Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
KAWA NA ŁAWĘ

Po co Nawrocki pojechał na Węgry? "Nie ma żadnych racjonalnych argumentów"

|
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Schetyna: nie ma racjonalnych argumentów, które tłumaczą wizytę Nawrockiego u Orbana
Źródło: TVN24
Jedyny argument za wizytą Karola Nawrockiego u Viktora Orbana jest taki, że popiera premiera Węgier w kampanii wyborczej - ocenił w "Kawie na ławę" w TVN24 Grzegorz Schetyna. Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz przekonywał, że Nawrocki "nie uczestniczył w wiecu poparcia dla Orbana". Urszula Pasławska powiedziała, że prezydent uczestniczy w "formatach antyunijnych i antynatowskich", a Daria Gosek-Popiołek zwróciła uwagę na praktyczny wymiar działań szefa węgierskiego rządu.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Nawrocki miał spotkać się z szefem węgierskiego rządu już wcześniej, 3 grudnia zeszłego roku, zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu, jednak do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem".

Po co Nawrocki tym razem pojechał na Węgry? I to w szczycie kampanii wyborczej do węgierskiego parlamentu? O tym dyskutowali politycy w niedzielnej "Kawie na ławę" w TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"

"Symbol zmiany". Czy Anita Orban przekieruje Węgry na inny tor?

Sebastian Zakrzewski

Zybertowicz: Nawrocki nie uczestniczył w wiecu poparcia dla Orbana

Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz przekonywał, że Nawrocki "nie uczestniczył w wiecu poparcia dla Orbana". Przypomniał, że do spotkania doszło w dniu, "gdy od lat obchodzone jest święto przyjaźni polsko-węgierskiej".

Dlaczego Nawrocki pojechał do Orbana niedługo przed wyborami na Węgrzech? - Zdarzyło mi się uczestniczyć w rozmowach na wysokim szczeblu i wiem, że czasami w cztery oczy wymieniane są informacje, które nie lubią czekać - odparł Zybertowicz. - Nie wiem, czy tak było w tym przypadku - dodał.

Doradca prezydenta kontynuował, że Nawrocki "w czasie pobytu na Węgrzech powiedział jasno, jaki jest stosunek jego osobiście i Polski wobec Władimira Putina".

Zybertowicz: prezydent nie zaangażował się w wiec poparcia
Źródło: TVN24

Schetyna: nie ma racjonalnych argumentów, które tłumaczą tę wizytę

Senator KO i szef senackiej komisji spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna przypomniał, że przez lata politycy odbywali szereg spotkań z Orbanem. - Był taki czas, że każdy liczył, że Orbana zmieni - wyjaśnił.  

- Tak, jak słyszę profesora Zybertowicza, na pewno jakby był konsultowany w tej sprawie i decydowałby, to nie rekomendowałby tej wizyty - ocenił, komentując słowa doradcy prezydenta.

- Wysłuchałbym argumentów prezydenta - odpowiedział Zybertowicz. - To jest trudna decyzja. Są racjonalne argumenty przeciw temu spotkaniu i za tym spotkaniem - dodał prezydencki doradca.  

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKuba Koprzywa

Schetyna, w odpowiedzi na słowa Zybertowicza, powiedział, że "nie ma żadnych racjonalnych argumentów, które tłumaczą tę wizytę". - Jedyny jest taki, że prezydent chce poprzeć i popiera obecnego premiera Węgier w kampanii wyborczej - ocenił.

- Wydaje mi się, tak jakbym to oceniał z zewnątrz, że jednak wpływ na to miały sugestie amerykańskie - ocenił senator KO.  

Wójcik: trzeba mieć dobre relacje ze wszystkimi

Poseł PiS Michał Wójcik, komentując wizytę Nawrockiego na Węgrzech, powiedział, że "to jest trochę sztucznie generowany problem".

- Uważam, że to jest przerysowane, absolutnie przerysowane. Trzeba mieć dobre relacje ze wszystkimi - ocenił.

Wójcik o wizycie prezydenta: sztucznie generowany problem
Źródło: TVN24

Pasławska: to nie dyplomacja

Posłanka PSL Urszula Pasławska zwracała uwagę na formaty, w których prezydent bierze udział. - Należy to połączyć również z bliskim spotkaniem w ramach CPAC-u - mówiła.

- To są formaty antyunijne i antynatowskie - oceniła. - Nie należy tych wizyt traktować w kategoriach dyplomacji, tylko delegacji Prawa i Sprawiedliwości - dodała. - Pan prezydent powinien wysłać tam doradców z PiS-u, którzy dzisiaj z nim pracują, a nie jechać i osobiście potwierdzać i dawać pewną rękojmię tym formatom - powiedziała.

Pasławska: to nie dyplomacja, tylko delegacja PiS
Źródło: TVN24

Wawer: Orban nie jest prorosyjski

Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że na Węgrzech w ostatnim czasie przebywał także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. 23 marca Bosak uczestniczył w "Wielkim Zgromadzeniu" koalicji Patrioci dla Europy.

- Nikt z polityków, których spotkałem, nie jest prorosyjski. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Rosja jest państwem złym, imperialnym, rządzonym przez dyktatora, który prowadzi brutalną, niesprowokowaną, nieuzasadnioną imperialną wojnę krwawą - komentował później Bosak swoją wizytę na Węgrzech.

Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska

Piasecki pytał więc, czy choćby Orban nie jest politykiem prorosyjskim. - Nie, Orban jest prowęgierski i prowadzi politykę taką, która się opłaca Węgrom - odpowiedział poseł Konfederacji Michał Wawer.

- O Orbanie można powiedzieć, że prowadzi taką politykę na różnych wektorach, na różnych kierunkach, która się opłaca Węgrom - ocenił.

Wawer: Orban jest prowęgierski
Źródło: TVN24

Gosek-Popiołek: działania Orbana mają praktyczny skutek

- Viktor Orban nie tylko mówi, on przede wszystkim blokuje. Blokuje dwudziesty pakiet sankcji przeciwko Rosji, blokuje pożyczkę dla Ukrainy - zwróciła uwagę posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek.

Jej zdaniem Orban "jest prorosyjski, a jego działania mają praktyczny skutek dla tego, co obserwujemy na froncie".

Gosek-Popiołek: działania Orbana mają praktyczny skutek
Źródło: TVN24

- To nie jest kwestia tego, że prezydent Nawrocki spotkał się z Orbanem podczas jakiegoś formatu europejskiego. To było spotkanie w czasie kampanii. To było spotkanie, z którego dla Polski nic dobrego nie wynikło, bo gdyby wynikło, to Orban przestałby blokować chociażby te sankcje - przekonywała.

OGLĄDAJ: "Nie ma żadnych racjonalnych argumentów tłumaczących tę wizytę"
29 1045 kawa cl-0011

"Nie ma żadnych racjonalnych argumentów tłumaczących tę wizytę"

29 1045 kawa cl-0011
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKOS KAISER/ HUNGARIAN PM'S GENERAL DEPARTMENT OF COMMUNICATION

Udostępnij:
Tagi:
Grzegorz SchetynaKoalicja ObywatelskaLewicaPolskie Stronnictwo LudowePrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaKarol NawrockiWęgryViktor Orban
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

