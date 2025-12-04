Ministra zdrowia: pomyślmy, co robić, aby ten sektor działał efektywnie

Jolanty Sobierańska

W szczycie medycznym w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uczestniczą między innymi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, kierownictwo MZ, ministerstwa finansów, przedstawiciele MSWiA i MON, przedstawiciele NFZ, samorządowcy, dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele samorządów medycznych.

- Chciałabym, żebyśmy tak sobie faktycznie szczerze porozmawiali, też w gronie praktyków, żebyśmy też podsumowali trochę to, co się zadziało i w najbliższych miesiącach siedli do debaty, co możemy zrobić, żeby ten sektor działał efektywniej – powiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, otwierając szczyt medyczny.

- Myślę, że już sporo narosło różnych treści, że ile by się w ten sektor środków nie dedykowało, to zawsze będzie mało. Naszym zadaniem jest pokazanie, że my te środki potrafimy wykorzystywać, przede wszystkim dla dobra naszych pacjentów - dodała szefowa resortu zdrowia.

Na co już sporo wydaliśmy?

Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała o tym, na co wydano już pieniądze i co tym samym udało się zrealizować w ciągu ostatnich czterech miesięcy zarówno jej w roli szefowej resortu zdrowia, jak i jej poprzedniczce - Izabeli Leszczynie. Przypomniała trzy priorytety, które resort zdrowia uznał za kluczowe. To "Zdrowy szpital - bezpieczny pacjent", "Zdrowe serce, zdrowy mózg" oraz "Cyfryzacja ochrony zdrowia".

Mówiąc o dotychczasowych osiągnięciach, ministra zdrowia wskazała na postęp w zakresie opieki na zdrowiem kobiet. W kraju działa już 8 referencyjnych centrów leczenia endometriozy. Finansowany jest też program leczenia niepłodności, dzięki któremu urodziło się już ponad 7000 dzieci. Ułatwiono kobietom dostęp do antykoncepcji awaryjnej, cytologii na podłożu płynnych oraz badań prenatalnych. Z tych ostatnich skorzystały już 263 tys. pacjentek. Sobierańska-Grenda podkreśliła też dynamiczny wzrost liczby znieczuleń do porodów.

Szefowa resortu zdrowia podkreśliła też rekordowy wydatek na refundację leków - 25,5 mld złotych w ciągu roku. Jak podsumowała, w ciągu ostatnich trzech lat refundacją objęto ponad 400 nowych terapii.

- Jesteśmy jedynym państwem, które w taki sposób, tak szeroką ofertą, idzie do pacjentów - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda. Mówiąc o pieniądzach z KPO, podkreśliła również, że ciągle inwestujemy w nowe technologie. - Sięgamy po to, co najlepsze na świecie - zapewniała.

Ministra zdrowia przypomniała też, że zniesiono limity w opiece paliatywnej i hospicyjnej, a także wprowadzono program profilaktyczny "Moje zdrowie", który cieszy się ogromnym zainteresowaniem - w ciągu sześciu miesięcy zgłosiły się do niego już ponad 2 mln osób. Mimo to Sobierańska-Grenda przyznała, że wciąż mamy sporo do poprawy w zakresie zwiększania świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka.

Będzie dużo "e": e-konsylia i e-DILO

W ramach priorytetu "Zdrowe serce, zdrowy mózg" większe środki idą też na leczenie udarów oraz opiekę kardiologiczną. Startuje już trzypoziomowa Krajowa Sieć Kardiologiczna, która obejmie aż 1300 placówek, blisko 500 szpitali. - Staramy się sprostać chorobom cywilizacyjnym - skomentowała to ministra.

Ministra zdrowia opowiedziała też o postępie, jaki zaszedł w zakresie cyfryzacji. Internetowe Konto Pacjenta ma już 20 mln użytkowników. Już niebawem zacznie działać centralna e-rejestracja.

- Za chwilę będzie dużo "e" - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda, zapowiadając e-konsylia i e-DILO, czyli kartę szybkiej diagnostyki onkologicznej. Jak dodała szefowa resortu zdrowia, także medycyna pracy chce być bardziej cyfrowa. - Wspólnie z państwem ustalimy kolejność i harmonogram wdrożeń - zapowiedziała.

Wyzwania dla szpitali

Jolanta Sobierańska-Grenda poświęciła część swojego wystąpienia wyzwaniom, jakie stoją przed szpitalami. Niektóre z nich wiążą się z obecną sytuacją demograficzną.

- Demografia to coś, z czym przychodzi nam się mierzyć. Ochrona zdrowia powinna temu sprostać. Zachęcamy do przeprofilowania szpitali i zapewniania opieki starzejącemu się społeczeństwu. Powinniśmy poważnie porozmawiać o tym, jak dostosować podmioty lecznicze do potrzeb zdrowotnych - podkreśliła ministra zdrowia.

Kolejne wyzwanie, które wskazała, to podział kompetencji w ochronie zdrowia: - Od wielu miesięcy, a właściwie może lat, kiedy uczestniczę w różnego rodzaju konferencjach, mówimy o tym, że nie potrafimy się podzielić kompetencjami, że nie potrafimy się dogadać w ramach samorządów zawodowych, kto za co powinien odpowiadać w ochronie zdrowia. Dzisiaj po inwestycjach w kształcenie, po tym, jak ustawa o minimalnym wynagrodzeniu zachęciła wiele osób do powrotu do sektora, musimy się zastanowić, jak mądrze zarządzić tak wykwalifikowanym personelem, żeby wykorzystać te kwalifikacje.

Ministra Zdrowia zachęcała szpitale do konsolidacji albo tworzenia konsorcjów. - Mamy dużo fajnych przykładów w kraju, nie tylko na Pomorzu. Zgłaszają się do mnie inne regiony, które chcą pokazać, że skonsolidowane szpitale funkcjonują, że były lęki, były różnego rodzaju obawy. Dzisiaj ta struktura jest efektywniej wykorzystywana. Jesteśmy bardzo zaangażowani i gotowi do pracy. Możemy państwu zaoferować miliard złotych z Funduszu Medycznego wsparcia na taką reorganizację. Z początkiem roku państwo poznacie zasady korzystania z takiego dofinansowania - zapowiedziała Sobierańska-Grenda. - Bardzo państwu kibicuję w tych rozwiązaniach i pomogę, jak tylko będę mogła.