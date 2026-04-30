Zdrowie

Między popędem a zaburzeniem. Cienka granica, duży problem

Nowacka: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej
Źródło: TVN24
Coraz więcej osób w Polsce przyznaje, że nie potrafi kontrolować swoich zachowań seksualnych - wynika z badań, na które powołuje się prof. Michał Lew-Starowicz. Seksuolog wyjaśnia czym są kompulsywne zachowania seksualne i dlaczego tak niewielu dotkniętych problemem szuka profesjonalnej pomocy.

Jak wskazuje prof. Michał Lew-Starowicz, seksuolog, wyniki badań przeprowadzonych na dużej grupie Polaków pokazują, że około 20 procent mężczyzn i 10 procent kobiet deklaruje problem z kontrolowaniem zachowań seksualnych.

To rzadki rak, ale "większość pacjentów stanowią mężczyźni młodzi i bardzo młodzi"
Dowiedz się więcej:

To rzadki rak, ale "większość pacjentów stanowią mężczyźni młodzi i bardzo młodzi"

Prawie 5 procent mężczyzn i 3 procent kobiet zgłasza doświadczenia spełniające kryteria diagnostyczne kompulsywnych zachowań seksualnych - dodał lekarz. Tylko część z nich korzysta z profesjonalnej pomocy. Profesor zaznaczył jednak, że nie jest to rozpoznanie kliniczne, lecz subiektywne odczucie badanych.

Do kryteriów diagnostycznych w przytoczonym badaniu odnosiło się również niemieckie badanie, wskazujące, że problem może dotyczyć prawie 5 proc. mężczyzn i 3 proc. kobiet. Potwierdziły to też badania międzynarodowe obejmujące 42 kraje, z których wynika, że tylko 14 proc. badanych szukało leczenia.

Na czym polega to zaburzenie?

Kompulsywne zachowania seksualne często bywają mylone z wysokim popędem seksualnym lub z wewnętrznym konfliktem moralnym. Tymczasem są oficjalnie uznane za zaburzenie. W 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała CSBD za odrębną jednostkę diagnostyczną i włączyła do klasyfikacji chorób Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (ICD-11).

Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą
Dowiedz się więcej:

Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą

Zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych dotyczy (CSBD) ok. 3-5 proc. mężczyzn i 1-2 proc. kobiet. W przypadku CSBD mężczyźni najczęściej mówią o trudności z kontrolowaniem pornografii i masturbacji, kobiety częściej o niekontrolowanych, uporczywych myślach seksualnych czy przygodnych kontaktach seksualnych.

Czy to już uzależnienie?

Profesor Lew-Starowicz podkreśla, że kompulsywne zachowania seksualne, nazywane potocznie uzależnieniem od seksu, wiążą się z niemożnością kontrolowania impulsów seksualnych. Osoba dotknięta problemem nadmiernie koncentruje swoje życie wokół aktywności seksualnej, kosztem zdrowia, relacji i zainteresowań, często mimo braku satysfakcji. Próby ograniczenia takich zachowań zwykle kończą się niepowodzeniem.

Seks w podziemiu: jak wygląda życie osób uzależnionych od "przyjemności"
Dowiedz się więcej:

Seks w podziemiu: jak wygląda życie osób uzależnionych od "przyjemności"

- Ważnym elementem diagnozy jest cierpienie, które to powoduje, ale też należy odróżnić je od cierpienia wynikającego z przekonań na temat seksu - powiedział Lew-Starowicz podczas konferencji "Współczesna seksuologia - wyzwania w edukacji specjalistów", związanej z publikacją dwutomowego podręcznika "Seksuologia", którego profesor jest współredaktorem.

Mózg seksoholika pod lupą

Jak pisaliśmy w styczniu w tvn24.pl, polscy naukowcy rozpoczęli przełomowe badanie nad leczeniem kompulsywnych zachowań seksualnych. W projekcie po raz pierwszy tak szeroko połączyli farmakoterapię z badaniem reakcji mózgu. - Może ono wyznaczyć nowe kierunki leczenia tego zaburzenia - mówił profesor Michał Lew-Starowicz.

Gdy seks wymyka się spod kontroli. Polacy ruszają z pierwszym takim badaniem na świecie
Dowiedz się więcej:

Gdy seks wymyka się spod kontroli. Polacy ruszają z pierwszym takim badaniem na świecie

Projekt zainicjowali naukowcy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Instytutem Psychologii PAN. Zespołem z CMKP kieruje psychiatra i seksuolog prof. Michał Lew-Starowicz, a grupą z IP PAN - prof. Mateusz Gola. - To pierwsze na świecie badanie o takiej skali i rygorze metodologicznym, które może wyznaczyć nowe kierunki leczenia kompulsywnych zachowań seksualnych - podkreślał prof. Michał Lew-Starowicz. Jak dodał, projekt łączy farmakoterapię z badaniem reaktywności mózgu na bodźce erotyczne, co ma pozwolić lepiej zrozumieć, jak leki działają na poziomie neuronalnym.

Do badania włączono ponad 400 mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. A jak mówił tvn24.pl prof. Lew-Starowicz - grupa ta może być nawet większa ze względu na duże zainteresowanie projektem. Dodaje też, że badanie obejmuje zarówno mężczyzn hetero-, jak i homoseksualnych. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup: otrzymujących escitalopram (lek z grupy SSRI), naltrekson (antagonistę receptora opioidowego), terapię skojarzoną lub placebo. Obserwacja potrwa 18 miesięcy.

Pod maską siły. Co naprawdę czują mężczyźni w kryzysie psychicznym
Dowiedz się więcej:

Pod maską siły. Co naprawdę czują mężczyźni w kryzysie psychicznym

W tym czasie badacze będą prowadzić szeroką diagnostykę: od badań psychologicznych i laboratoryjnych, przez codzienne zapisy w specjalnej aplikacji mobilnej, po pomiary aktywności mózgu metodą EEG, wykonywane przed i po terapii. Celem projektu jest nie tylko sprawdzenie, które leki redukują objawy CSBD, ale także czy poprawiają kontrolę impulsów i jakość życia oraz jakie dawki są optymalne.

Prof. Mateusz Gola podkreślał, że projekt ma stworzyć solidne, naukowe podstawy leczenia tego zaburzenia. Jak zaznacza, zespół wykorzystuje najnowsze narzędzia neuronauki i psychometrii, by zrozumieć mechanizmy stojące za kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Bartosz Romowicz
Koalicja niemal jednogłośnie. Z wyjątkiem jednego posła
Polska
imageTitle
Gol na wagę awansu w dogrywce. Filadelfia odleciała
EUROSPORT
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
600 metrów inżynieryjnego wyzwania. Tunel tramwajowy połączony z dworcem
WARSZAWA
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w ośmiu województwach
METEO
Kwitnąca wierzbówka kiprzyca na Hali Gąsienicowej
Znaszli ten kraj? Podchwytliwy quiz na majówkę
Quizy
vance na uczleni
Zełenski krytykuje J.D. Vance'a. "Pomaga Rosji"
Świat
Zniszczona młotkiem przednia szyba
Niszczył młotkiem samochód, bo myślał, że to sąsiada
Katowice
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
METEO
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Margot Robbie w filmie "Wichrowe wzgórza"
Jedna z najgorętszych premier roku na HBO Max
Kultura i styl
Paulina Hennig-Kloska
"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski
Marcin Złotkowski
W tę teorię wierzy co trzeci Polak. Politycy to wiedzą i wykorzystują
Teoria "wielkiej podmiany". Śmieszne? To może być chytry plan
Michał Istel
Mężczyzny szuka policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczepiał dzieci, proponował podwiezienie. Szuka go policja
Trójmiasto
Miłosz Motyka, Jolanta Sobierańska-Grenda
"Najtrudniejsze zadanie w moim życiu". Wspominają "najbardziej gorące krzesło"
Marcin Złotkowski
Nowofundland
Psy wpadły na spacerowiczów. Właściciel zwierząt z zarzutami
Szczecin
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki gigant przed wyzwaniami. Rosnące ceny, konkurencja z Chin
BIZNES
piniądze
Firmy hamują podwyżki płac. Nowe dane NBP
BIZNES
Antoni Macierewicz w Sejmie
Sejm zdecydował w sprawie Macierewicza
Polska
Pete Hegseth
Media: rachunek za wojnę jest znacznie wyższy
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
Koalicja obroniła ministrę zdrowia
Polska
22-latek napadł na taksówkarza i ukradł auto
Zaatakował kierowcę, ukradł taksówkę i odjechał
Lubuskie
Paulina Hennig-Kloska
Posłowie zdecydowali w sprawie Hennig-Kloski
Polska
Brat Grzegorz Gaweł został uwolniony z białoruskiego więzienia
Zakonnik uwolniony z białoruskiego więzienia czuje się dobrze
Kraków
imageTitle
Zmarnował trzy rzuty karne w sześć minut
EUROSPORT
125 kilometrów na godzinę pędził przez Wrocław
Za szybko przez Wrocław i pożegnanie z prawem jazdy
Wrocław
Blisko 14 kilogramów czerwonych pomidorów
Przewoził przez granicę ludzkie włosy. Powiedział, że to żonie na prezent
Lublin
26326396
Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk komentuje weto
BIZNES
Plac na Groblach w Krakowie
Dla jednego z nich "dzień bez pobicia był dniem straconym". Skazani po śmierci Marcina
Kraków
Łukasz Kmita, Donald Tusk
Tusk: proponowałbym, żebyśmy nie bili się tak bez sensu
RELACJA
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica