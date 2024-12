Rewolucyjny krytyk na czele wolnego świata. "Dla Europy to olbrzymie wyzwanie"

W tym epokowym sporze między demokracją a autokracją, liberalną wizją świata i populizmem doszliśmy do takiego momentu, w którym musimy przestać być huraoptymistyczni, ale również pesymistyczni - mówił w programie "Horyzont" prof. Maciej Kisilowski (Uniwersytet Środkowoeuropejski w Wiedniu). Według niego "musimy być realistami i patrzeć na to, jako na wielki spór ideologiczny naszych czasów, w którym strona liberalna czasami przegrywa". Wskazał przy tym, że "zwycięstwo Donalda Trumpa jest niewątpliwie porażką strony liberalnej". Jak uznał, "jest to sytuacja bez precedensu, że rewolucyjny krytyk liberalnego świata, otoczony przez bardzo radykalnych doradców, stanie teraz na czele wolnego świata". - Dla Europy jest to olbrzymie wyzwanie, jak połączyć konieczną współpracę z obroną liberalnych wartości - powiedział prawnik. Prof. Kisilowski zwrócił jednak uwagę, że "Polska jest dzisiaj na ustach liberałów w całej Europie jako przykład, że można pokonać populizm, przez co zyskała na znaczeniu w sposób bezprecedensowy". W jego przekonaniu "przyszłość liberalnej Europy jest w dużej mierze zależna od tego, co się będzie działo w Polsce".