Kultura i styl

Podał mu zastrzyk, potem znalazł aktora martwego. Asystent Matthew Perry’ego skazany

Matthew Perry
Matthew Perry na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images
Osobisty asystent Matthew Perry'ego został skazany na trzy lata i pięć miesięcy pozbawienia wolności. Kenneth Iwamasa, który pracował dla gwiazdy serialu "Przyjaciele" od 1992 roku, wstrzyknął aktorowi ostatnią dawkę substancji odurzającej, zanim znalazł go martwego.

54-letni Matthew Perry, którego rola Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele" uczyniła jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów telewizyjnych swojego pokolenia, został znaleziony martwy w swoim domu 28 października 2023 roku. Po trwającym 2,5 roku postępowaniu sąd federalny w Los Angeles wydał w środę wyrok w sprawie. 60-letni Kenneth Iwamasa, który był osobistym asystentem artysty od 1992 roku, został skazany na 41 miesięcy (trzy lata i pięć miesięcy) pozbawienia wolności za udział w procederze mającym na celu dystrybucję ketaminy, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci aktora - podał "Los Angeles Times".

Według prokuratorów Iwamasa tylko w październiku 2023 roku zdobył dla Perry'ego ponad 70 fiolek ketaminy. Podawał mu od sześciu do ośmiu zastrzyków dziennie, mimo że wcześniej dwukrotnie znalazł aktora nieprzytomnego. W raporcie z sekcji zwłok po śmierci aktora ujawniono, że Perry "stosował terapię z wykorzystaniem ketaminy z powodu depresji i stanów lękowych" jednak wskazano też, że ketamina ma również zastosowanie jako środek znieczulający, jest także wykorzystywana jako narkotyk rekreacyjny.

W dniu śmierci Iwamasa miał wstrzyknąć aktorowi ketaminę rano, w południe, a następnie - na wyraźne żądanie aktora - podał kolejną dużą dawkę, gdy ten znajdował się w jacuzzi. Po powrocie z zakupów zastał Perry'ego martwego, z twarzą zanurzoną w wodzie. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były "ostre skutki działania ketaminy", które doprowadziły do utraty przytomności i utonięcia. W sierpniu 2024 roku asystent przyznał się do winy.

Sędzia Sherilyn Peace Garnett mówiła, że zachowanie osobistego astystenta "było lekkomyślne, nie tylko w dniu śmierci, ale również w dniach poprzedzających". - Nie ma twardych dowodów na to, że działałeś ze złym zamiarem, choć niektórzy by się z tym nie zgodzili - dodała.

- Jesteś potworem, który go zabił - mówiła do Iwamasy w sądzie menedżerka Perry'ego, Lisa Ferguson. - Matthew zasługiwał na życie.

Źródło zdjęcia: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

Wnosząc o łagodną karę dla swojego klienta, obrona argumentowała, że Perry sam domagał się podania mu substancji, a Iwamasa był za mało stanowczy, by odmówić swojemu szefowi. Sędzia odrzuciła te argumenty, wskazując na brak woli, a nie możliwości odmowy.

Jak pisze dziennik "Los Angeles Times", matka aktora Suzanne Morrison w liście do sądu zarzuciła Iwamasie, że sprzeniewierzył się zobowiązaniu do ochrony jej syna, który traktował go "jak rodzinę". Sam skazany przeprosił bliskich Perry'ego.

W październiku 2024 roku, za udział w tym samym procederze, na dwa lata więzienia skazany został Erik Fleming, były doradca ds. uzależnień, który pośredniczył w dostarczaniu ketaminy aktorowi. W kwietniu bieżącego roku wyrok 15 lat więzienia usłyszała Jasveen Sangha, nazywana przez media "królową ketaminy". Kobieta przyznała, że sprzedała łącznie 51 fiolek ketaminy Flemingowi, który przekazywał je Perry’emu przy udziale asystenta Kennetha Iwamasy.

Źródło: CNN, PAP, Los Angeles Times
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
