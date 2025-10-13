Zakładnicy Hamasu, Donald Trump w Egipcie, Polacy krok od baraży

Izraelskie media: Hamas uwolni izraelskich zakładników w poniedziałek rano Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

1. Hamas wypuści ostatnich żywych zakładników

Wszystkich 20 żywych zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy ma zostać zwolnionych jednocześnie wczesnym rankiem w poniedziałek - przekazała rzeczniczka izraelskiego rządu. Rodziny i bliscy zakładników ze Strefy Gazy czekają na ich powrót do Izraela. Tłumy zgromadziły się w niedzielę na placu Zakładników w Tel Awiwie, by wspólnie świętować. Rozstawiono tam plakaty z podobiznami uprowadzonych oraz inne dekoracje.

2. Donald Trump na Bliskim Wschodzie

Prezydent USA Donald Trump wyleciał na Bliski Wschód. W Egipcie odbędzie się w poniedziałek szczyt pokojowy poświęcony zakończeniu wojny w Strefie Gazy z udziałem przywódców z ponad 20 państw świata. Trump wraz z prezydentem Egiptu Abdelem Fatahem el-Sisi będzie przewodniczyć obradom.

3. Polska pokonała Litwę. Szymański jak Deyna

Piłkarska reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Litwę 2:0 w eliminacjach mistrzostw świata 2026 po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Kibice zapamiętają przede wszystkim pierwszą bramkę - pomocnik Fenerbahce Stambuł umieścił piłkę w siatce po strzale bezpośrednio z rzutu rożnego, powtarzając w ten sposób wyczyn Kazimierza Deyny z meczu z Portugalią (1:1) w eliminacjach do mistrzostw świata w 1977 roku.

4. Pożar galerii handlowej w Poznaniu

Strażacy walczyli w nocy z pożarem przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu. Ogień objął market i Galerię Podolany. W tym kompleksie znajdują się m.in. papugarnia, apteka, optyk, sklep odzieżowy oraz z dronami i klub sportowy. W budynku nie było ludzi.

W akcji w kulminacyjnym momencie uczestniczyło 28 zastępów straży pożarnej.

5. "Financial Times": Kijów atakuje zakłady energetyczne w Rosji przy wsparciu wywiadu USA

Stany Zjednoczone od miesięcy pomagają Ukrainie w przeprowadzaniu dalekosiężnych ataków na rosyjskie obiekty energetyczne, udostępniając swoje dane wywiadowcze - podał "Financial Times". Według gazety, która powołała się na ukraińskich i amerykańskich urzędników, działania USA i Ukrainy są "skoordynowanym wysiłkiem mającym na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki i zmuszenie (przywódcy Rosji Władimira) Putina do negocjacji".

6. Sprawa Krzysztofa Brejzy. Urzędniczka stanie przed sądem

Wyjaśnienia podejrzanej urzędniczki z Inowrocławia były jedynym dowodem przeciwko Krzysztofowi Brejzie. To był jedyny powód zastosowania wobec polityka i jego rodziny Pegasusa. Agnieszka Ch. najpierw wycofała się z oskarżeń wobec obecnego europosła KO. Teraz sama staje przed sądem, jej proces rozpocznie się 23 października w Bydgoszczy.

