Peter Magyar w wywiadzie dla TVN24, oświadczenie Pentagonu, zestrzelony dron

1. Premier Węgier w wywiadzie dla TVN24

Premier Węgier Peter Magyar jest w Polsce. W czasie podróży pociągiem z Krakowa do Warszawy dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Marciniak przeprowadził z nim ekskluzywny wywiad. Rozmowa dotyczyła między innymi sprawy poszukiwanego polityka PiS Marcina Romanowskiego oraz Zbigniewa Ziobry. Całą rozmowę można obejrzeć w TVN24+.

2. Oświadczenie Pentagonu w sprawie żołnierzy

Jak poinformował w oświadczeniu rzecznik Pentagonu, "Departament Wojny USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tak zwanych Brygadowych Zespołów Bojowych (BTC) w Europie z czterech do trzech". Oznacza to między innymi "tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił" amerykańskich w Polsce.

Rzecznik Pentagonu wspomniał również o rozmowie Pete'a Hegsetha z Władysławem Kosiniaiem-Kamyszem. Minister obrony narodowej rozmawiał we wtorek z szefem Pentagonu przez telefon. "Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski" - przekazał potem.

4. Dron zestrzelony nad Estonią

Rumuński myśliwiec działający w ramach misji NATO Baltic Air Policing zestrzelił drona, który wleciał do estońskiej przestrzeni powietrznej. Do zestrzelenia doszło nad jeziorem Vortsjarv w południowej Estonii.

Najprawdopodobniej był to dron ukraiński, który zboczył z kursu - przekazał minister obrony Estonii Hanno Pevkur. Jak dodał, trwają jego poszukiwania.

5. Arsenal mistrzem Premier League

Piłkarze Manchesteru City zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1:1 w przedostatniej, 37. kolejce Premier League. Ten wynik oznacza, że Arsenal Londyn po 22 latach został mistrzem Anglii. "Kanonierzy" będą świętować tytuł w niedzielę po meczu z Crystal Palace.

W tym sezonie drużyna z Londynu może sięgnąć po podwójną koronę. 30 maja w Budapeszcie zmierzą się w finale Ligi Mistrzów z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. Klub z północnego Londynu powalczy o pierwszy w historii triumf w Champions League.

