. papugarnia, apteka, optyk, sklep odzieżowy oraz z dronami i klub sportowy. W budynku nie było ludzi.

W akcji w kulminacyjnym momencie uczestniczyło 28 zastępów straży pożarnej.

Wielki pożar galerii handlowej. Strażacy musieli wycofać się ze środka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wielki pożar galerii handlowej. Strażacy musieli wycofać się ze środka

Poznań

5. "Financial Times": Kijów atakuje zakłady energetyczne w Rosji przy wsparciu wywiadu USA

Stany Zjednoczone od miesięcy pomagają Ukrainie w przeprowadzaniu dalekosiężnych ataków na rosyjskie obiekty energetyczne, udostępniając swoje dane wywiadowcze - podał "Financial Times". Według gazety, która powołała się na ukraińskich i amerykańskich urzędników, działania USA i Ukrainy są "skoordynowanym wysiłkiem mającym na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki i zmuszenie (przywódcy Rosji Władimira) Putina do negocjacji".

"Najnowszy sygnał, że Trump wzmocnił swoje poparcie dla Ukrainy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najnowszy sygnał, że Trump wzmocnił swoje poparcie dla Ukrainy"

6. Sprawa Krzysztofa Brejzy. Urzędniczka stanie przed sądem

Wyjaśnienia podejrzanej urzędniczki z Inowrocławia były jedynym dowodem przeciwko Krzysztofowi Brejzie. To był jedyny powód zastosowania wobec polityka i jego rodziny Pegasusa. Agnieszka Ch. najpierw wycofała się z oskarżeń wobec obecnego europosła KO. Teraz sama staje przed sądem, jej proces rozpocznie się 23 października w Bydgoszczy.

Oskarżyła Brejzę, stanie przed sądem. Poznaliśmy akt oskarżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oskarżyła Brejzę, stanie przed sądem. Poznaliśmy akt oskarżenia

Maciej Duda, Łukasz Ruciński
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/kab

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/ABIR SULTAN

Udostępnij:
TAGI:
Piłkarska reprezentacja PolskiDonald TrumpUSAIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie GazyIzraelEgiptKrzysztof BrejzaUkrainaRosja
Czytaj także:
Nowy posterunek w Turobinie
"Autoparaliż" w wojsku i służbach mundurowych. Jak do niego doszło?
Robert Zieliński
Jarosław Kaczyński
"Były głosy w PiS, że być może to nie jest najlepszy pomysł"
Polska
Donald Trump przed wylotem na Bliski Wschód
Trump poleciał do Egiptu. "Wyjątkowe wydarzenie"
Świat
Pożar galerii handlowej na Podolanach
Wielki pożar galerii handlowej. Strażacy musieli wycofać się ze środka
Poznań
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
METEO
11 min
pc
Mały dron kontra F-35 za miliardy. Kto naprawdę ma przewagę w powietrzu?
TVN24+ Originals
imageTitle
Jan Urban o meczu. To mu się nie podobało
EUROSPORT
imageTitle
Szymański skomentował swoją niesamowitą bramkę
EUROSPORT
Wypadek na Wisłostradzie
Wypadek na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
WARSZAWA
imageTitle
Wyraźny bohater, ale też rozczarowania. Oceny za mecz z Litwą
Najnowsze
imageTitle
Donald Tusk na meczu Polaków. Przewidział wynik
EUROSPORT
imageTitle
To miejsce trzeba utrzymać. Sytuacja w grupie Polaków
EUROSPORT
imageTitle
Nietypowy gol, później błysk Lewandowskiego. Ważna wygrana Polaków
EUROSPORT
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
METEO
pap_20240415_22Z
TVP informuje o "obcej ingerencji"
Polska
Efekt operacji zmniejszenia żołądka
"Nowe życie". Kolejni seniorzy wybierają ten zabieg
Marek Nowicki
imageTitle
Nietypowe trafienie Polaków. Taki gol nazywany jest bramką olimpijską
EUROSPORT
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
METEO
Pocisk Tomahawk odpalany z niszczyciela USS Laboon
Zełenski o tym, czego nie zrobi z Tomahawkami
Świat
Wiec PiS na placu Zamkowym
Informacja, która "popsuła szyki" PiS
Polska
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
METEO
butla
Wybuch w porcie w Kołobrzegu
Polska
imageTitle
Wyspy Owcze nie przestają zadziwiać. Duża niespodzianka w eliminacjach
EUROSPORT
Donald Tusk w Gdyni
Tusk: to z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić
Polska
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
METEO
Holandia - Finlandia
Rywale Polaków stracili punkty
EUROSPORT
imageTitle
Składy na mecz w Kownie
EUROSPORT
Nielegalne składowisko odpadów
Są ich setki. Rząd usunie dziesiątki. Walka trwa
Fakty
Polacy w Lidze Narodów
Pech objawienia sezonu. Złamał rękę po zderzeniu z kolegą
EUROSPORT
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica