Kim jest szefowa CBA? Zeznawała z pełnomocnikiem, "zbyt szeroko interpretowała swoje prawo"

Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak we wtorek zeznawała przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Zeznawać przyszła razem z pełnomocnikiem, a w ocenie wiceszefa tej komisji mogła powiedzieć więcej i "zbyt szeroko interpretowała swoje prawo, aby nie informować komisji o wiedzy, którą posiada". Kim jest Kwiatkowska-Gurdak, stojąca na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 2023 roku?

Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak - kim jest

Od 2015 roku pełniła służbę w pionie operacyjno-śledczym Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy. Były rzecznik CBA Jacek Dobrzyński w rozmowie z Onetem w 2023 roku wspominał, że Kwiatkowska-Gurdak została przyjęta do tego urzędu bezpośrednio przed odejściem Pawła Wojtunika . -Wówczas kadry były dobierane bardzo starannie i wnikliwie. Przyszła do nas z dużym doświadczeniem zdobytym w CBŚP i została skierowana do nowej, dopiero tworzącej się wówczas placówki CBA w Bydgoszczy - mówił Dobrzyński.

Sprawa Krzysztofa Brejzy

Dziennikarze "Superwizjera" ustalili, że mimo użycia Pegasusa CBA nie znalazło żadnych dowodów na przestępstwa finansowe z udziałem Brejzy, a taki pretekst służba wpisywała we wnioskach o kontrolę operacyjną kierowanych do sądów.

"To ona ustaliła, że sprawa była od początku dęta"

Kolejne informacje w tej sprawie pod koniec 2023 roku przekazała "Gazeta Wyborcza". Według jej informacji, to Kwiatkowska-Gurdak "zarządziła konfrontację Agnieszki Ch. (...) podczas której na jaw wyszło, że kłamała, gdy obciążała Brejzę". "To ona ustaliła, że sprawa była od początku dęta, a Agnieszka Ch. mogła liczyć na specjalne traktowanie przez poprzednich agentów (którzy przez pięć lat śledztwa nigdy nie kwestionowali jej zeznań obciążających Brejzę)" - pisała "GW".

Kwiatkowska-Gurdak na czele CBA

- Nowa szefowa CBA Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak ma za zadanie kierowanie tą służbą i wykonywanie jej zadań. Raczej bardziej prawdopodobny jest brak podpisu prezydenta, co oznacza, że CBA będzie istniało co najmniej półtora roku, do czasu końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Więc pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak po prostu wchodzi jako szefowa CBA i ma działać - wyjaśniał wówczas Siemoniak, pytany przez dziennikarzy po co wybrana została nowa szefowa CBA, skoro niebawem pojawi się projekt likwidacji tej służby.