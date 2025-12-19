Logo strona główna
Świąteczny stół z odkręconymi nogami i Grinch po polsku. Zapraszamy na quiz z wydarzeń tygodnia

Marek Suski
Nawrocki: Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół
Źródło: TVN24
Trwa zażarta walka w konkursie na Grincha polskiej polityki. Nie pozwólmy jednak, by politycy całkiem zepsuli nam święta. Zapraszamy na przedświąteczny quiz.

Mikołaj już otrzepuje buty za progiem, a my nieśmiało czekamy na cuda. Może ktoś na przykład usłyszy, co psy myślą o powrozach i łańcuchach. I nie tylko one zaczną przy Wigilii przemawiać ludzkim głosem. Może mniej będziemy zajmować się przemeblowywaniem naszej historii, a dla odmiany spróbujemy coś razem zrobić dobrego. Te marzenia... Tymczasem, w przerwie od mycia okien i lepienia pierogów, proponujemy nasz cotygodniowy quiz. 

Marek Suski nie przeprosi. Co powiedział? Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego "Nie odbiera telefonu". "Chyba kilka dni temu jeszcze spróbowałem" W PiS "inicjatywa" w sprawie "usunięcia" z partii Trump drwi z byłych prezydentów. Nowe podpisy pod portretami Marek Papszun potwierdził przenosiny do Legii Warszawa Nagrodzeni dziennikarze TVN24 o swojej pracy

Autorka/Autor: Adam Michejda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP, tvn24.pl

Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
