Unijne aspiracje Ukrainy. "Zmarnowała ostatnie dwadzieścia lat"

Komisja Europejska wydała w piątek pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Jest to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. - To jest historyczny moment i to jest jednocześnie geopolityczny przełom – ocenił prof. Roman Kuźniar, dyplomata i politolog. - Przed Ukrainą długa droga. Nie ma innego sposobu na dopasowanie kraju członkowskiego do standardów, zasad, wartości. […] Ukrainie nie będzie łatwo. Zmarnowała ostatnie dwadzieścia lat, kiedy udawała, że się przygotowuje: cofała się i kombinowała – podkreślił. Jak długo może trwać proces negocjacji? - Trwa jednak wojna, która będzie silnym czynnikiem ograniczającym proces przystępowania Ukrainy do Unii Europejskiej. Rosja też będzie robić do końca wszystko, by nie dopuścić, żeby ta decyzja się zmaterializowała – powiedział prof. Roman Kuźniar w "Horyzoncie".