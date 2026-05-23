Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ich powołaniem jest obrona słabszych. Uratowali dziesiątki tysięcy zwierząt

|
W ciągu ponad czterech lat wojny uratowano blisko 80 tysięcy zwierząt
Wolontariusze na ukraińskim froncie. Ratują tysiące zwierząt
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Animal Rescure Kharkiv
Koszmar wojny dotyka ludzi, ale powoduje też cierpienie u zwierząt, którego nie możemy lekceważyć. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze, którzy organizują dla nich akcje ratunkowe. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Organizacja "12 Stróżów" ukraińskiej wolontariuszki i ratowniczki Lali Tarapakiny ma prosty cel: ratowanie porzuconych, rannych i zapomnianych zwierząt z terenów objętych wojennym frontem w Ukrainie.

- W praktyce ratujemy zwierzęta z nieszczęścia, z wszelkiego rodzaju cierpień, przed okrucieństwem ludzi, z sytuacji wojennych, ze stref szarych i czerwonych. Realizujemy pełen cykl akcji ratowniczej, od ewakuacji po adopcję - powiedziała Tarapakina.

- Nie możemy uratować całego kraju, nie możemy uratować żołnierzy w okopach, ale ratujemy to życie, które możemy ratować - powiedział Wojciech Tochman, reporter i pisarz, który w swoim reportażu "Delfiny i belzebub" opisał poświęcenie wolontariuszy narażających swoje życie dla ratowania zwierząt, jak i życie cywilów, którym zwierzęta towarzyszą w wojennych czasach.

W ciągu ponad czterech lat wojny uratowano blisko 80 tysięcy zwierząt
W ciągu ponad czterech lat wojny uratowano blisko 80 tysięcy zwierząt
Źródło zdjęcia: Animal Rescure Kharkiv

- Są ludzie, którzy ratują życie zwierząt głównie udomowionych, psów i kotów, z narażeniem własnego życia. I może to wyglądać na coś szalonego, ale ci ludzie robią coś szalonego, żeby nie oszaleć - stwierdził Tochman.

- Jeśli wolontariusze chcą ryzykować swoje życie, bo chcą uczynić coś dobrego dla porzuconych zwierząt, a nie ma tam ludzi, którzy chcą wyjechać, to jest to piękne - powiedział reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki.

"Odnalazłam swoje powołanie, jest nim obrona słabszych"

Tarapakina pierwszy raz uratowała zwierzę na początku pełnoskalowej wojny. Wcześniej zajmowała się rewitalizacją obiektów na terenie Czarnobyla. Wojna zmieniła wszystko - priorytetem stało się ratowanie zwierząt.

- Było mnóstwo niebezpiecznych sytuacji. Wielokrotnie ścigały nas drony. W zespole zdarzały się wstrząsy mózgu i rany, ale zasadniczo nie postrzegam tej pracy jako niebezpiecznej. Niebezpieczny jest czas po ewakuacji. Spotykasz ludzi na w teorii bezpiecznym terenie, ale są zagrożeniem - opowiedziała aktywistka.

"Wszystkie psy, które tam wtedy się znajdowały, były martwe"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wszystkie psy, które tam wtedy się znajdowały, były martwe"

Krystyna Drahomerecka przed wojną była architektką - dziś jest jedną ratowniczek. Zajmuje się logistyką ewakuacji, w której liczy się każda sekunda. - W każdej chwili możemy zginąć przez atak drona, dlatego trasa musi być jak najlepiej zaplanowana. Muszę znać wszystkie ulice, wiedzieć, gdzie skręcić, a gdzie nie - wyjaśniła.

- Myślę, że każdy człowiek powinien odnaleźć siebie i swoje powołanie. Ja odnalazłam swoje powołanie, a jest nim obrona słabszych - podkreśliła.

Dziesiątki tysięcy zwierząt uratowanych z frontu

Lekarka weterynarii Maryna Niemcowa przyznała, że "wiele zwierząt jest kontuzjowanych" - Mogą to być urazy od odłamków, urazy od broni palnej. To wszystko jest możliwe. Był pies, który został trafiony bombą. Po prostu brakowało mu części pleców - opowiedziała.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zbadali, jak wojna wpływa na psy. Niektóre typowe cechy przestają występować

Zwierzęta poranione odłamkami, minami czy ogłuszone wybuchami trafiają, z pomocą wolontariuszy, między innymi do charkowskiego centrum ratowania zwierząt. Po rekonwalescencji cel to znalezienie dla zwierząt nowego domu.

Ratowanie zwierząt w tej wojnie ma też głębsze znaczenie. - Jeden z żołnierzy powiedział nam: "Wiecie, kiedy idę na wojnę, zabieram ze sobą zbroję i hełm. To ochrona dla mojego ciała. Ale zwierzęta są dla mnie ochroną dla mojej duszy" - opowiedziała Yaryna Wintoniuk z Animal Rescure Kharkiv.

- "12 Stróżów" mnie stworzyło. Każdego dnia kształtują mój umysł, moją duszę, moją empatię, całe moje życie - powiedziała Lala Tarapakina. W ciągu ponad czterech lat wojny, dzięki poświęceniu, uratowano blisko 80 tysięcy zwierząt.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
pc
Spielberg zadał jej pytanie, zaprzeczyła. Grochowska: chyba nie do końca je zrozumiałam
Monika Olejnik
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
43 min
pc
Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Wojna w UkrainieOchrona zwierzątPolska i Świat
Maciej Zalewski
Dziennikarz TVN24
Czytaj także:
Zdjęcia zaginionej Eli z monitoringu
Poszukiwania 12-latki. "Mogła przygotowywać się do tego zniknięcia"
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko. "Nie wiedziałem, że nie wolno"
Kraków
Policja Polska
Pięciolatek postrzelony przez brata. Dramat podczas zabawy w ogrodzie
Poznań
Sławomir Cenckiewicz
Służby przed blokiem Cenckiewicza. Komunikat policji
Polska
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
Świat
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
Donald Trump
Apeluje do Trumpa w sprawie Iranu. "Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy"
Świat
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
Świat
Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
LOT kontra Boeing. Ława przysięgłych zdecydowała
BIZNES
Kalifornijscy strażacy próbują nie dopuścić do eksplozji zbiornika zawierającego toksyczną substancję
Eksplozja może skazić miasto. Nakaz ewakuacji dla ponad 40 tysięcy mieszkańców
METEO
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
Lubuskie
gorąco, kobieta, miasto, woda
Nietypowa fala upałów. Ponad 35 stopni na termometrach
METEO
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
Szczecin
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
Łódź
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Z samochodu nic nie zostało. W bagażniku byli ludzie
Lublin
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
Kraków
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
Trójmiasto
Start rakiety Starship V3
124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
METEO
Gorąco w Hiszpanii
"Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska"
METEO
shutterstock_2476648205
Shein przejmuje amerykańską markę. Transakcja warta 100 milionów dolarów
BIZNES
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna. Pisze o miłości
Świat
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Szef brytyjskiego Amazona: bezrobocie młodych to nie ich wina
BIZNES
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Łatwogang jedzie prżez Polskę
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang prowadzi kolejną akcję
imageTitle
FIFA, mamy problem. Hotelarze wściekli po masowym anulowaniu rezerwacji
EUROSPORT
Urodzinowa trasa TVN24. Mińsk Mazowiecki
Czy szkoła przygotowuje do świata, którego już nie ma? "Przedmiot, którego bardzo potrzebujemy"
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi na Hawajach
Trzęsienie poruszyło ludzi na wyspie. "Trwało dość długo"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica