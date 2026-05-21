Polska

"Będzie korzystał z gościnności". Media o planach Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej: posłużył się wizą członka zagranicznych mediów
Zbigniew Ziobro ma wkrótce ruszyć w trasę po Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, z kim planuje się spotkać i w jakim mieście może teraz przebywać były minister sprawiedliwości. Pojawił się też nowy wątek dotyczący dokumentu, dzięki któremu polityk mógł opuścić Europę.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa potwierdziła w środę, że opuścił strefę Schengen z lotniska w Mediolanie. Na lotnisku Newark w New Jersey widział go internauta Kontaktu24

Gdzie teraz przebywa polityk PiS? Według "Rzeczpospolitej" jest w Nowym Jorku. Informacja ta ma pochodzić od jednej z osób z bliskiego otoczenia byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. "Jest zapraszany przez amerykańskich polityków, Polonię i księży do różnych miast w USA" - mówi źródło redakcji "Rz".

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", Ziobro "wkrótce ruszy w trasę po Stanach Zjednoczonych, a zainteresowanie spotkaniem z nim jest ogromne". A czym będzie się zajmował wiceszef PiS w USA? "Będzie korzystał z gościnności mieszkańców USA, komentował dla TV Republika i pracował nad swoim kanałem na YouTube" - zdradził informator "Rz". 

"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry

Prezes PiS wiedział o planach Ziobry?

Według "Rzeczpospolitej", prezes PiS zabronił krytykować Ziobrę za ucieczkę. Z informacji portalu wynika też, że Jarosław Kaczyński wiedział o planowanym wyjeździe byłego ministra. "Takie rzeczy dotyczące partii nie mogą wydarzyć się bez wiedzy i zgody jej prezesa. Ziobro niezmiennie pozostaje wiceprezesem partii" - ocenił rozmówca "Rz". Kaczyński i Ziobro mieli też utrzymywać stałe relacje, gdy poseł przebywał w Budapeszcie, a od czasu jego ucieczki do Stanów Zjednoczonych nie mieli kontaktu - wynika z ustaleń portalu.

Jak czytamy dalej, zapowiadana przez koalicję rządzącą ekstradycja polityka PiS jest postrzegana w jego środowisku jako "paliwo do wyborów parlamentarnych, po których Zbyszek chce wrócić do Polski jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny". 

"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry

Nowy wątek w sprawie paszportu

Dziennikarz śledczy Radia Zet Mariusz Gierszewski ustalił, że prokuratura bada nowy wątek w sprawie ucieczki polityka PiS. Z informacji tych wynika, że śledczy sprawdzają wersję, według której Ziobro mógł dostać się do USA, korzystając z tymczasowego paszportu węgierskiego (ideiglenes magánútlevél).

Taki dokument co do zasady przysługuje wyłącznie obywatelom Węgier, którzy znaleźli się w nadzwyczajnej sytuacji, na przykład w związku z koniecznością nagłego wyjazdu. 

Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do rzecznika Prokuratury Krajowej. Prokurator Przemysław Nowak odpowiedział: "Od początku informujemy, że ustalamy, na jakim dokumencie wyjechał. Nie informujemy o ustaleniach".

"Eksploatacja do granic możliwości". Co się działo w sprawie Ziobry?

Polski i dyplomatyczny paszport Ziobry zostały unieważnione. Polityk przyznał na antenie prawicowej stacji, że korzystał z tak zwanego paszportu genewskiego, który miał otrzymać po tym, jak ówczesny premier Węgier Viktor Orban udzielił mu azylu politycznego. 

Genewski Dokument Podróży (GDP) jest wydawany osobom posiadającym status uchodźcy na podstawie Konwencji Genewskiej z 1951 roku przez państwo, w którym uchodźca mieszka. Tak zwany paszport genewski umożliwia przekraczanie granic państwowych, pełniąc rolę dokumentu tożsamości.

Paszport ten pozwala na wyjazd i ponowny wjazd do kraju, który go wydał oraz podróże do państw, które go honorują. Dokument nie zapewnia jednak ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania.

Działania prokuratury po ucieczce Ziobry

Prokuratura Krajowa prowadzi czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. W środę prokurator Nowak potwierdził, że polityk opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. 

Dodał, że Ziobro posłużył się wizą "członka zagranicznych mediów". Zapytany, co należy rozumieć poprzez "zagraniczne media", rzecznik PK powiedział, że należy to zrozumieć, iż chodzi o "członka zagranicznych mediów" z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. - Czyli mogą to być polskie media - dodał.

Rzecznik PK poinformował też o przesłuchaniu prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Został on wezwany na środę do prokuratury w charakterze świadka w wątku śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości związanym z "utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce". Chodzi o informacje, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw w prowadzonym od 2024 roku śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Zdaniem śledczych założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą.

Źródło: Rzeczpospolita, Radio Zet, TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościPrawo i SprawiedliwośćUSAProkuratura Krajowa
