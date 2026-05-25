Łódź

Kosił trawę, potrącił go tramwaj. 33-latek nie żyje

Tragedia w Łodzi. Nie żyje 33-latek
Zderzenie tramwajów w Łodzi (wideo z 4 kwietnia 2026)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi
Tragiczny wypadek w Łodzi. 33-latek podczas koszenia traw przy torowisku został potrącony przez tramwaj. Mimo akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Do zdarzenia doszło około godziny 8 przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi, na osiedlu Olechów. Służby zostały wezwane w związku z informacją o potrąceniu pieszego przez tramwaj.

Kosił trawę, potrącił go tramwaj. Nie żyje

- Jak się okazało, 33-latek wykonywał prace ogrodnicze - kosił trawę kosiarką ręczną na terenie zielonym przyległym do torowiska i w nieustalonych na tę chwilę okolicznościach, został potrącony przez tramwaj linii 9. Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala, mimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł - informuje podkomisarz Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.

Źródło: tvn24.pl
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiTramwajPolicjaProkuratura
Piotr Krysztofiak
