Świat Fala sprzedaży nieruchomości na Węgrzech. Zwrócili uwagę na terminy i ceny

Orban: dla nas wyniki wyborów są bardzo bolesne Źródło: TVN24

"Trudno nie interpretować tego boomu sprzedażowego jako próby wyprzedaży dużej liczby wartościowych nieruchomości państwowych jeszcze przed wyborami" - skomentował portal G7.hu. "Fala sprzedaży rozpoczęła się jeszcze w 2024 roku, ale w zeszłym roku nabrała prawdziwego tempa, osiągając punkt kulminacyjny w pierwszym kwartale 2026 roku" - opisali dziennikarze.

Jak wyliczył G7.hu, powołując się na bazę danych państwowego zarządcy nieruchomości MNV, w ciągu półtora roku doszło do sprzedaży około 500 nieruchomości państwowych, a liczba aukcji była jeszcze większa.

Niektóre miały być wyjątkowo cenne. G7.hu opisał, że od końca 2024 roku na sprzedaż trafiło kilkanaście budynków państwowych (w tym ministerialne, biurowce i działki budowlane), których wartość przekraczała miliard forintów (około 11,7 miliona złotych), a cena niektórych osiągnęła kilkanaście miliardów.

"Wielka państwowa wyprzedaż nieruchomości" na Węgrzech

"W ostatnim czasie przeszkodą nie było nawet to, że dany budynek był wciąż używany przez jakąś organizację państwową; w takich przypadkach nieruchomość sprzedawano razem z użytkownikiem" - odnotował portal.

Wśród sprzedanych nieruchomości znalazł się między innymi budynek ministerstwa spraw wewnętrznych w V dzielnicy Budapesztu, wystawiony na aukcję we wrześniu 2025 roku, po tym, gdy został zdjęty z listy budynków objętych ochroną konserwatorską. Nieruchomość, za którą wpłynęła jedna oferta, została sprzedana za blisko 51 miliardów forintów (blisko 600 milionów złotych).

Kompleks nabyła firma deweloperska Eagle Hills ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która miała zrealizować projekt "mini-Dubaju" w Budapeszcie - kontrowersyjnej, luksusowej dzielnicy z wieżowcami. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku.

W ramach, jak to określił portal, "wielkiej państwowej wyprzedaży nieruchomości", sprzedano również między innymi kompleks należący do Budapeszteńskich Zakładów Elektrycznych (Elmu) w XIII dzielnicy za ponad siedem i pół miliarda forintów (ponad 90 milionów złotych), budynek Narodowego Urzędu Skarbowo-Celnego (NAV) w V dzielnicy za sześć i pół miliarda forintów (ponad 76 milionów złotych) i budynek Biura Gabinetu Premiera przy ulicy Garibaldi w V dzielnicy, w którym swego czasu odbywały się między innymi konferencje prasowe rządu.

Portal G7.hu opublikował listę kilkunastu nieruchomości, których sprzedaż przekroczyła miliard forintów, a najdroższe 10 obiektów szczegółowo omówił.

Wybory na Węgrzech, klęska Orbana

Po przeliczeniu 99 procent głosów oddanych w niedzielnych węgierskich wyborach parlamentarnych, Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) przyznaje partii Tisza 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana może liczyć na 55 mandatów. Do parlamentu ma wejść też skrajna prawica, Mi Hazank z sześcioma mandatami.

OGLĄDAJ: Orban: będziemy w opozycji