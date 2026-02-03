W niedzielę, 1 lutego kędzierzyńsko-kozielscy policjanci zostali wezwani na interwencję dotyczącą awantury domowej.
"26-latek podczas kłótni zaatakował swoją ciężarną żonę. Na dodatek mężczyzna od pewnego czasu znęcał się psychicznie i fizycznie nad 30-latką. Według ustaleń policjantów agresor poniżał kobietę, uderzał ją z otwartej ręki w twarz, szarpał oraz dusił" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
Zarzut znęcania nad ciężarną żoną
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie mężczyźnie zarzutu psychicznego i fizycznego znęcania się nad swoją partnerką.
Wobec agresora zastosowano nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do kobiety. Mężczyźnie grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock