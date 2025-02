"Akcja likwidacja". Małe szkoły będą znikać

Dziś 28 lutego - ostatni dzień, gdy gminy mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeśli chcą, by w jakiejś placówce po wakacjach nie pojawili się nowi uczniowie. Bo likwidacja to w większości przypadków wygaszanie - dzieci, które zaczęły naukę w danej placówce, tam też ją kończą. Rzadziej gminy decydują się na przeniesienie wszystkich dzieci do innej szkoły - na to potrzebna jest zgoda rodziców.