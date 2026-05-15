Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Ustawa o lekarzu sądowym do likwidacji? "Zbyteczne i bezcelowe "

|
sad sedzia lekarz stetoskop shutterstock_2580187689
Prezes NRL: My lekarze stoimy po stronie pacjentów
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Liczba lekarzy sądowych w Polsce gwałtownie maleje. W części okręgów sądowych nie ma już ani jednego specjalisty uprawnionego do wystawiania zaświadczeń dla sądów i prokuratur - alarmuje Naczelna Rada Adwokacka. Jej zdaniem ten kryzys może uniemożliwić skuteczne usprawiedliwienie nieobecności podczas rozprawy. Póki co, resort sprawiedliwości podniósł medykom stawki za zaświadczenia.

Naczelna Rada Adwokacka apeluje o "pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uchylenia ustawy o lekarzu sądowym" i przyznanie każdemu lekarzowi prawa do wystawiania zaświadczeń usprawiedliwiających niestawiennictwo w sądzie z powodu choroby. W 2026 r. liczba lekarzy sądowych w Polsce spadła poniżej 200 - wynika z danych przedstawionych przez Adwokaturę. Prezes rady, Przemysław Rosati, przekazał je wraz z apelem przewodniczącemu sejmowej komisji do spraw petycji.

Liczba lekarzy sądowych spadła o jedną piątą

W załączonej analizie NRA wskazała, że według danych z maja 2026 r. funkcję lekarza sądowego pełni obecnie 184 lekarzy. Z kolei w październiku 2024 r. było ich 229. "Oznacza to spadek o blisko 20 proc. w okresie niespełna dwóch lat" - podkreśliła w komunikacie Adwokatura.

Rekordowe zarobki medyków na kontraktach. "To kwestia konkurencji"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rekordowe zarobki medyków na kontraktach. "To kwestia konkurencji"

Piotr Wójcik

W związku z tą sytuacją już wcześniej, w grudniu 2024 r., prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie uchylenia ustawy z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym i "pozostawieniu każdemu lekarzowi prawa do wystawienia zaświadczenia lekarskiego, które będzie honorowane przez sądy i prokuratury". Petycja w tej sprawie trafiła wówczas do Rady Ministrów, a także Sejmu i Senatu.

"Powielają diagnozy", "nie czując się kompetentnymi"

W petycji Adwokatura zwracała m.in. uwagę, że "brak dostępności lekarzy sądowych o różnych specjalizacjach powoduje, iż lekarze ci wydają zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego, powielając diagnozy innych lekarzy, znajdujące się w przedkładanej im dokumentacji medycznej, nie czując się kompetentnymi do czynienia własnych ustaleń". Oceniono, że m.in. w związku z tym "utrzymywanie w systemie prawa instytucji lekarza sądowego jest zbyteczne i niecelowe ".

Resort sprawiedliwości negatywnie odniósł się wówczas do propozycji uchylenia ustawy o lekarzu sądowym. W odpowiedzi na petycję Adwokatury ministerstwo stwierdziło m.in., że problem z dostępnością lekarzy sądowych może wynikać z wysokości przyznanego im wynagrodzenia - zapowiedziano więc prace zmierzające do jego zwiększenia. Z kolei sejmowa komisja petycji - po zapoznaniu się z pismem NRA - skierowała sprawę do Ministerstwa Sprawiedliwości (MS), zaś senacka komisja petycji podjęła decyzję o niekontynuowaniu prac nad postulatem NRA.

Ustawa miała ukrócić proceder, ale brakowało chętnych

Obowiązująca obecnie ustawa o lekarzu sądowym weszła w życie w 2008 r. Celem jej uchwalenia było ukrócenie praktyki składania przez oskarżonych czy świadków usprawiedliwień lekarskich, które - ze względu na to, że są wystawiane przez różne, bliżej nieznane ośrodki zdrowia, budziły wątpliwości.

NIL uchyla się od kontroli? Resort zdrowia stawia zarzuty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

NIL uchyla się od kontroli? Resort zdrowia stawia zarzuty

Polska

Wprowadzanie nowych przepisów w życie od początku przysparzało trudności. Już w 2008 r. okazało się, że brakuje chętnych do pełnienia obowiązków lekarza sądowego. W związku z tym jeszcze w tym samym roku - w lutym - przyjęto nowelizację odkładającą do stycznia 2009 r. moment, w którym usprawiedliwienie nieobecności w sądzie mogło pochodzić wyłącznie od lekarza sądowego. Przy czym w marcu 2008 r. resort sprawiedliwości poinformował, że umowy podpisano z 343 lekarzami sądowymi.

W czwartkowym komunikacie NRA wskazała, że obecnie na 47 okręgów sądowych w Polsce w 12 nie funkcjonuje ani jeden lekarz sądowy. Chodzi o okręgi sądów w: Ostrołęce, Suwałkach, Słupsku, Rybniku, Sosnowcu, Zielonej Górze, Tarnobrzegu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, a od 2026 r. - także tych w Toruniu i Elblągu.

NRA: problem będzie się pogłębiał

Niedobór lekarzy sądowych - jak podkreśliła w czwartkowym komunikacie NRA - "ma bezpośredni wpływ na realizację konstytucyjnego prawa obywateli do sądu oraz sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości". Jak dodano, brak możliwości uzyskania przez uczestnika postępowania zaświadczenia od lekarza sądowego uniemożliwia skuteczne usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem, co z kolei może prowadzić do negatywnych konsekwencji procesowych.

NRA podkreśliła, że bez "niezwłocznych działań legislacyjnych i organizacyjnych" problem niedoboru lekarzy sądowych w Polsce będzie się pogłębiał. Jego skutki zaś - jak dodano - będą coraz bardziej odczuwalne zarówno dla obywateli, jak i wymiaru sprawiedliwości.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich

Na problem z dostępnością lekarzy sądowych uwagę zwracał także rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W czerwcu 2024 r. wystąpił on w tej sprawie do MS, które w odpowiedzi poinformowało go o działaniach zmierzających do zwiększenia wynagrodzeń lekarzy sądowych.

Agenci CBA przejęli dokumentację pacjentek. Decyzja sądu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Agenci CBA przejęli dokumentację pacjentek. Decyzja sądu

Szczecin

W marcu 2025 r., w związku z tym, że w ocenie RPO sytuacja nie uległa poprawie, RPO ponownie zwrócił się do resortu sprawiedliwości "o działania zmierzające bądź do zapewnienia faktycznej dostępności do lekarzy w ramach istniejących ram prawnych, bądź - gdy okaże się to niemożliwe - o rozważenie wprowadzenia zmian legislacyjnych".

1 stycznia br. w życie weszło rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające wysokość wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu. Za wystawienie zaświadczenia potwierdzającego zdolność lub niezdolność danej osoby do stawiennictwa w sądzie przysługuje mu obecnie 250 zł. Stawka ta wzrosła ze wcześniejszych 100 zł.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieSądLekarzeprawoMinisterstwo SprawiedliwościSenatRzecznik Praw ObywatelskichSejm
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Donald Tusk
Co dalej z wojskami USA w Polsce? Premier zabrał głos
Polska
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
Polska
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Polska
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
Opole
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
To nie musi być nadciśnienie. Ten szczegół fałszuje wynik
Zdrowie
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Mariusz Błaszczak na sali posiedzeń Sejmu
PiS bojkotuje głosowanie w Sejmie
Polska
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zatrzymania po pobiciu nastolatków z Ukrainy na moście
WARSZAWA
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba
Polska
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
Świat
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
Powrót żołnierzy ukraińskich z niewoli rosyjskiej
"Tysiąc za tysiąc". Ukraińcy wracają z niewoli
Świat
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Polska
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
WARSZAWA
Burze, piorun
Jeszcze więcej ostrzeżeń. Uwaga na superkomórki burzowe
METEO
W weekend zamknięty zostanie przejazd przez tory w Wesołej
Zamykają przejazd przez tory. Na zawsze
WARSZAWA
40-latek został zatrzymany po pościgu
"Gwałtownie skręcił i uderzył w policjanta". Kierowca pijany i z dożywotnim zakazem
Kielce
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Najpierw groził nastolatkowi, potem zaatakował seniora
Brutalny atak na pętli. 63-latek pobity i okradziony
Poznań
Posiedzenie Sejmu RP (15.05.2026)
Trzecia próba regulacji kryptowalut. Ustawa przegłosowana
BIZNES
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłanka Lewicy Bożena Borowiec i poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski na sali posiedzeń Sejmu
Nowa posłanka w Sejmie
Polska
wrona ebbing
Hełm za "pół miliona dolarów". Ekwipunek pilota F-35
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica