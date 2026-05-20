Peter Magyar w wywiadzie dla TVN24, oświadczenie Pentagonu, zestrzelony dron

|
Peter Magyar
Magyar w Polsce: to było moje osobiste życzenie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Peter Magyar, w czasie swojej pierwszej wizyty w Polsce jako premier Węgier, udzielił wywiadu TVN24. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał przez telefon z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Pentagon opublikował oświadczenie w sprawie wojsk USA w Europie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 20 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Premier Węgier w wywiadzie dla TVN24

Premier Węgier Peter Magyar jest w Polsce. W czasie podróży pociągiem z Krakowa do Warszawy dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Marciniak przeprowadził z nim ekskluzywny wywiad. Rozmowa dotyczyła między innymi sprawy poszukiwanego polityka PiS Marcina Romanowskiego oraz Zbigniewa Ziobry. Całą rozmowę można obejrzeć w TVN24+.

Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry
Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry

2. Oświadczenie Pentagonu w sprawie żołnierzy

Jak poinformował w oświadczeniu rzecznik Pentagonu, "Departament Wojny USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tak zwanych Brygadowych Zespołów Bojowych (BTC) w Europie z czterech do trzech". Oznacza to między innymi "tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił" amerykańskich w Polsce.

Rzecznik Pentagonu wspomniał również o rozmowie Pete'a Hegsetha z Władysławem Kosiniaiem-Kamyszem. Minister obrony narodowej rozmawiał we wtorek z szefem Pentagonu przez telefon. "Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski" - przekazał potem.

"Polska jest zdolna siebie chronić". Wiceprezydent USA i szef Pentagonu o amerykańskich żołnierzach
"Polska jest zdolna siebie chronić". Wiceprezydent USA i szef Pentagonu o amerykańskich żołnierzach

Polska

4. Dron zestrzelony nad Estonią

Rumuński myśliwiec działający w ramach misji NATO Baltic Air Policing zestrzelił drona, który wleciał do estońskiej przestrzeni powietrznej. Do zestrzelenia doszło nad jeziorem Vortsjarv w południowej Estonii.

Najprawdopodobniej był to dron ukraiński, który zboczył z kursu - przekazał minister obrony Estonii Hanno Pevkur. Jak dodał, trwają jego poszukiwania.

Alarm na Łotwie, dron zestrzelony nad Estonią
Alarm na Łotwie, dron zestrzelony nad Estonią

Świat

5. Arsenal mistrzem Premier League

Piłkarze Manchesteru City zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1:1 w przedostatniej, 37. kolejce Premier League. Ten wynik oznacza, że Arsenal Londyn po 22 latach został mistrzem Anglii. "Kanonierzy" będą świętować tytuł w niedzielę po meczu z Crystal Palace.

W tym sezonie drużyna z Londynu może sięgnąć po podwójną koronę. 30 maja w Budapeszcie zmierzą się w finale Ligi Mistrzów z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. Klub z północnego Londynu powalczy o pierwszy w historii triumf w Champions League.

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
