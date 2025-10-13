Porozumienie Hamasu z Izraelem w sprawie Strefy Gazy. Trwa uwalnianie zakładników

Izrael oczekuje na powrót zakładników. Relacja Jacka Tacika Źródło: TVN24

- W poniedziałek wczesnym rankiem do Izraela powinno wrócić 20 żywych zakładników przetrzymywanych przez Hamas - poinformowała w niedzielę rzeczniczka izraelskiego rządu Shosh Bedrosian. W poniedziałek rano Hamas opublikował nazwiska izraelskich zakładników, którzy mają zostać uwolnieni w pierwszej fazie porozumienia o zawieszeniu broni z Izraelem - podała agencja Reuters. Akcja uwalniania zakładników rozpoczęła się po godzinie 7 czasu polskiego.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Większość uwolnionych żywych zakładników została uprowadzona z terenu festiwalu muzycznego Nova w pobliżu kibucu Reim w południowym Izraelu. Zgodnie z obowiązującym od piątku zawieszeniem broni zakładnicy powinni zostać uwolnieni do poniedziałkowego południa.

Wśród wspomnianych 20 izraelskich zakładników znajduje się 24-letni Evyatar David, którego ostatnio widziano na nagraniu wideo Hamasu w sierpniu. Na filmie był wychudzony, wyglądał jak szkielet. Na nagraniu kopał - jak sam mówił - własny grób.

W tym gronie jest też 32-letni Avinatan Or. Film pokazujący porwanie Ora z jego dziewczyną Noą Argamani błagającą o życie i desperacko wyciągającą do niego ręce, gdy szedł pieszo obok niej, obiegł cały świat. Argamani została uratowana w czerwcu.

Siedmiu zakładników zostało wziętych z domów w kibucach, małych miejscowościach w pobliżu granicy z Gazą. Wśród nich są 28-letnie bliźniaki Gali i Ziv Berman oraz bracia 28-letni Ariel Cunio i 35-letni David Cunio (35 lat), który został porwany wraz z żoną Sharon i małymi córkami. Sharon i dziewczynki zostały uwolnione w wyniku krótkiego rozejmu zawartego w listopadzie 2023 roku.

Dwóch z zakładników, 22-letni Matan Angrest i 20-letni Nimrod Cohen, to izraelscy żołnierze poborowi, którzy zostali schwytani przez bojowników Hamasu w walkach 7 października.

Czekają nie tylko na żywych

Hamas ma też wydać zwłoki 28 zabitych zakładników. Wśród ciał zmarłych zakładników, które także ma przekazać Hamas, są trzej cudzoziemcy: student z Tanzanii i dwaj tajscy robotnicy. Los czwartego obcokrajowca, nepalskiego studenta Bipina Joshiego pozostaje nieznany.

Władze Izraela formalnie uznały za zmarłych dwudziestu sześciu zakładników na podstawie badań kryminalistycznych i danych wywiadowczych. Los dwóch, w tym Joshiego, jest nieznany.

Hamas poinformował, że odzyskanie ciał niektórych z martwych zakładników może zająć trochę czasu, ponieważ nie wszystkie miejsca pochówku są znane. Specjalna międzynarodowa grupa zadaniowa ma pomóc w ich odnalezieniu.

Izrael uwolni 250 Palestyńczyków

Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Wśród nich nie ma wyższych dowódców Hamasu i innych palestyńskich grup, m.in. Marwana Barghutiego, których uwolnienia domagał się Hamas.

