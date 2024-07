Wkrótce szczyt NATO w Waszyngtonie. O czym będą rozmawiać sojusznicy?

Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich w programie "Horyzont" mówiła o tym, jakie będą trzy główne tematy na zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie. - Po pierwsze to wzmacnianie odstraszania i ochrony, czyli dyskusja o tym, jak NATO może w jeszcze lepszy sposób przygotować się do odstraszania Rosji i wzmacniania swoich zdolności wojskowych - tłumaczyła ekspertka. Jako drugi temat podała kwestię Ukrainy. - Może po raz kolejny zdominować szczyt NATO - stwierdziła Gotkowska. Mówiła jednak, że "nie należy spodziewać się zaproszenia Ukrainy do Sojuszu", ponieważ nie ma na to zgody państw członkowskich "na czele ze Stanami Zjednoczonymi i Niemcami". - Państwa te obawiają się tego, że generowałoby to, teraz lub w przyszłości, pewne zobowiązania - dodała. Jej zdaniem wsparcie będzie miało jednak charakter militarny. Dotąd było ono koordynowane przez Amerykanów, lecz teraz ma przejąć je NATO. Administracja Bidena, jak tłumaczyła Gotkowska, dotąd była ostrożna w kwestii włączenia NATO do pomocy wojskowej Ukrainie, lecz zmienili zdanie w obliczu możliwej wygranej Donalda Trumpa. - W tej chwili to, jak będzie wyglądała polityka drugiej administracji Trumpa, jest dużą niewiadomą - komentowała Gotkowska. Trzecią kwestią poruszoną na szczycie ma być współpraca Sojuszu z takimi krajami jak Japonia, Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia.