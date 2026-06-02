Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Mamy problemy w rozmowach z kolegami znad Dunaju". Na tropie Romanowskiego

|
Marcin Romanowski
Siemoniak o tym, gdzie są Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
W systemach używanych przez polskich śledczych nie ma informacji o tym, by Marcin Romanowski opuścił granice strefy Schengen. Dlatego zakładają oni, że przy ukrywaniu się korzysta on z pomocy służb specjalnych. Nie ma jednak pewności, jakiego kraju są to służby - wynika z informacji tvn24.pl.

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ukrywa się od momentu kwietniowego zwycięstwa na Węgrzech opozycyjnej partii TISZA pod wodzą Petera Magyara. Jego sytuacja prawna jest inna niż Zbigniewa Ziobry - jest poszukiwany krajowym listem gończym, ale także europejskim nakazem aresztowania.

Kto pomaga?

Główny ciężar poszukiwań 48-letniego polityka leży na barkach policji, w tym tak zwanych łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji. Według zgodnych relacji kilku naszych rozmówców, w systemach nie ma informacji o tym, by przekroczył on granice strefy Schengen.

- Zakładamy, że jest w Europie. Coraz więcej wskazuje, że ktoś mu pomógł w przygotowaniu ucieczki i być może dalej pomaga. To służby, pytanie tylko jakie - twierdzi jeden z naszych rozmówców.

Rozważane są różne scenariusze: węgierskie służby, rosyjskie, a nawet amerykańskie. 

- Mamy problemy w rozmowach z kolegami znad Dunaju. W ich organach ścigania przez 16 lat rządziły klany wierne Viktorowi Orbanowi. By chcieli nam rzeczywiście pomóc, musi trochę czasu upłynąć, muszą dokonać się zmiany personalne - przyznaje jeden z rozmówców tvn24.pl. Policjanci są jednak przekonani, że uda im się skutecznie wytropić wiceministra z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. 

"Bardzo symboliczny" iPhone. Ile kosztują nas Ziobro i Romanowski
Dowiedz się więcej:

"Bardzo symboliczny" iPhone. Ile kosztują nas Ziobro i Romanowski

Twarde "nie"

Związany ze środowiskiem politycznym Zbigniewa Ziobry portal Wpolityce poinformował 10 maja, że Marcin Romanowski przebywa w USA. Jednak - według źródeł tvn24.pl - to nie jest prawda.

- Nie możemy jednak wykluczyć, że to Amerykanie pomogli mu się ukryć. Przy czym znacznie poważniej traktujemy hipotezę, że zrobiły to węgierskie służby wierne Orbanowi. Być może przy pomocy Rosjan, którzy są bardzo silni na Bałkanach, szczególnie w Serbii czy Czarnogórze - zaznacza jeden z naszych rozmówców.

Dobrze poinformowany polityk polskiej prawicy, zastrzegając anonimowość, mówi: - To Jarosław Kaczyński wymógł na niechętnym prezydencie Karolu Nawrockim, by ten lobbował u Amerykanów o pomoc Zbigniewowi Ziobrze. Udało się w ostatniej chwili. Ale od początku ze strony prezydenta i Amerykanów było twarde "nie" w kontekście Marcina Romanowskiego.

OGLĄDAJ: Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Turecki ślad?

W poniedziałek doświadczony dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski poinformował, że najnowszy trop za Romanowskim wiedzie do Turcji. Według niego "polityk ma dużą wiedzę związaną z bezpieczeństwem, a szczególnie cyberbezpieczeństwem" i "z tego powodu nasze służby nazywają go 'polskim Snowdenem'".

Chodzi o Amerykanina Edwarda Snowdena, który początkowo, odbierany jako sygnalista, ujawnił liczne tajne dokumenty. Ostatecznie zbiegł do Rosji. Według Gierszewskiego ogromną wiedzę ma również Romanowski, który nadzorował tzw. wydział cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości. To dość tajemnicza komórka resortu, którą do życia powołał Zbigniew Ziobro i umieścił w Zamościu. Jak pisze Radio ZET, "polskie służby mogą się obawiać, że polityk wywiózł dużo wrażliwych informacji". "Nie wiadomo, w jaki sposób mogą być wykorzystane. Tymczasem dla służb specjalnych w każdym kraju osoba z taką wiedzą jest bezcenna" - czytamy.

Nasi rozmówcy przyznają, że Romanowski "na pewno jest kąskiem dla obcych służb specjalnych". Zastrzegają przy tym, że Turcja, jak dotąd, nie jest głównym tropem jako jego miejsce pobytu. Oceniają też, że sam z siebie nie ma większej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada natomiast ogromną wiedzę polityczną.

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z okresu rządów PiS. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem oraz pod adresem byłego szefa resortu Zbigniewa Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Redagowała Katarzyna Guzik

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie dziecko. Pokazali zdjęcie
Michał Drewnicki
Jest kandydat PiS na prezydenta Krakowa
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Marcin Porzucek
"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
Kuba Koprzywa
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
Wrocław
Henry Nowak
Dożywocie dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia. Premier: to szokująca sprawa
Świat
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta
Mężczyzna trafił do aresztu
Skazany za przelewy do Ukrainy. "Żałuję, że pojechałem"
BIZNES
shutterstock_1817040155
Ebola rozprzestrzenia się, są nowe przypadki. Co utrudnia pomoc?
Zdrowie
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
"Latające kleszcze" poświęcają wzrok, by wydać potomstwo
METEO
50-letnia Magdalena z Krakowa przez około 30 lat nie wychodziła z mieszkania
Ich córka około 30 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp. "Inflacyjne trzęsienie ziemi w maju zdjęło presję z RPP"
BIZNES
Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent o taką ochronę nie wystąpił
Polska
shutterstock_2541158149
Niezapowiedziany strajk na lotniskach. Loty wstrzymane
BIZNES
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
Akademia Wychowania Fizycznego na Bielanach
Juwenalia przy rezerwacie. RDOŚ nie wydał zgody, ale impreza i tak się odbyła
WARSZAWA
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
Szczecin
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański o decyzji Nawrockiego: to weto wobec uczciwych przedsiębiorców
BIZNES
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Polska
skl
Są kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Polska
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Sławomir Pietrzyk
Kandydat socjaldemokratów na prezydenta Krakowa chce reprezentować "więźniów czwartego piętra"
Kraków
31 min
pc
Rywalizacja papiestwa z cesarstwem w nowej odsłonie. "Ta encyklika robi złą robotę"
TVN24+ Originals
pap_20260326_1KY
Co z sankcjami na ropę? Rubio: to zależy od okoliczności
BIZNES
Ranczo Zorro w Nowym Meksyku
"Komisja prawdy" zajęła się ranczem Zorro. Należało do Epsteina
Świat
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Płaca minimalna w górę. Jest propozycja ministerstwa
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica