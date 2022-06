Niemiecki rząd uzgodnił wraz z opozycją szczegóły specjalnego funduszu dla niemieckiej armii, który ma wynieść 100 miliardów euro. W programie "Horyzont" Jacek Stawiski pytał swojego gościa o ocenę tej decyzji. - To jest krok oczekiwany przez USA i partnerów w Europie - powiedział Łukasz Grajewski, współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Zwrócił uwagę, że najważniejsze jednak jest skoordynowanie pomiędzy sojusznikami pomocy dla Ukrainy. - Tutaj mamy problem, bo co z tego, że za parę lat Niemcy będą miały mocniejszą armię, jeżeli wojna trwa teraz i reakcje powinny być teraz - zaznaczył dziennikarz. Według wicedyrektorki Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt dr Agnieszki Łada-Konefał, są trzy przyczyny, dlaczego broń jest ciągle wysyłana za późno, albo w ogóle. Pierwszym z nich jest niedozbrojenie i brak pewnego sprzętu w zasobach Bundeswehry. - Oczy skierowane są na kanclerza Scholza, że to jednak on za wolno, albo niechętnie pozwala na wysyłkę broni - mówiła niemcoznawczyni. Zwróciła również uwagę, że wyborcy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec nie są przekonani, czy ich państwo powinno wysyłać do Ukrainy ciężki sprzęt, ponieważ wielu z nich boi się, że to oznacza dołączenie Niemiec do wojny.