Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Białoruś "planuje selektywną mobilizację". Krótki komentarz z Ukrainy

|
Żołnierze białoruskiego wojska (zdjęcie poglądowe)
Rosja znów chce wciągnąć Białoruś do wojny? Relacja Ołeha Biłeckiego
Źródło wideo: TVN24 BiŚ
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Alaksandr Łukaszenka twierdzi, że ma w planach selektywną mobilizację jednostek wojskowych. Białoruski przywódca powiedział, że ma to "przygotować je do wojny". Szef Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji pisze z kolei o "imitacji aktywności" i przestrzega przed manipulacjami.

Reżimowa Białoruska agencja informacyjna BelTA podała, że jednostki mają być wzywane jedna po drugiej w celu przeprowadzenia intensywnego treningu operacyjnego, po czym mają wrócić do stałych baz. Białoruś miałaby porzucić w ten sposób model wielkoskalowych ćwiczeń wojskowych na rzecz systemu rotacyjnego.

- Będziemy selektywnie mobilizować jednostki [wojskowe - red.] i całe siły zbrojne, aby przygotować je do wojny. Jeśli Bóg pozwoli, uda się tego uniknąć. Wszyscy przygotowujemy się do wojny - miał powiedzieć przywódca Alaksandr Łukaszenka.

Alaksandr Łukaszenka
Alaksandr Łukaszenka
Źródło zdjęcia: PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL/PAP

Stwierdził, że takie podejście pozwoli na utrzymanie armii w stanie gotowości bez przeprowadzenia pełnej mobilizacji.

17 kwietnia Łukaszenka popisał dekret wprowadzający pobór oficerów w stanie rezerwy do armii i straży granicznej. W poniedziałek 11 maja stwierdził też, że wojsko musi zostać zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne uzbrojenie.

Białoruś szykuje się do wojny? "Nie dysponuje siłami"

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już piąty rok. Łukaszenka jak dotąd nie przypuścił otwartego ataku na Ukrainę, nie wysłał też przeciwko siłom ukraińskim własnej armii. Jednakże, według władz w Kijowie, istnieje poważne zagrożenie włączenia się Mińska do konfliktu.

Mają zapasy paliwa, by móc szybko wyjechać. Boją się inwazji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mają zapasy paliwa, by móc szybko wyjechać. Boją się inwazji

Tatiana Serwetnyk

"Według danych wywiadowczych wzdłuż granicy Ukrainy i Białorusi trwa budowa dróg i stanowisk artyleryjskich. Uważamy, że Rosja po raz kolejny spróbuje wciągnąć Białoruś w wojnę" - taką wiadomość 17 kwietnia na Telegramie przekazał rodakom prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jednakże szef Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko ocenia, że Białoruś nie może planować operacji lądowej, z prostego powodu. - Białoruś obecnie nie dysponuje siłami zdolnymi do przeprowadzenia takiej operacji. Wszystko, co teraz robi, to imitacja intensywnej aktywności, w tym przeprowadzanie kampanii informacyjnych - napisał na Telegramie 9 maja.

Dodał, że "jakakolwiek ofensywna operacja doprowadziłaby do katastrofalnych konsekwencji dla strony białoruskiej". Zapewnił też, że ukraińskie siły zbrojne monitorują sytuację i są gotowe na każdy scenariusz. Ostrzegł także przed próbami manipulacji.

OGLĄDAJ: Echa głośnego wywiadu Donalda Tuska. Ekspert wskazuje na dwie kwestie
Donald Tusk

Echa głośnego wywiadu Donalda Tuska. Ekspert wskazuje na dwie kwestie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: RBC-Ukraine, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Alaksandr ŁukaszenkaBiałoruśRosjaPolityka zagraniczna RosjiUkrainaWojna w Ukrainie
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
Świat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Świat
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
Polska
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
Świat
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Radosław Sikorski
Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok
WARSZAWA
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
Polska
Zbigniew Ziobro
Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?
Sebastian Zakrzewski
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Zwrot na rynku ropy
BIZNES
Czaszka św. Zdzisławy na zdjęciu opublikowanym przez policję
"Druzgocąca" informacja o kradzieży czaszki
Hantawirus: teorii więcej niż zakażeń
Szczury wyrzucane z ciężarówek i "aktorzy" w szpitalu. Hantawirus infekuje sieć
Gabriela Sieczkowska
pap_20260310_14J
Program Ceny Paliwa Niżej przedłużony. Wiadomo do kiedy
BIZNES
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła w papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
29-latek został zatrzymany
Ukradł kurtkę, dostał się do sejfu i kupił samochód
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Pekinu
Trump zawarł porozumienie z Putinem? Odpowiedział jednym słowem
Świat
Paliwa ceny stacja benzynowa tankowanie
Takie będą ceny paliw w czwartek
BIZNES
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
MSZ ostrzegało USA. Nowe informacje w sprawie wyjazdu Ziobry
Polska
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto rozbita. Ogromna wygrana
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica