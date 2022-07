Michael Capponi o mieszkańcach Buczy: będą silniejsi niż kiedykolwiek

Michael Capponi (prezes Global Empowerment Mission) w rozmowie z Hubertem Kijkiem opowiedział o pomocy w odbudowywaniu terenów zniszczonych przez rosyjskie wojsko w trakcie inwazji na Ukrainę. Jego organizacja działa w Buczy - miasteczku pod Kijowem, które doświadczyło wyjątkowego bestialstwa armii najeźdźcy. Capponi zauważył, że lokalnej społeczności w uporaniu się z traumą pomaga już samo postawienie rusztowań przy odbudowywanych budynkach. – Mamy w tym bardzo duże doświadczenie. Nie tylko z odbudową po wojnie, ale też po katastrofach naturalnych. Nie da się cofnąć czasu. Mamy dwa wybory: albo można żyć w pełnym zaprzeczeniu do końca życia albo wstać i zabrać się do odbudowy – stwierdził. Capponi ocenił, że to społeczeństwo będzie silniejsze niż kiedykolwiek, ale dopóki nie wróci normalna gospodarka, będzie trzeba pomagać ludziom żywnością i dostawami produktów higienicznych.