Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Porozumienie Hamasu z Izraelem w sprawie Strefy Gazy. Trwa uwalnianie zakładników

Gaza
Izrael oczekuje na powrót zakładników. Relacja Jacka Tacika
Hamas uwolnił część zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Grupa siedmiu osób trafiła w ręce pracowników Czerwonego Krzyża. Śledź relację w tvn24.pl.

- W poniedziałek wczesnym rankiem do Izraela powinno wrócić 20 żywych zakładników przetrzymywanych przez Hamas - poinformowała w niedzielę rzeczniczka izraelskiego rządu Shosh Bedrosian. W poniedziałek rano Hamas opublikował nazwiska izraelskich zakładników, którzy mają zostać uwolnieni w pierwszej fazie porozumienia o zawieszeniu broni z Izraelem - podała agencja Reuters. Akcja uwalniania zakładników rozpoczęła się po godzinie 7 czasu polskiego.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Większość uwolnionych żywych zakładników została uprowadzona z terenu festiwalu muzycznego Nova w pobliżu kibucu Reim w południowym Izraelu. Zgodnie z obowiązującym od piątku zawieszeniem broni zakładnicy powinni zostać uwolnieni do poniedziałkowego południa.

Wśród wspomnianych 20 izraelskich zakładników znajduje się 24-letni Evyatar David, którego ostatnio widziano na nagraniu wideo Hamasu w sierpniu. Na filmie był wychudzony, wyglądał jak szkielet. Na nagraniu kopał - jak sam mówił - własny grób.

W tym gronie jest też 32-letni Avinatan Or. Film pokazujący porwanie Ora z jego dziewczyną Noą Argamani błagającą o życie i desperacko wyciągającą do niego ręce, gdy szedł pieszo obok niej, obiegł cały świat. Argamani została uratowana w czerwcu.

Zakładnik na nagraniu kopie sobie grób. "Hamas musi zakończyć swoje rządy"
Zakładnik na nagraniu kopie sobie grób. "Hamas musi zakończyć swoje rządy"

Siedmiu zakładników zostało wziętych z domów w kibucach, małych miejscowościach w pobliżu granicy z Gazą. Wśród nich są 28-letnie bliźniaki Gali i Ziv Berman oraz bracia 28-letni Ariel Cunio i 35-letni David Cunio (35 lat), który został porwany wraz z żoną Sharon i małymi córkami. Sharon i dziewczynki zostały uwolnione w wyniku krótkiego rozejmu zawartego w listopadzie 2023 roku.

Dwóch z zakładników, 22-letni Matan Angrest i 20-letni Nimrod Cohen, to izraelscy żołnierze poborowi, którzy zostali schwytani przez bojowników Hamasu w walkach 7 października.

Porwani z domu, ze służby, imprezy, ulicy. Kim są osoby przetrzymywane przez Hamas?
Porwani z domu, ze służby, imprezy, ulicy. Kim są osoby przetrzymywane przez Hamas?

Czekają nie tylko na żywych

Hamas ma też wydać zwłoki 28 zabitych zakładników. Wśród ciał zmarłych zakładników, które także ma przekazać Hamas, są trzej cudzoziemcy: student z Tanzanii i dwaj tajscy robotnicy. Los czwartego obcokrajowca, nepalskiego studenta Bipina Joshiego pozostaje nieznany.

Władze Izraela formalnie uznały za zmarłych dwudziestu sześciu zakładników na podstawie badań kryminalistycznych i danych wywiadowczych. Los dwóch, w tym Joshiego, jest nieznany.

Hamas poinformował, że odzyskanie ciał niektórych z martwych zakładników może zająć trochę czasu, ponieważ nie wszystkie miejsca pochówku są znane. Specjalna międzynarodowa grupa zadaniowa ma pomóc w ich odnalezieniu.

"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich

"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich

Wracają do domów, których już nie ma

Wracają do domów, których już nie ma

Izrael uwolni 250 Palestyńczyków

Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Wśród nich nie ma wyższych dowódców Hamasu i innych palestyńskich grup, m.in. Marwana Barghutiego, których uwolnienia domagał się Hamas.

Autorka/Autor: FC, momo/kab

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Izrael-Palestyna. Konflikt w Strefie GazyAutonomia PalestyńskaIzrael
