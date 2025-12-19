Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;

podlaskim;

mazowieckim ;

łódzkim , poza powiatami na południowym zachodzie;

świętokrzyskim ;

lubelskim , poza powiatami na południowym wschodzie;

dolnośląskim , w powiecie kłodzkim;

śląskim , poza powiatami na południowym zachodzie;

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

podkarpackim, w powiatach zachodnich i północno-zachodnich.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły ograniczające miejscami widzialność poniżej 200 metrów.

Alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 10 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP