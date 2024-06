"To jest największy challenge, od którego zależy powodzenie CPK"

Rząd podjął decyzję w sprawie dalszej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Jestem za tym, by problemy węzła warszawskiego rozwiązać jednym lotniskiem poprzez CPK - mówił Tomasz Kloskowski (prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk) w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 BIS. Tłumaczył, że węzeł obecnie jest zapchany, dlatego do czasu zakończenia realizacji lotniska w Baranowie konieczna jest m.in. rozbudowa lotnisk Chopina w Warszawie i w Modlinie. Zdaniem eksperta sukces CPK będzie zależny od rozwoju Polskich Linii Lotniczych LOT. - Czy będzie w stanie w ogóle zrealizować tę strategię, żeby podwoić swoją flotę i skutecznie konkurować z Lufthansą, KLM, Finnair i Sasem - mówił Kloskowski. Dodał także, że CPK powinno współpracować zarówno z tradycyjnymi, jak i tanimi przewoźnikami. - 83 procent naszego ruchu to są tanie linie lotnicze - wskazał ekspert. Dodał również, że z punktu widzenia lotniska rozbudowa kolei "jest mało istotna". Następnie Natalia Bogdan (prezeska agencji pracy Jobhouse) opowiadała na temat pracy wakacyjnej. Jej zdaniem praca w gastronomii jest najlepiej płatnym zawodem, w szczególności dla kelnerów zatrudnionych w dobrych i popularnych lokalach, gdzie dzięki napiwkom "mogą podwoić standardową pensję".