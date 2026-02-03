Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jeffrey Epstein i "sekretne dziecko". Media o wiadomości z gratulacjami

Epstein, oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, zmarł w sobotę 10 sierpnia
Departament Sprawiedliwości USA opublikował tysiące stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina
Dotychczas nigdy publicznie nie potwierdzono, by skazany za przestępstwa seksualne Jeffrey Epstein został ojcem. Jednak z udostępnionych w piątek dokumentów wynika, że mógł mieć syna. Wskazują na to wiadomości od Sarah Ferguson, byłej księżnej Yorku.

Jeffrey Epstein mógł mieć "sekretne dziecko" - wynika z najnowszej serii ujawnionych dokumentów, podaje "The Times". Departament Sprawiedliwości USA opublikował w piątek miliony stron akt dotyczących skazanego przestępcy seksualnego. To jak dotąd największa liczba ujawnionych dokumentów, a na jaw wychodzą nowe szczegóły z życia i działalności Epsteina.

Dotychczas nigdy nie potwierdzono publicznie, by finansista miał jakiekolwiek dzieci, a w testamencie, który sporządził, również nie ma wzmianki o potomstwie. Jednak z ujawnionych dokumentów wynika, że otrzymał gratulacje w związku z narodzinami syna.

Księżna Sarah gratuluje narodzin syna

W mailu wysłanym do Epsteina w 2011 roku Sarah Ferguson, była księżna Yorku i zarazem była żona młodszego brata króla Karola III, Andrzeja Mountbattena-Windsora (pozbawionego tytułu księcia po skandalu związanym z Epsteinem), gratuluje finansiście narodzin dziecka. Choć adres mailowy został usunięty, to wiadomość jest podpisana "Sarah" - wskazuje BBC.

"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"
Dowiedz się więcej:

"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"

"Nie wiem, czy nadal korzystasz z tego komunikatora BBM [BlackBerry Messenger], ale dowiedziałam się od Księcia, że ​​urodził ci się synek" - brzmi wiadomość. "Nawet nie wiedziałam, że spodziewasz się dziecka", czytamy w kolejnym mailu. Autorka wiadomości podkreśliła, że choć już "nie są w kontakcie", to "gratuluje narodzin synka".

Tożsamość domniemanej matki nie jest podana w wiadomościach. Ostatnią znaną dziewczyną Epsteina była Karyna Shuliak, młodsza od niego o blisko 40 lat, której nazwisko pojawiło się w testamencie finansisty podpisanym dwa dni przed samobójstwem w 2019 roku.

"The Times" wspomina też w kontekście sprawy Epsteina o innym "sekretnym dziecku", które miało przyjść na świat w 2002 roku i zostać odebrane nastolatce z jego otoczenia tuż po urodzeniu. "Urodziła się, słyszałam jej płacz!" - wynika z zapisów w pamiętniku, który przekazano prokuratorom federalnym prowadzącym dochodzenie ws. Epsteina. "Nie chcę być związana z Jeffreyem do końca życia!" - to kolejny wpis.

Gazeta odnosi się też do wideo opublikowanego przez Departament Sprawiedliwości - widać na nim "test DNA na ojcostwo leżący na stole", a nagranie miało powstać w nowojorskiej rezydencji Epsteina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bill i Hillary Clinton
Clintonowie zmienili zdanie. Chodzi o sprawę Epsteina
Odwołany ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson
Zdjęcie w bieliźnie i przelewy od Epsteina. Były ambasador "nie pamięta"
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Epstein, Trump i 20-latka sami w samolocie. Nowe akta sprawy

O co oskarżono Epsteina

Jeffrey Epstein, amerykański multimilioner, w 2008 roku został skazany przez sąd stanowy Florydy za dostarczanie 14-letniej dziewczyny do prostytucji oraz nakłanianie do prostytucji. Choć federalne śledztwo wykazało 36 nieletnich ofiar, w ramach kontrowersyjnej ugody Epstein przyznał się do dwóch zarzutów, odsiedział w więzieniu 13 miesięcy i uniknął procesu federalnego. Już wówczas został też zarejestrowany jako przestępca seksualny i wypłacił odszkodowania ofiarom zidentyfikowanym przez FBI.

W lipcu 2019 roku został ponownie aresztowany i oskarżony o handel nieletnimi w celach seksualnych oraz o spisek w celu handlu nieletnimi w celach seksualnych. Zgodnie z aktem oskarżenia w latach 2002–2005 Epstein prowadził działalność polegającą na handlu ludźmi, w ramach której płacił dziewczynkom, nawet w wieku 14 lat, setki dolarów w gotówce za uprawianie seksu w swoim domu na Upper East Side oraz w swojej posiadłości w Palm Beach, współpracował z pracownikami i współpracownikami, aby zwabiać dziewczyny do swoich rezydencji, a niektórym swoim ofiarom płacił za rekrutowanie innych dziewcząt, które miały być wykorzystywane seksualnie. Prokurator federalny Manhattanu Geoffrey Berman powiedział w oświadczeniu, że "w ten sposób Epstein stworzył rozległą sieć nieletnich ofiar, które wykorzystywał seksualnie, często codziennie".

Śmierć w niejasnych okolicznościach

Groziło mu do 45 lat więzienia, gdyby został uznany za winnego zarzucanych mu czynów. 10 sierpnia został znaleziony martwy w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo, ale jej okoliczności do dziś prowokują wiele pytań. Epstein został zostawiony sam w celi - podczas gdy zawsze miały w niej być przynajmniej dwie osoby - oraz nie przestrzegano zarządzonych co 30 minut kontroli. Rozmówca AP potwierdził, że zaprzestano obserwacji miliardera. Już wcześniej, 24 lipca, mężczyzna został znaleziony w swojej celi na wpół nieprzytomny i ze śladami na szyi.

Dotychczas opublikowane przez Departament Sprawiedliwości dokumenty ujawniają powiązania skazanego przestępcy m.in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem, miliarderami Elonem Muskiem i Billem Gatesem, Billem Clintonem, byłym brytyjskim księciem Andrzejem, a także znanymi postaciami ze świata muzyki i filmu.

"Bagno Epsteina" wciąga coraz więcej osób. Najnowsza odsłona skandalu
Dowiedz się więcej:

"Bagno Epsteina" wciąga coraz więcej osób. Najnowsza odsłona skandalu

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: The Times, BBC, The Independent, CNN

Źródło zdjęcia głównego: New York State Division of Criminal Justice

Udostępnij:
TAGI:
USAJeffrey Epstein
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Nawrocki zawetował "rekordową liczbę ustaw"? Policzyliśmy
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2399512237 (1)_1
Duża awaria w Alior Banku
BIZNES
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Szłapka
Kto w zespole do zbadania polskich wątków afery Epsteina? Rzecznik odpowiada
Polska
informatyk biuro komputer praca shutterstock_2440815441
Nowy produkt giganta, "panika" na rynku
Łukasz Figielski
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
Metamizol, ibuprofen, paracetamol. Dlaczego po leki przeciwbólowe trzeba sięgać ostrożnie?
Piotr Wójcik
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
"Wielki Bu" pozostanie w areszcie
Lublin
Mężczyzna stojący w zaspie śnieżnej
Huhuha, wtedy to dopiero zima była zła
Filip Czekała
fast food shutterstock_1492306919
Naukowcy: przetworzone jedzenie działa jak papierosy. To ukryta epidemia naszych czasów
Anna Bielecka
21.02 | System "Twój e-PIT" pod lupą UODO. Dane osobowe zagrożone?
Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia
BIZNES
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
METEO
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
WARSZAWA
Księżna Mette-Marit i jej syn Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Norwegia zdecydowała o dalszym losie monarchii
Świat
WELLS, UNITED KINGDOM - JANUARY 31: UK newspaper front pages including The Sun, The Daily Mail and The Times display stories on the latest Epstein files release
"Bagno Epsteina" wciąga coraz więcej osób. Najnowsza odsłona skandalu
Monika Winiarska
Kobieta straciła przytomność i nie oddychała. Policjanci ruszyli z pomocą
Kobieta straciła przytomność i nie oddychała. Policjanci ruszyli z pomocą
Białystok
Znęcał się nad ciężarną żoną (zdj. ilus)
Bił, szarpał, dusił ciężarną żonę. 26-latek z zarzutami, ale bez aresztu
Opole
Trzy dni spędził na parkingu w nieogrzanym samochodzie
Ciężarówka od trzech dni stała na parkingu. W środku szron i wyziębiony kierowca pod kocem
Trójmiasto
Emmanuel Macron
"Kraje afrykańskie staną po stronie Francji w razie wojny". Czy to powiedział Macron?
Jakub Zulczyk
imageTitle
"Zasłużył na większy szacunek". Oburzony Ronaldo
EUROSPORT
Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Tusk: w Kijowie towarzyszyć mi będzie Domański
BIZNES
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany sędzia wjechał autem w żywopłot i uszkodził znak
Katowice
Mężczyzna wyciągnął przedmiot przypominający broń
Zamiast pieniędzy wyciągnął pistolet gazowy
Poznań
imageTitle
PZPN zerwał współpracę. "Nie możemy na to pozwolić"
EUROSPORT
Kobietę odnaleziono w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi
Dwie osoby zmarły z wychłodzenia w tej samej kamienicy
Łódź
Kościół św. Magdaleny, dolina Val di Funes, Włochy
"Zrobić proste selfie i odjechać". Ludzie mają dość
Świat
moskwa metro shutterstock_2555062963
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki"
BIZNES
imageTitle
Znokautował milicjanta. "Zrobiono ze mnie bandytę"
EUROSPORT
Michael Pager o klientach salonów medycyny estetycznej 
Komunikat MZ o zabiegach medycyny estetycznej. Lekarze: nie jest przepisem, ale jasną wytyczną
Zdrowie
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica