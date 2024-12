Spekulacje o zawieszeniu broni w Ukrainie. "To bardzo niebezpieczne"

Według Bartosza Cichockiego "wszyscy czekają na ten magiczny 20 stycznia" w Ukrainie, czyli na moment formalnego objęcia władzy przez Donalda Trumpa, który obiecywał szybkie zakończenie wojny. - Te spekulacje o zawieszeniu broni czy pokoju one mają fatalny wpływ na demobilizację w szeregach społeczeństwa i sił zbrojnych - tłumaczył były ambasador RP w Ukrainie. Mówił, że szansa na zawieszenie broni powoduje, że "żołnierze nie chcą ryzykować". - To bardzo niebezpieczne - dodał ekspert. Cichocki zauważył, że jednocześnie Rosjanie dążą do umocnienia swojej pozycji, aby w dniu inauguracji Trumpa mieć "jak najwięcej terenów pod swoją kontrolą". Według byłego ambasadora w armii ukraińskiej dochodzi do wielu dezercji, przy jednoczesnych problemach z poborem. - Ludzie są zmęczeni wojną. To nie znaczy, że nie kochają swojej ojczyzny, że jest problem z patriotyzmem w Ukrainie - podkreślił. Cichocki ostrzegał, że do zawieszenia broni może nie dojść, zwłaszcza że stronie rosyjskiej na tym nie zależy. - Czas działa na korzyść Rosjan - dodał.