Siedmiu zakładników na wolności, Czerwony Krzyż jedzie odebrać kolejnych

Izrael oczekuje na powrót zakładników. Relacja Jacka Tacika

Kluczowe fakty: Hamas przekazał w poniedziałek rano stronie izraelskiej część żyjących zakładników. Akcja ich uwalniania rozpoczęła się po godzinie 7 czasu polskiego.

Izraelska armia poinformowała, że przejęła z rąk Czerwonego Krzyża pierwszych siedmiu z 20 ocalałych i przewiozła ich już do kraju.

Z wizytą do Izraela przybył prezydent USA Donald Trump. Ma wygłosić przemówienie w Knesecie.

Uwolnienie zakładników to wynik porozumienia o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem, które zostało wynegocjowane przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump przybył w poniedziałek do Izraela. Następnie ma polecieć na szczyt pokojowy do Egiptu. W Tel Awiwie, na placu Zakładników, zebrały się setki wiwatujących ludzi.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Większość żywych zakładników została uprowadzona z terenu festiwalu muzycznego Nova w pobliżu kibucu Reim w południowym Izraelu. Zgodnie z obowiązującym od piątku zawieszeniem broni zakładnicy powinni zostać uwolnieni do poniedziałkowego południa.

Wśród wspomnianych 20 izraelskich zakładników znajduje się 24-letni Evyatar David, którego ostatnio widziano na nagraniu wideo Hamasu w sierpniu. Na filmie był wychudzony, wyglądał jak szkielet. Na nagraniu kopał - jak sam mówił - własny grób.

W tym gronie jest też 32-letni Avinatan Or. Film pokazujący porwanie Ora z jego dziewczyną Noą Argamani, błagającą o życie i desperacko wyciągającą do niego ręce, gdy szedł pieszo obok niej, obiegł cały świat. Argamani została uratowana w czerwcu.

Siedmiu zakładników zostało wziętych z domów w kibucach, małych miejscowościach w pobliżu granicy z Gazą. Wśród nich byli 28-letnie bliźniacy Gali i Ziv Berman (uwolnieni w pierwszej grupie uwolnionych w poniedziałek) oraz bracia: 28-letni Ariel Cunio i 35-letni David Cunio, który został porwany wraz z żoną Sharon i małymi córkami. Sharon i dziewczynki zostały uwolnione w wyniku krótkiego rozejmu zawartego w listopadzie 2023 roku.

Dwóch z zakładników, 22-letni Matan Angrest i 20-letni Nimrod Cohen, to izraelscy żołnierze poborowi, którzy zostali schwytani przez bojowników Hamasu w walkach 7 października. Angrest również został uwolniony w pierwszej grupie zakładników w poniedziałek rano.

Czekają nie tylko na żywych

Hamas ma też wydać zwłoki 28 zabitych zakładników. Wśród ciał zmarłych zakładników, które także ma przekazać Hamas, są trzej cudzoziemcy: student z Tanzanii i dwaj tajscy robotnicy. Los czwartego obcokrajowca, nepalskiego studenta Bipina Joshiego, pozostaje nieznany.

Władze Izraela formalnie uznały za zmarłych dwudziestu sześciu zakładników - na podstawie badań kryminalistycznych i danych wywiadowczych. Los dwóch, w tym Joshiego, jest nieznany.

Hamas poinformował, że odzyskanie ciał niektórych z martwych zakładników może zająć trochę czasu, ponieważ nie wszystkie miejsca pochówku są znane. Specjalna międzynarodowa grupa zadaniowa ma pomóc w ich odnalezieniu.

Izrael uwolni 250 Palestyńczyków

Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Wśród nich nie ma wyższych dowódców Hamasu i innych palestyńskich grup, m.in. Marwana Barghutiego, których uwolnienia domagał się Hamas.

