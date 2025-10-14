Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

Nasiona dyni obniżają cholesterol. Mogą też pomóc na prostatę

Pomarańczowy kolor dyni jest wynikiem wysokiej zawartości w niej witaminy A i beta-karoten
Obalony mit wysokiego cholesterolu w jajkach
Źródło: TVN24
Mogą obniżać poziom cholesterolu, chronić układ krążenia, działać przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, a także wspierać zdrowie prostaty. Zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przebadał nasiona dyni.

Wartości prozdrowotne dyni są bardzo różnorodne i zależą od odmiany - stwierdzili naukowcy z Katedry i Zakładu Dietetyki i Bromatologii oraz Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. We współpracy z naukowcami z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poddali popularny owoc (z punktu widzenia botaniki dynia jest jagodą, choć potocznie i w kuchni uznaje się ją za warzywo) wnikliwym badaniom. Wyniki swoich analiz, opublikowali w 2025 roku w czasopiśmie "Foods". Co konkretnie wykazali?

Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie

Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie

Anna Bielecka
Ziemniaki i buraki zamiast batatów i okry? Ta dieta pomaga chronić zdrowie i środowisko

Ziemniaki i buraki zamiast batatów i okry? Ta dieta pomaga chronić zdrowie i środowisko

Anna Bielecka

Która odmiana jest najzdrowsza?

- Nasiona dyni mogą obniżać poziom cholesterolu, chronić układ krążenia, działać przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, a także wspierać zdrowie prostaty - stwierdziła dr Magdalena Grajzer z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jak tłumaczą eksperci to nie miąższ, a właśnie nasiona dyni, czyli popularne pestki, kryją w sobie bogactwo składników, które mogą wspierać zdrowie i znaleźć zastosowanie we współczesnej dietetyce oraz suplementacji. "Przeanalizowaliśmy jedenaście odmian dyni, uprawianych w Polsce, reprezentujących trzy gatunki: dynia olbrzymia (Cucurbita maxima), dynia zwyczajna (Cucurbita pepo) i dynia piżmowa (Cucurbita moschata)" - wymieniła dr Magdalena Grajzer z Katedry i Zakładu Dietetyki i Bromatologii UMW, główna autorka publikacji. Dodała, że izolowane z nasion oleje badano pod kątem składu chemicznego i odporności na utlenianie, wykorzystując m.in. chromatografię gazową i cieczową, test DPPH (metoda analityczna służąca do oceny potencjału antyoksydacyjnego badanych związków) oraz różnicową kalorymetrię skaningową (nowoczesna technika analizy termicznej). Wyniki nie pozostawiły wątpliwości - odmiany różniły się znacznie między sobą pod względem zawartości związków korzystnie wpływających na zdrowie. Dynia Pink Jumbo Banana (z gatunku dynia olbrzymia) wyróżniała się wyjątkowo wysoką zawartością gamma-tokoferolu (jedna z głównych form witaminy E), karotenoidów (beta-karoten, luteina) i skwalenu, który ma  ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwutleniające oraz najwyższą odpornością na utlenianie. Wśród zdrowotnych liderek znalazła się odmiana Show Winner, ze względu na bogactwo alfa- i gamma-tokoferolu oraz skwalenu. Jack Sprat (C. pepo) i Golden Hubbard (C. maxima) wykazywały wysoką stabilność oksydacyjną dzięki korzystnemu składowi (m.in. dużej zawartości gamma-tokoferolu i skwalenu szczególnie w Jack Sprat).

Na przeciwnym biegunie znalazła się odmiana Moonshine (C. pepo), uboga w tokoferole, sterole (związki biologiczne o podstawowym znaczeniu dla struktury komórek oraz korzystnym działaniu zdrowotnym) i skwalen. Choć jej odporność na utlenianie była niższa, charakteryzowała się wydłużoną fazą propagacji utleniania, co naukowcy wiążą z obecnością luteiny i zeaksantyny.

Cennym źródłem jest także olej

"Nasiona dyni, niezależnie od odmiany, pozostają cennym źródłem składników wspierających zdrowie. Mogą obniżać poziom cholesterolu, chronić układ krążenia, działać przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, a także wspierać zdrowie prostaty" - podsumowała dr Grajzer. Szczególną rolę odgrywa również olej z nasion dyni, który, dzięki zawartości tokoferoli i skwalenu, może być używany jako naturalny stabilizator dla innych olejów roślinnych, na przykład lnianego, bogatego w omega-3, ale mało odpornego na utlenianie. To powoduje, że szybko traci swoje właściwości, w związku z czym ma krótki termin przydatności do spożycia. Dodatek oleju dyniowego z nasion odpowiednio dobranej odmiany mógłby ten okres wydłużyć. Naukowcy podkreślili, że odpowiedni dobór odmian dyni pozwala nie tylko tworzyć oleje funkcjonalne i suplementy diety, lecz także wzbogacać tradycyjne oleje roślinne w bioaktywne związki, a nawet produkować żywność o wydłużonej trwałości i większej wartości zdrowotnej. Dzięki takim odkryciom nasiona dyni mogą stać się jednym z kluczowych elementów nowoczesnej dietetyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Dietetyczka ostrzega. "Jeżeli czegoś pojawia się za dużo, przestaje być dobre"
Dietetyczka ostrzega. "Jeżeli czegoś pojawia się za dużo, przestaje być dobre"

Polska

Blisko połowę masy nasion dyni stanowi tłuszcz. To nie tylko źródło energii, lecz także wielu bioaktywnych związków. Znajdziemy w nich wielonienasycone kwasy tłuszczowe, przede wszystkim kwas linolowy i oleinowy, które wspierają układ krążenia. Obecne są również unikalne sterole typu delta7, rzadko występujące w innych olejach roślinnych, mające korzystny wpływ m.in. na zdrowie prostaty. Nasiona są także bogate w tokoferole, czyli witaminy z grupy E, oraz w karotenoidy, chroniące komórki przed stresem oksydacyjnym. Wyróżnia je ponadto obecność skwalenu. To wielonienasycony węglowodór, jeden z głównych prekursorów w biosyntezie cholesterolu, hormonów steroidowych i witaminy D w ludzkim organizmie. "Z tego powodu niektóre odmiany dyni mogą być traktowane nie tylko jako źródło oleju spożywczego, ale wręcz jako surowiec nutraceutyczny, czyli żywność o dodatkowych właściwościach prozdrowotnych" - napisali naukowcy.

Autorka/Autor: ap/pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Zdrowie, Dieta, suplementy diety, Cholesterol
