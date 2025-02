Jak idzie rozliczenie Willi plus? "To ośmiesza instytucje publiczne"

Śledztwo w sprawie dotacji z programu "Willa plus" prowadzi prokuratura, a Ministerstwo Edukacji Narodowej korzysta z pomocy CBA. Mimo to do państwowej kasy wróciło tylko 3,5 mln zł z rozdzielonych przez Przemysława Czarnka 40 mln zł na nierzadko imponujące domy, luksusowe mieszkania, a nawet posiadłość z prywatnym lasem i stawem.