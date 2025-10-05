Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Polski wkład", relokacja, pakt migracyjny. O czym dyskutowano na szczycie

Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak na Szczycie Migracyjnym w Monachium
Szczyt Migracyjny w Monachium z udziałem ministrów Unii Europejskiej
Źródło: Reuters
Nie zgodzimy się na żadne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne, które zagrażałoby bezpieczeństwu Polski, bądź Polaków - oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po spotkaniu ministrów na Szycie Migracyjnym w Monachium. Pojawił się na nim wraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.
Kluczowe fakty:
  • W sobotę w Monachium odbył się Szczyt Migracyjny. Jednym z głównych tematów było zaostrzenie europejskiej polityki migracyjnej.
  • Oprócz polskich polityków w spotkaniu wzięli udział między innymi ministrowie spraw wewnętrznych Niemiec, Włoch, Luksemburga i Szwajcarii, czy unijny komisarz do spraw migracji Magnus Brunner.
  • Marcin Kierwiński poinformował, że Polska jako kraj frontowy wydała w związku z inwestycjami na granicy polsko-białoruskiej ponad dwa miliardy złotych.
  • - Mamy do czynienia z agresją wobec Polski organizowaną przez obce państwa - mówił Tomasz Siemoniak.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wzięli w sobotę udział w Szczycie Migracyjnym w Monachium. W spotkaniu "Munich Migration Meeting" w stolicy Bawarii uczestniczyli również szefowie MSW z Niemiec, Włoch, Luksemburga i Szwajcarii oraz ministrowie do spraw migracji z Danii, Szwecji, Belgii i Holandii, a także unijny komisarz do spraw migracji Magnus Brunner.

Na konferencji po zakończeniu spotkania szef MSWiA podkreślił, że cała Unia Europejska zaczyna mówić głosem Polski.

Przypomniał, że rok temu o konieczności zaostrzenia polityki migracyjnej mówił premier Donald Tusk. - Po raz kolejny mówimy, że nie zgodzimy się na żadne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne, które zagrażałoby bezpieczeństwu Polski, bądź Polaków - oświadczył Kierwiński.

Dodał, że polski rząd jest zwolennikiem wspólnej pracy z krajami europejskimi nad najlepszymi modelami polityki migracyjnej i azylowej. Ale - jak zaznaczył - "nie ma mowy, abyśmy zgodzili się, mówimy to naszym partnerom bardzo otwarcie, na jakiekolwiek przepisy dotyczące relokacji".

- Polska jako kraj frontowy ponosi gigantyczne koszty obrony naszej granicy zewnętrznej. Te wszystkie inwestycje to ponad dwa miliardy złotych na granicy polsko-białoruskiej, to jest gwarantowanie realnego bezpieczeństwa wszystkim krajom Unii Europejskiej - podkreślił Kierwiński.

Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak na Szczycie Migracyjnym w Monachium
Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak na Szczycie Migracyjnym w Monachium
Źródło: X.com/@MSWiA_GOV_PL

Kierwiński o "polskim wkładzie" w obronę Unii Europejskiej

Szef MSWiA poinformował też, że tylko w tym roku polskie służby zatrzymały tam prawie 25 tysięcy migrantów, którzy zmierzali przez Polskę w kierunku Unii Europejskiej. - To jest nasz polski wkład w obronę granic całej Unii Europejskiej - oświadczył. Podkreślił, że tak zwany pakt migracyjny nie odpowiada sytuacji ostatnich lat.

Pytany o to, kto miałby finansować "return hubs", czyli miejsca poza Unią, gdzie migranci mogą tymczasowo przebywać w oczekiwaniu na powrót do swojego kraju pochodzenia, po odrzuceniu ich wniosku azylowego, zaznaczył, że muszą to być wspólne decyzje całej Unii Europejskiej.

- Z naszej perspektywy kwestie migracyjne to kwestie fizycznego bezpieczeństwa narodowego, kwestie zabezpieczenia naszych zachodnich granic. Na tym się skupiamy - powiedział. Przekazał, że Polska będzie rozmawiać o każdej formie zaostrzenia polityki migracyjnej i budowania bezpiecznej polityki powrotowej, jednak dla kraju zasadniczym frontem walki z nielegalną migracją jest kwestia zabezpieczenia granicy wschodniej.

Szef MSWiA przypomniał, że kontrole na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej przynoszą dobre rezultaty. - Będziemy kontynuować je do czasu, kiedy nie będziemy pewni, że nasze granice są bezpieczne - zapowiedział.

Decyzja prezydenta w sprawie wojska. Komunikat BBN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Decyzja prezydenta w sprawie wojska. Komunikat BBN

Siemoniak: mamy do czynienia z agresją wobec Polski

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił, że wspólna obecność ministrów w Monachium podkreśla to, że sprawy migracji traktowane są jako sprawy bezpieczeństwa narodowego. Zwrócił uwagę, że monachijskie spotkanie - szczyt migracyjny - odbywa się pod hasłem tego, jak zaostrzyć politykę migracyjną.

Według Siemoniaka, rozmowa nie dotyczyła tylko kwestii paktu migracyjnego, ale też różnych regulacji przyjmowanych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach "począwszy od konwencji na temat uchodźców, które kompletnie nie przystają do obecnej rzeczywistości". Dodał, że również unijne regulacje sprzed 20-30 lat odnoszą się do innych kompletnie czasów.

- Rzeczy, które w Polsce wprowadziliśmy, takie jak zawieszenie prawa do azylu, są już oczywistością. Nikt nawet nie ma wątpliwości, że to jest słuszny kierunek - ocenił minister.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Fantastyczna robota" nad Polską. Ale trzeba znaleźć "coś tańszego"

"Fantastyczna robota" nad Polską. Ale trzeba znaleźć "coś tańszego"

Świat
"W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji...". MSZ ostrzega Polaków

"W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji...". MSZ ostrzega Polaków

Przypomniał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, odmiennej od wszystkiego, co dzieje się na granicach Unii, czy strefy Schengen. - Mamy do czynienia z agresją wobec Polski organizowaną przez obce państwa, którą Unia Europejska uznała za absolutnie szczególną i nazwała to, co się dzieje, weaponizacją, czyli używanie migrantów jako broni - podkreślił Siemoniak.

- Jeśli oni są używani jako broń przeciw Polsce jest to kwestia nie tylko polityki społecznej, finansowej - oczywiście też - ale jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Bardzo mocno tutaj to wspólnie koleżankom, kolegom, ministrom z różnych państw powiedzieliśmy - zaznaczył. Siemoniak podkreślał zrozumienie dla naszej sytuacji ze strony komisarza UE Magnusa Brunnera, "który rekordową liczbę razy był w Polsce, który był na granicy, osobiście się przekonał, jak to wygląda".

Drony a bezpieczeństwo Unii Europejskiej

Obaj ministrowie zwrócili uwagę na potrzebę pilnego wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami dronowymi i dodali, że zagrożenie dotyczy całej Unii Europejskiej. - Unia po prostu musi absolutnie pilnie się tymi kwestiami zająć - mówił Siemoniak. Jak dodał, problem nie dotyczy wyłącznie zewnętrznych granic UE, lecz również zagrożeń wynikających z użycia dronów w pobliżu potencjalnych celów ataku.

- Ten dron może przylecieć z każdej strony, może funkcjonować i operować w środku Unii Europejskiej - dodał Kierwiński. Ocenił też, że nie wystarczy jedynie budowa muru antydronowego na granicy - konieczne jest stworzenie szerszego systemu wykrywania i ochrony przed dronami.

W czwartek wieczorem 17 lotów zostało odwołanych w Monachium po doniesieniach o pojawieniu się w pobliżu lotniska w tym mieście niezidentyfikowanych dronów.

OGLĄDAJ: Kodeks (wobec) narodowca
pc

Kodeks (wobec) narodowca

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X.com/@MSWiA_GOV_PL

Udostępnij:
TAGI:
Marcin KierwińskiTomasz SiemoniakMSWiAMigracjeMigranci i uchodźcy w EuropieKryzys migracyjny
Czytaj także:
Polskie myśliwce
"Jeden z największych ataków". Sojusznicze myśliwce na polskim niebie
Polska
Trump i Netanjahu
Trump o zgodzie Izraela, Netanjahu o nadziei na najbliższe dni
Świat
Emmanuel Macron
Nowy premier dostał czas od prezydenta. Wymogów jest więcej
Świat
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Na Bałtyku znów może być groźnie
METEO
Ukraińscy żołnierze pod Bachmutem
W prawo zwrot! Do barbera marsz!
Aleksander Przybylski
imageTitle
Sinner i Alcaraz faworyzowani? Niemiec ma pretensje
EUROSPORT
W czasie propalestyńskiego protestu w Rzymie doszło do aktów wandalizmu
Protesty w europejskich stolicach. Doszło do starć z policją
Świat
Lotnisko w Wilnie
Prace kolejnego lotniska zakłócone. Zagrożenie dla startów i lądowań
Świat
Donald Trump
Wybory w Czechach, apel Trumpa, szalejąca burza Amy
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono "szczątki obiektu przypominającego drona"
Polska
imageTitle
Real załatwił sprawę po przerwie. Czeka na odpowiedź Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Rywale siatkarskich reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
imageTitle
Niespodzianka w Gdyni. Arka pokonała wicelidera
EUROSPORT
Babisz
"Jeżeli, broń Boże, coś się wydarzy, będziemy stać po stronie Polski"
Świat
imageTitle
Srebro Polaków na pocieszenie. "Było widać, że coś nam uciekało"
EUROSPORT
Viktor Orban
"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu
Świat
imageTitle
Polacy na podium Speedway of Nations. Wielka klasa Australijczyków
EUROSPORT
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
METEO
imageTitle
Perfekcyjny Bayern. Wystarczyło piętnaście sekund
EUROSPORT
Ambasada RP oburzona profanacją pomnika Jana Pawła II
Zdewastowany pomnik Jana Pawła II. Głos zabrała premier Włoch
Świat
imageTitle
Piękny gol, decydujący cios w końcówce. Liverpool pokonany w Londynie
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
Widmo weta prezydenta. "Zdaję sobie sprawę, że będą pojawiać się problemy"
Polska
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
METEO
imageTitle
Marczyk walczy o tytuł w Chorwacji. Kosztowny błąd
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
METEO
ANO wygrało wybory parlamentarne w Czechach
Ruch "czeskiego Orbana" ma zwycięstwo w kieszeni
Świat
Jastarnia
Z "kilku metrów" upadł na betonowy chodnik. Kitesurfer nie żyje
Polska
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
WARSZAWA
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica