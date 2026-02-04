Polityczny plan premiera na publikację akt Epsteina

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo co środę o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

Premier Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu podniósł sprawę publikacji przez amerykański resort sprawiedliwości kolejnych - liczonych w milionach - akt w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już przestępcy seksualnego, który organizował siatkę pedofili. Szef polskiego rządu zapowiedział utworzenie specjalnego zespołu analitycznego pod przewodnictwem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka i nie wykluczył wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Tusk reaguje na publikację akt Epsteina. "Nie ma tu ryzyka"

Dlaczego premier angażuje do tej sprawy rząd? Nasi rozmówcy, którzy znają te kulisy, mówią krótko: "premier w weekend bardzo tą sprawą się zainteresował, czytał zagraniczne media, dowiadywał się i śledził to, jak bardzo angażuje ona opinię publiczną, szczególnie w internecie".