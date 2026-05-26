Katastrofa kolejowa, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sensacja w Paryżu

Wypadek pociągu w Garbatce
Pociąg zderzył się z ciężarówką w miejscowości Garbatka (Wielopolskie)
W miejscowości Garbatka doszło do katastrofy kolejowej. Sędzia Zbigniew Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Maja Chwalińska sensacyjnie wygrała z chińską tenisistką Qinwen Zheng w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 26 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Katastrofa kolejowa

W miejscowości Garbatka doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. W wyniku tego zdarzenia zginął kierowca samochodu. Skład, którym podróżowało kilkanaście osób, wykoleił się.

Jednotorowa linia, łącząca Poznań i Piłę, została zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

2. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego

Sędzia Zbigniew Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Obecny prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego urząd obejmie od 27 maja.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, Kapiński zakazał rejestracji wniosków o wyłączenie neosędziów.

3. Sensacja w Paryżu

Wielki sukces Mai Chwalińskiej w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Polska tenisistka w pierwszej rundzie wyeliminowała 6:4, 6:0 mistrzynię olimpijską z Paryża Chinkę Qinwen Zheng.

W Paryżu kolejne spotkanie rozegra w czwartek. Jej rywalką będzie albo rozstawiona z numerem 23. Belgijka Elise Mertens, albo Niemka Tatjana Maria.

4. Śledztwo po interwencji służb w mieszkaniu matki prezydenta

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Mariusz Duszyński poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie wywołania fałszywego alarmu i bezpodstawnego postawienia służb w stan gotowości. Dodał, że śledczy ustalają osobę odpowiedzialną za zgłoszenie.

Chodzi o sprawę interwencji służb, które po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Nawrockiego.

5. Miszalski odwołany w referendum

Aleksander Miszalski (KO) został odwołany w referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.

To pierwszy od 2010 roku przypadek, gdy w dużym polskim mieście odwołano w referendum jego prezydenta.

Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia

6. Kosztowni Ziobro i Romanowski

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski od dłuższego czasu przebywają poza Polską, ale nadal są posłami i w związku z tym łoży na nich podatnik. Chodzi tu przede wszystkim o prowadzenie biur poselskich, które pochłaniają setki tysięcy złotych rocznie. Eksperci, z którymi rozmawiamy, przyznają, że to luka w prawie.

Prokuratura Krajowa sformułowała wobec nich zarzuty dotyczące nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Najpierw obaj dostali azyle polityczne na Węgrzech. Po zmianie władzy nad Dunajem Ziobro udał się do USA, a Romanowski - jak mówił niedawno nowy premier Peter Magyar w TVN24 - prawdopodobnie także opuścił ten kraj.

Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski
Źródło: PAP, TVN24
Udostępnij:
