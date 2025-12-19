Świąteczny stół z odkręconymi nogami i Grinch po polsku. Zapraszamy na quiz z wydarzeń tygodnia

Nawrocki: Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół Źródło: TVN24

Mikołaj już otrzepuje buty za progiem, a my nieśmiało czekamy na cuda. Może ktoś na przykład usłyszy, co psy myślą o powrozach i łańcuchach. I nie tylko one zaczną przy Wigilii przemawiać ludzkim głosem. Może mniej będziemy zajmować się przemeblowywaniem naszej historii, a dla odmiany spróbujemy coś razem zrobić dobrego. Te marzenia... Tymczasem, w przerwie od mycia okien i lepienia pierogów, proponujemy nasz cotygodniowy quiz.

