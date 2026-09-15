Polska Tomasz Sakiewicz jest "panem X". Politycy komentują Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Czarzasty o "panu X": środowisko ortodoksyjnej prawicy ewidentnie się w tej sprawie pogubiło Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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To prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz jest "panem X" z protokołu przesłuchania "kluczowego świadka" w sprawie Zondacrypto, który 4 września w Sejmie cytował premier Donald Tusk - wynika z ustaleń reporterów "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski. "Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie" - czytał wtedy szef rządu.

O komentarz pytany był w Sejmie Włodzimierz Czarzasty. Jak powiedział, rolę Tomasza Sakiewicza w całej sprawie ocenia "negatywnie". - W ogóle uważam, że środowisko ortodoksyjnej prawicy, do której zaliczam pana Mateckiego, pana Czarnka, pana Ziobrę, wiceprzewodniczącego PiS-u i pana prezydenta Nawrockiego, pogubiło się w tych sprawach. W sprawie Zondacrypto ewidentnie - mówił Czarzasty.

Jego zdaniem sprawą niezwłocznie powinny zająć się organy ścigania. - Myślę, że tym się będzie zajmowała prokuratura i myślę, że telewizja pana X, mówię o Republice (...) będzie tak samo badana jak szef Kancelarii Prezydenta, pan minister Bogucki - powiedział. Jak ocenił, "w sprawie Zondacrypto, wydaje się, że grali do jednej bramki".

Czarzasty: to wpływa na nasze relacje z Kancelarią Prezydenta

Marszałek Sejmu wskazał też na wielowątkowy aspekt sprawy Zondacrypto, przypominając śledztwo w sprawie zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka. Jak mówił, jest to "sprawa od morderstwa" do "trzech wet pana prezydenta". - To jest wpływanie na projekt ustawy. To jest wpływanie nie wiadomo za co i nie wiadomo dla kogo i kto o to prosił - wymieniał.

Jak mówił, ma to wpływ na relacje z Pałacem Prezydenckim. - To oczywiście powoduje mniejsze zaufanie kancelarii Sejmu w stosunku do kancelarii prezydenta, bo tak naprawdę nie wiemy, z kim rozmawiamy - powiedział.

Ziobro o "oszuście", Giertych o dotacji

Doniesienia TVN24 i WP skrytykował Zbigniew Ziobro. Jak napisał na X, "celem kryminalno-politycznej prowokacji Tuska i Giertycha są wolne media, redaktor Tomasz Sakiewicz i Telewizja Republika".

"Narzędziem tej operacji uczynili sterowanego oszusta, użytecznego dla zdemoralizowanej władzy, gotowego w zamian za ratowanie wolności do każdego, nawet najbardziej niewiarygodnego, pomówienia i każdej insynuacji" - ocenił Ziobro.

Na wpis byłego ministra sprawiedliwości zareagował obrońca Krala, poseł KO Roman Giertych. Przypomniał, że fundacja Zbigniewa Ziobry - Instytut Suwerenna Polska - otrzymała od prezesa Zondacrypto 450 tysięcy złotych. Ziobro przyznał, że sam zwrócił się o pieniądze do Krala.

"Ale że ten 'oszust' zdołał się tak wkraść w łaski szanownego pana posła i wiceprzewodniczącego PiS, że aż zmusił go do przyjęcia pół miliona złotych?" - pytał retorycznie Giertych. "Zwykle to oszuści wyłudzają pieniądze, a nie na odwrót" - dodał.

Ale że ten „oszust” zdołał się tak wkraść w łaski szanownego pana posła i wiceprzewodniczącego PiS, że aż zmusił go do przyjęcia pół miliona złotych? Zwykle to oszuści wyłudzają pieniądze, a nie na odwrót. https://t.co/peTPMyq4eJ — Roman Giertych (@GiertychRoman) September 15, 2026 Rozwiń Źródło: X/Roman Giertych