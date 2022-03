Wojna Rosja - Ukraina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: blokada Mariupola przejdzie do historii

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 25. dzień. Im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - powiedział w nowym nagraniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że "blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne". Brytyjskie ministerstwo obrony podało, że Ukraina wciąż skutecznie broni swojej przestrzeni powietrznej, a niepowodzenie Rosji w przejęciu nad nią kontroli znacząco stępiło postępy całej jej operacji. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nowym nagraniu powiedział, że im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje. Jak podkreślił, "blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne". - Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki - stwierdził Zełenski.