Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- łódzkim, poza powiatami na południowym zachodzie;
- świętokrzyskim;
- lubelskim, poza powiatami na południowym wschodzie;
- dolnośląskim, w powiecie kłodzkim;
- śląskim, poza powiatami na południowym zachodzie;
- małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
- podkarpackim, w powiatach zachodnich i północno-zachodnich.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły ograniczające miejscami widzialność poniżej 200 metrów.
Alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 10 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: dd,kp
Źródło: IMGW
