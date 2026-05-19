Lubin

Zabił dwie osoby z pistoletu z czasów II wojny światowej

Do zdarzenia doszło na Osiedlu Przylesie
Strzelanina na osiedlu w Lubinie
Najpierw była kłótnia, potem strzały - w mieszkaniu w Lubinie zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci trafił do szpitala. Śledczy ustalili, że 21-latek użył pistoletu z czasów II wojny światowej, a kilka dni później odebrał sobie życie.

W nocy z 12 na 13 maja w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie zastrzelonych zostało dwóch mężczyzn.

- Przebieg zdarzenia był taki, że w mieszkaniu przebywało czterech mężczyzn: 21-letni podejrzany i trzech pokrzywdzonych. Między 21-latkiem a jednym z mężczyzn doszło do kłótni, w wyniku której prawdopodobnie został on uderzony. Następnie wyszedł z mieszkania, a po pewnym czasie wrócił z bronią palną i od razu, stojąc w progu, zaczął oddawać strzały. Dwa z nich okazały się śmiertelne. Jeden z mężczyzn został raniony w głowę, a drugi w klatkę piersiową - przekazała tvn24.pl Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Ofiary miały 30 i 31 lat.

- Trzeci został ranny w brzuch - udzielono mu pomocy, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podkreśla prokurator Łukasiewicz. 34-latek trafił do szpitala.

Prokuraturze udało się ustalić, z jakiej broni strzelał sprawca.

- To był pistolet z okresu II wojny światowej. Wiemy, w jaki sposób ten podejrzany, który popełnił samobójstwo, wszedł w jego posiadanie, natomiast nie ujawniamy tej informacji z uwagi na dobro postępowanie. Będziemy sprawdzać, czy to jest ta sama broń - poinformowała Łukasiewicz.

Dolnośląskie

Nie żyje 21-letni poszukiwany mężczyzna

W piątek po godzinie 8.30 rano funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące nieznanego mieszkańcom mężczyzny, który przebywał "w ogólnodostępnej wiacie" na terenie Wielkopolski.

- W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że była to osoba poszukiwana od kilku dni - przekazała w piątek TVN24 podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowy policji w Lubinie.

Śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lubinie, natomiast odrębne postępowanie dotyczące samobójstwa nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Gostyniu.

- W Gostyniu wczoraj przeprowadzono sekcję zwłok oraz zabezpieczono broń. Między prokuratorami musi nastąpić przekazanie tej broni, prokurator już wystąpił o to - dodaje Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Tagi:
LubinWojewództwo dolnośląskieZabójstwoStrzelanina
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
