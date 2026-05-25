Kosił trawę, potrącił go tramwaj. 33-latek nie żyje
Do zdarzenia doszło około godziny 8 przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi, na osiedlu Olechów. Służby zostały wezwane w związku z informacją o potrąceniu pieszego przez tramwaj.
- Jak się okazało, 33-latek wykonywał prace ogrodnicze - kosił trawę kosiarką ręczną na terenie zielonym przyległym do torowiska i w nieustalonych na tę chwilę okolicznościach, został potrącony przez tramwaj linii 9. Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala, mimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł - informuje podkomisarz Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.
Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
