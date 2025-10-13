Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Siedmiu zakładników na wolności, Czerwony Krzyż jedzie odebrać kolejnych

Tel Awiw, Izrael
Izrael oczekuje na powrót zakładników. Relacja Jacka Tacika
Źródło: TVN24
Hamas w poniedziałek rano uwolnił część zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Grupa siedmiu osób trafiła w ręce pracowników Czerwonego Krzyża i - według najnowszych doniesień - przekroczyła granicę z Izraelem. Izraelska armia poinformowała, że Czerwony Krzyż zmierza już do następnego punktu w Gazie, by odebrać kolejną grupę zakładników. W Izraelu jest już prezydent USA Donald Trump. Na placu w Tel Awiwie zebrały się tłumy ludzi. Śledź relację w tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Hamas przekazał w poniedziałek rano stronie izraelskiej część żyjących zakładników. Akcja ich uwalniania rozpoczęła się po godzinie 7 czasu polskiego.
  • Izraelska armia poinformowała, że przejęła z rąk Czerwonego Krzyża pierwszych siedmiu z 20 ocalałych i przewiozła ich już do kraju.
  • Z wizytą do Izraela przybył prezydent USA Donald Trump. Ma wygłosić przemówienie w Knesecie.
  • Wydarzenia w Izraelu i Strefie Gazy relacjonujemy w TVN24, tvn24.pl i w TVN24+.

Uwolnienie zakładników to wynik porozumienia o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem, które zostało wynegocjowane przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump przybył w poniedziałek do Izraela. Następnie ma polecieć na szczyt pokojowy do Egiptu. W Tel Awiwie, na placu Zakładników, zebrały się setki wiwatujących ludzi.

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()

Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Większość żywych zakładników została uprowadzona z terenu festiwalu muzycznego Nova w pobliżu kibucu Reim w południowym Izraelu. Zgodnie z obowiązującym od piątku zawieszeniem broni zakładnicy powinni zostać uwolnieni do poniedziałkowego południa.

Wśród wspomnianych 20 izraelskich zakładników znajduje się 24-letni Evyatar David, którego ostatnio widziano na nagraniu wideo Hamasu w sierpniu. Na filmie był wychudzony, wyglądał jak szkielet. Na nagraniu kopał - jak sam mówił - własny grób.

W tym gronie jest też 32-letni Avinatan Or. Film pokazujący porwanie Ora z jego dziewczyną Noą Argamani, błagającą o życie i desperacko wyciągającą do niego ręce, gdy szedł pieszo obok niej, obiegł cały świat. Argamani została uratowana w czerwcu.

Zakładnik na nagraniu kopie sobie grób. "Hamas musi zakończyć swoje rządy"
Zakładnik na nagraniu kopie sobie grób. "Hamas musi zakończyć swoje rządy"

Siedmiu zakładników zostało wziętych z domów w kibucach, małych miejscowościach w pobliżu granicy z Gazą. Wśród nich byli 28-letnie bliźniacy Gali i Ziv Berman (uwolnieni w pierwszej grupie uwolnionych w poniedziałek) oraz bracia: 28-letni Ariel Cunio i 35-letni David Cunio, który został porwany wraz z żoną Sharon i małymi córkami. Sharon i dziewczynki zostały uwolnione w wyniku krótkiego rozejmu zawartego w listopadzie 2023 roku.

Dwóch z zakładników, 22-letni Matan Angrest i 20-letni Nimrod Cohen, to izraelscy żołnierze poborowi, którzy zostali schwytani przez bojowników Hamasu w walkach 7 października. Angrest również został uwolniony w pierwszej grupie zakładników w poniedziałek rano.

Porwani z domu, ze służby, imprezy, ulicy. Kim są osoby przetrzymywane przez Hamas?
Porwani z domu, ze służby, imprezy, ulicy. Kim są osoby przetrzymywane przez Hamas?

Czekają nie tylko na żywych

Hamas ma też wydać zwłoki 28 zabitych zakładników. Wśród ciał zmarłych zakładników, które także ma przekazać Hamas, są trzej cudzoziemcy: student z Tanzanii i dwaj tajscy robotnicy. Los czwartego obcokrajowca, nepalskiego studenta Bipina Joshiego, pozostaje nieznany.

Władze Izraela formalnie uznały za zmarłych dwudziestu sześciu zakładników - na podstawie badań kryminalistycznych i danych wywiadowczych. Los dwóch, w tym Joshiego, jest nieznany.

Hamas poinformował, że odzyskanie ciał niektórych z martwych zakładników może zająć trochę czasu, ponieważ nie wszystkie miejsca pochówku są znane. Specjalna międzynarodowa grupa zadaniowa ma pomóc w ich odnalezieniu.

"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich

"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich

Wracają do domów, których już nie ma

Wracają do domów, których już nie ma

Izrael uwolni 250 Palestyńczyków

Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Wśród nich nie ma wyższych dowódców Hamasu i innych palestyńskich grup, m.in. Marwana Barghutiego, których uwolnienia domagał się Hamas.

Donald Trump

Donald Trump w Knesecie. Oglądaj w TVN24 i TVN24+
Autorka/Autor: FC, momo/kab

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Izrael-Palestyna. Konflikt w Strefie GazyAutonomia PalestyńskaIzraelStrefa GazyHamasUSA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica