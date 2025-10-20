Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Matejko, Kossak i inni zniknęli z muzeum. Obrazy znaleźli w nieczynnym kościele

|
skradzione-obrazy
Matejko, Kossak i inni zniknęli z muzeum. Obrazy znaleźli w nieczynnym kościele
Źródło: archiwum TVN24, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
"13 cennych obrazów skradziono z Muzeum Śląskiego" - krzyczał nagłówek "Słowa Polskiego" w marcu 1957 roku. Braki w muzealnych zbiorach zauważyły pracownice placówki. Przestraszone zawiadomiły dyrektora. Ten milicję. Przeprowadzono oględziny. Podsumowano straty: zniknęło pięć obrazów Jana Matejki, jeden Juliusza Kossaka, autoportret Henryka Rodakowskiego, jedno płótno Maksymiliana Gierymskiego, obrazy Leona Kaplińskiego, Wilhelma Leopolskiego, Stanisława Dębickiego, Andrzeja Grabowskiego i Franciszka Streitta.

Sprawa była poważna, ale nikt niczego podejrzanego nie słyszał. Tym bardziej nie widział. "Złodzieje dostali się do galerii przez okno po drucie piorunochronu od strony zalewu odrzańskiego" - relacjonowali dziennikarze. Jednak pracownicy muzeum twierdzili, że pozamykali okna. Śledczy uważali, że złodzieje w ten sposób prawdopodobnie próbowali wprowadzić ich w błąd. Piorunochron był nienaruszony, a gdyby ktoś się po nim wspinał, na pewno zostawiłby ślady.

Trop szczeciński

O sprawie powiadomiono Interpol. Obawiano się, że dzieła polskiego malarstwa złodzieje będą chcieli sprzedać za granicą. Podejrzewano, że mogła to być ta sama szajka, która na początku 1957 roku okradła muzeum w Szczecinie.

Podejrzenia jednak szybko porzucono, bo złodzieje z północy Polski oddali swój łup. Paczkę z trzema obrazami podrzucili do jednej ze szczecińskich kamienic. Od siebie dodali też przeprosiny.

Lista skradzionych obrazów
Lista skradzionych obrazów
Źródło: Tamara Barriga

"Energiczne dochodzenie" bezskuteczne

Śledczy prowadzący wrocławską sprawę mieli twardy orzech do zgryzienia. Powołano specjalny zespół, a śledztwo nadzorowała Służba Bezpieczeństwa. Prasa, prawdopodobnie chcąc uspokoić społeczeństwo, zapewniała, że śledczy prowadzą "energiczne dochodzenie". Jednak to przez niemal dwa miesiące nie przynosiło rezultatów. Dopiero na początku maja pojawił się trop, który dał nadzieję funkcjonariuszom.

Do muzeum zadzwonił mężczyzna, który oznajmił, że ma płótna, te są nieuszkodzone, ale żeby je odzyskać, władze muszą zapłacić pokaźną kwotę. Więcej informacji miał podać podczas spotkania w cztery oczy. Milicjanci zostali na nie wysłani pod przykrywką. Trop okazał się fałszywy.

Niektóre ze skradzionych w 1957 roku obrazów
Polowanie w Poturzycy
Polowanie w Poturzycy
Źródło: Kossak, Juliusz (1824-1899)/Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Miecznik i Wacław
Miecznik i Wacław
Źródło: Kapliński, Leon (1826-1873)/Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Hamlet
Hamlet
Źródło: Gierymski, Aleksander (1850-1901)/Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Matejko, Jan (1838-1893) – malarz
Matejko, Jan (1838-1893) – malarz
Źródło: Dębicki, Stanisław (1866-1924)/Muzeum Narodowe we Wrocławiu

"K-44" pisze do "D.M", "D.M." odpowiada w prasie

Kilka dni później Rada Państwa w Warszawie odbiera list podpisany "K-44". Dygnitarze czytają: obrazom nic się nie stało, mamy je, na dowód możemy przysłać jeden z nich, ale później chcemy dwa miliony złotych.

Złodzieje nie podają adresu. Żądają, by odpowiedź zamieszczono w prasie. To był początek wymiany wiadomości na łamach dzienników. Złodzieje wysyłali żądania pocztą, chcący odzyskać obrazy odpowiadali za pośrednictwem gazet. Pierwszy etap negocjacji przebiegł pomyślnie. Na dworcu w Poznaniu zostawiono walizkę z jednym ze skradzionych dzieł. Władze muzeum nie posiadały się z radości. Śledczy zwarli szyki, bo do odzyskania był jeszcze tuzin płócien.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, w latach 50. XX wieku - Muzeum Śląskie
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, w latach 50. XX wieku - Muzeum Śląskie
Źródło: archiwum TVN24

Sprawy zaczynają się komplikować. Dyrekcja Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, zgodnie z poleceniem, zamieszcza odpowiedź w rubryce ogłoszeń "Słowa Polskiego". Jednak nie godzi się na zaproponowaną kwotę. Nazywa ją "zbyt wygórowaną". I prosi o "bliższe omówienie sposobu i warunków dokonania wymiany". Obok ktoś pisze do pana, który "zastawił zegarek za bluzkę w sklepie Wrocław, Kuźnicza 6". Ktoś, kto nie zna sprawy obrazów, pewnie nawet nie zwraca uwagi na ogłoszenie podpisane "D.M".

Po kilku dniach muzealnicy dostają odpowiedź napisaną na maszynie marki Bambino. I ponownie zamieszczają swoją: "W ODPOWIEDZI K-44. W oparciu o realną wycenę fachowców jesteśmy w stanie zapłacić 60 procent żądanej sumy. Jeszcze raz prosimy o bezpośrednie omówienie wymiany. D.M.".

Znowu następuje wymiana korespondencji. Jednak coś idzie nie tak, jak planowały władze muzeum.

Prasowa korespondencja ze złodziejami
Prasowa korespondencja ze złodziejami
Źródło: Słowo Polskie, 18.05.1957

Szukali właścicieli maszyny Bambino, obiecali nagrodę

W czerwcu kilkukrotnie w prasie pojawia się ten sam komunikat: "W ODPOWIEDZI K-44. Prosimy o ponowne zajęcie stanowiska, gdyż z udzielonej nam odpowiedzi nie wynika ona jasno. D.M.". Następuje cisza. Sprawa zostaje umorzona. Obrazów nie udaje się odzyskać. Śledczy wciąż prowadzą działania, ale się z tym nie afiszują. Mają nadzieję, że uda się odnaleźć tych, którzy podpisywali się jako "K-44".

W sierpniu 1959 roku do akcji wkracza Generalna Prokuratura. W prasie zamieszcza komunikat i apeluje: "pomóżmy znaleźć obrazy skradzione z wrocławskiego muzeum". Pomoc miała polegać na zgłaszaniu się wszystkich tych, którzy posiadali maszynę do pisa- nia marki Bambino. Lub wiedzieli, kto miał taką maszynę, na której mieli pisać złodzieje. Proszono też o zgłaszanie się tych, którzy wiedzieli coś o kradzieży. Za udzielenie informacji pomocnych w zatrzymaniu sprawców oferowano dyskrecję i 100 tys. złotych nagrody.

Społeczeństwo ruszyło z informacjami. Pisano i telefonowano. Część informacji była zupełnie nieprzydatna, inne zbliżyły funkcjonariuszy do rozwikłania sprawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tiara cesarzowej Eugenii
Co skradziono z Luwru? Lista
Świat
Moment napadu na Luwr
"Nagranie z włamania" do Luwru. Uwagę zwraca człowiek w żółtej kamizelce
Świat
Luwr
Paryżanie "wściekli i upokorzeni". "Co będzie następnym razem?"
Świat

Dwie paczki ukryte w niewielkim kościółku

W końcu śledczy zatrzymali młodego chłopaka, który już wcześniej pojawił się w sprawie. Mężczyzna co chwila zmieniał wersję wydarzeń. Podawał kolejne nazwiska. Zatrzymywano nowych podejrzanych, ale obrazów wciąż nie było. Cierpliwość zamieszanych w sprawę kończyła się. Młodzieniec przyparty do muru zdecydował się powiedzieć, gdzie ukryto obrazy. Poszukiwaną przez wszystkich kryjówką okazał się być niewielki, XVI-wieczny drewniany kościółek w parku Szczytnickim. Na co dzień zamknięty.

Milicjantów wraz z podejrzanym musiał wpuścić do świątyni ksiądz, który pojawił się z kluczami. W podłodze strychu znaleziono dwie paczki. W środku były, owinięte w gazety, malowidła. Prasa ogłosiła "olbrzymi sukces wrocławskiej Milicji Obywatelskiej" i dodawała, że "dzięki ofiarnej pomocy społeczeństwa odnaleziono skradzione obrazy".

Muzealnicy, którzy tracili nadzieję na zobaczenie utraconych dzieł, nie posiadali się z radości. "Cieszę się ogromnie. Nie wierzyłem, że uda się odnaleźć skradzione obrazy, a jeżeli nawet, to nieszybko. Obawiałem się, że złodzieje - wandale zniszczą dzieła sztuki. To było do nich podobne" - mówił dziennikarzom jeden z historyków sztuki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bezcenna plaża, która zniknęła z dnia na dzień. Historia jak z filmu sensacyjnego

Bezcenna plaża, która zniknęła z dnia na dzień. Historia jak z filmu sensacyjnego

Poznań
Kradzież biżuterii za pół miliarda złotych. Zapadł wyrok po spektakularnym napadzie

Kradzież biżuterii za pół miliarda złotych. Zapadł wyrok po spektakularnym napadzie

Świat

"Zbrodnicza ręka sięgająca po narodową własność"

Obrazy mogły wrócić na swoje miejsce. Choć dwa z nich były podniszczone przez wodę dostającą się do środka przez dziurawy dach, to stan reszty nie budził obaw. Milicja malowidła przekazała prof. Bolesławowi Iwaszkiewiczowi, przewodniczącemu Rady Narodowej miasta Wrocławia, w pierwszym dniu zlotu funkcjonariuszy obchodzących 14-lecie służby. Podczas uroczystości fetowano odzyskanie obrazów i mówiono o "zbrodniczej ręce sięgającej po narodową własność". Jeszcze tego samego dnia ta własność wróciła do muzeum.

Zatrzymany mężczyzna trafił za kratki, ale śledztwo wciąż trwało. Służby chciały dostać wszystkich tych, którzy mogli brać udział w przestępczym skoku. Kolejne przesłuchania doprowadziły funkcjonariuszy do Klubu Czerwonych Koszul - grupy chłopaków marzących o podróżach. Wojaże kochali, ale na te najdalsze nie mieli pieniędzy. Kradnąc obrazy, ponoć chcieli zdobyć na nie fundusze. Pod koniec lat 60. czworo z nich za skok na muzeum trafiło do więzienia. W ten sposób został obalona teza o tym, że obrazy z Muzeum Śląskiego we Wrocławiu ukradł ktoś, kto na sztuce się znał.

Historia kradzieży 13 obrazów z gmachu dzisiejszego Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w latach 50. XX wieku nazywanego Muzeum Śląskim) została opisana w książce "Sekrety Wrocławia" wydanej nakładem Domu Wydawniczego Księży Młyn.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
20 1030 litwa nawrocki-0007

TVN24 HD
NA ŻYWO

20 1030 litwa nawrocki-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Tamara Barriga

Źródło: "Sekrety Wrocławia", Księży Młyn Dom Wydawniczy

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Reprodukcja/CAF/PAP

Udostępnij:
TAGI:
WrocławHistoriaDolny Śląsk
Tamara Barriga
Tamara Barriga
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim [luty 2023]
Koniec wojny na obecnej linii frontu? Gdzie Ukraina zatrzymała Rosjan
Świat
Pies
Trzymała szczeniaka za tylne łapki nad wodą. Udało się go odnaleźć
Wrocław
Andrzej Duda
Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy
BIZNES
Osteoporoza już nie jest straszna
Seniorzy łamią się w ciszy. Trzy czwarte osób nie zna diagnozy
Piotr Wójcik
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Wicepremier o globalnej awarii
BIZNES
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
WARSZAWA
imageTitle
Koszmar Liverpoolu. Grozi im najgorsza seria od 72 lat
EUROSPORT
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
METEO
imageTitle
Polki żałują. "Mecz był do wygrania"
EUROSPORT
"Maślak" przed sądem apelacyjnym (zdjęcie z maja 2022 roku)
Kolejne wyroki usłyszeli pseudokibice z gangu Psycho Fans
Katowice
Puszki i butelki po alkoholu w pobliżu łóżeczka dziecka
Dziecko ma dwa tygodnie, matka miała prawie trzy promile
Wrocław
Karol Nawrocki
Co Nawrocki zrobi z "projektem ostatniej szansy"?
Polska
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
"Dziewczynka spała, nagle zrobiła się sina". Nie żyje niemowlę
Szczecin
System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot
"Żelazna kopuła" miała być pilnym rozwiązaniem. Odpowiedź MON zaskakuje
Ewelina Kwiatkowska
HOŁOWNIA
Hołownia ambasadorem w USA? "Ktoś rzucił taki pomysł"
Polska
Mężczyzna miał nękać lekarkę i jej grozić
Miał prześladować lekarkę, na spotkanie poszedł z trzema nożami
Kraków
Najnowsze czołgi Abrams w Polsce
Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO
Maciej Michałek
Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Wrocławianin w gronie finalistów XIX konkursu Chopinowskiego. "Rezultat wielkiej, ciężkiej pracy"
Wrocław
Luwr
Paryżanie "wściekli i upokorzeni". "Co będzie następnym razem?"
Świat
patrol
Pocisk wystrzelony na pokazie wojskowym trafił pojazdy na autostradzie
Świat
Sędzia Katarzyna Obst
To nie był zwykły wypadek, a "zdarzenie przemyślane"
Poznań
imageTitle
Zostało jedno wolne miejsce. Kto zagra w WTA Finals?
EUROSPORT
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
Przewidzą wybuch? Parametr b i obiecujące wyniki
METEO
shutterstock_2465789583
Windows z problemami. Gigant zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Rzucony kamień przebił szybę i zabił kierowcę
EUROSPORT
Tragiczny wypadek
Uderzył w drzewo i dachował. Nie żyje 29-latek
Wrocław
Krwiste muffiny
Ciastka z krwią przyjęte w Szwecji z entuzjazmem
Zdrowie
Tiara cesarzowej Eugenii
Co skradziono z Luwru? Lista
Świat
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
WARSZAWA
Donald Trump
Trump nazwał prezydenta Kolumbii "przywódcą narkotykowym". Ostra wymiana zdań
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica