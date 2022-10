Tamara Łempicka. "Zawsze uważała się za Polkę"

Królowa art deco ma wiele twarzy. Nowoczesna, niezależna, niepokorna, głodna życia. Tamara Łempicka to gwiazda swoich czasów i ikona malarstwa międzywojennego. Dzisiaj określilibyśmy ją również mianem świadomej bizneswoman, która szybko zrozumiała, czym jest własna marka. – Tamara jest bardzo rozpoznawalna w Europie. […] Niemniej jednak ludzie znają ją jako diwę art deco, a Tamara była kimś znacznie więcej. Była artystką, która ciągle poszukiwała środków wyrazu. Rozwijała się, wszystko zawdzięczała sama sobie – zauważyła Marisa de Lempicka, prawnuczka Tamary Łempickiej. Życie artystki przypominało bowiem scenariusz filmow, bo Tamara przez całe życie nosiła maski. Konsekwentnie budowała swoją legendę. Mawiała, że w życiu nie ma cudów. Jest tylko to, co stworzymy sami. Jej największą kreacją była ona sama. Jednak za swoje bujne życie pełne sukcesów zapłaciła rozpadem rodziny. Przed śmiercią Łempicka bardzo chciała wrócić do Polski, ale niestety jej się to nie udało. – Zawsze uważała się za Polkę - niezależnie od tego, gdzie była - stwierdziła Victoria Foxhall, wnuczka Tamary Łempickiej.