Najlepsze plaże świata na 2023 rok. Wśród nich te lubiane przez Polaków

Portal Tripadvisor gromadzi opinie o m.in. kierunkach i atrakcjach turystycznych, hotelach czy restauracjach od osób z całego świata. Podróżni mogą na nim wystawiać recenzje z miejsc, w których przebywali, a także załączać zdjęcia. We wtorek, 28 lutego, opublikowano ranking - zdaniem milionów turystów - 25 najlepszych plaż na świecie na 2023 rok. To one uzyskały najlepsze oceny w roku poprzednim.