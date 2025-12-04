Logo strona główna
Świat

Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"

Putin, Witkoff
Amerykańska delegacja na spotkaniu z Władimirem Putinem
Źródło: Reuters
Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkanie jego wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem w Moskwie było "bardzo dobre, ale do tanga trzeba dwojga". Ukraińcy opisują je inaczej.
Kluczowe fakty:
  • Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Władimirem Putinem na Kremlu o planie pokojowym dla Ukrainy.
  • - Mogę wam powiedzieć, że odbyli całkiem dobre spotkanie - zapewnił prezydent USA Donald Trump.
  • Ukraińcy widzą to inaczej. - Nie ma zbyt wielkiego postępu - przyznała ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.

Prezydent USA Donald Trump podsumował wtorkowe rozmowy w Moskwie specjalnego wysłannika Steve’a Witkoffa oraz swojego zięcia Jareda Kushnera z Władimirem Putinem. Odpowiadając na sugestię dziennikarza, jakoby Kreml sygnalizował, że nie jest skłonny do kompromisu, Trump odparł, że "nie wie, co robi Kreml".

- Mogę wam powiedzieć, że odbyli całkiem dobre spotkanie z prezydentem Putinem (…). Zobaczymy, co z tego wyniknie - oznajmił Trump.

Przypomniał o spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym pod koniec lutego tego roku. Wówczas Trump powiedział przywódcy Ukrainy, że "nie ma żadnych kart". - Myślałem, że to byłby o wiele lepszy moment na zawarcie układu, ale oni, w swojej mądrości, postanowili tego nie robić. Mają teraz wiele przeciwko sobie, ale Putin odbył bardzo dobre spotkanie z Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem – zapewnił Trump.

Steve Witkoff i Jared Kushner (po lewej), Jurij Uszakow, Władimir Putin i Kiriłł Dmitrijew (po prawej) na Kremlu (2.12.2025)
Steve Witkoff i Jared Kushner (po lewej), Jurij Uszakow, Władimir Putin i Kiriłł Dmitrijew (po prawej) na Kremlu (2.12.2025)
Źródło: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

Trump o Ukrainie: do tanga trzeba dwojga

Prezydent USA przyznał, że nie wie, co wyniknie ze spotkania, bo "do tanga trzeba dwojga". Zaznaczył jednak, że jego rozmowy z Kijowem również "poszły całkiem dobrze" i jest z nich zadowolony. Pytany, czy nadal uważa, że Władimir Putin chce pokoju, Trump stwierdził, że Putin "chce zakończenia wojny, a przynajmniej takie wrażenie odnieśli Witkoff i Kushner". Dodał, że Rosja chciałaby wrócić do "normalnego życia" i handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Podczas każdej wizyty Steve'a Witkoffa do Moskwy, a było ich już sześć, obecny był Kiriłł Dmitrijew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich.

Kawy słodzić już nie trzeba
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kawy słodzić już nie trzeba

Tatiana Serwetnyk

Trump po raz pierwszy zabrał głos na temat wtorkowych rozmów, po których przedstawiciele Kremla oznajmili, że nie zgadzają się z częścią zapisów amerykańskiej propozycji pokojowej.

"Pokój z rosyjskim dressingiem to nie jest pokój, jakiego chcemy"

Ambasadorka Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna oceniła, że spotkanie Witkoffa i Kushnera z Putinem nie przyniosło dużego postępu.

Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę"

- Ukraina podjęła wszelkie możliwe wysiłki na rzecz zakończenia wojny i zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju w naszym kraju. Poświęciliśmy dużo czasu na komunikację ze stroną amerykańską - mówiła Stefaniszyna podczas rozmowy z dziennikarzami w amerykańskim Senacie. - Jeśli chodzi o spotkania w Moskwie oraz kolejne działania, które mogłyby zostać podjęte, to nie ma zbyt wielkiego postępu, ale to jest proces - dodała.

Poinformowała, że w czwartek w Miami mają spotkać się delegacje z USA i Ukrainy w sprawie planu pokojowego. - Dopiero po tej rozmowie możemy wyciągnąć jakieś wnioski – dodała ukraińska ambasador.

Uczestnicy wtorkowych rozmów na Kremlu
Uczestnicy wtorkowych rozmów na Kremlu
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Pytana o słowa prezydenta Trumpa, który stwierdził, że "Putin chce pokoju", przywołała słowa szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha z niedawnego wywiadu, w którym stwierdził, że "jego wymarzonymi gośćmi na kolacji byliby Trump, Putin i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, oraz że zaserwowałby steki, frytki i rosyjski dressing".

- Pokój z rosyjskim dressingiem to nie jest pokój, jakiego chcemy – stwierdziła Stefaniszyna.

Poparcie dla Ukrainy w Kongresie

Ukraińska dyplomatka zaznaczyła, że jej kraj cieszy się ponadpartyjnym poparciem w Kongresie i wyraziła nadzieję, że przełoży się to na uchwalenie ustawy o dodatkowych sankcjach przeciwko Rosji.

- Nie powinniśmy czekać do jutra. Rosja do jutra zdąży popełnić wiele zbrodni. Nie osiągnęli porozumienia na Alasce. Nie zorganizowali spotkania w Budapeszcie. Nie negocjowali w dobrej wierze w sprawie 28-punktowej propozycji. Wystarczy. Trump powinien mieć do dyspozycji większe środki nacisku. Myślę, że Senat mógłby mu to umożliwić w dalszych negocjacjach - powiedziała Stefaniszyna.

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/ALEXANDER KAZAKOV

