WOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE

Huti dołączają do wojny. Desant żołnierzy USA, są ich tysiące

USS Tripoli
Skutki irańskiego nalotu na Bet Szemesz w Izraelu (28.03.2026)
Źródło: Reuters
Rebelianci Huti w Jemenie wystrzelili pociski w kierunku Izraela i oficjalnie poinformowali o dołączeniu do konfliktu. Tymczasem na Bliski Wschód dotarł okręt desantowy USS Tripoli. Na jego pokładzie są tysiące amerykańskich żołnierzy.

Z Bliskiego Wschodu wciąż napływają nowe informacje o konflikcie. Oto najważniejsze doniesienia z soboty.

Huti atakują Izrael

Armia izraelska poinformowała wcześnie rano w sobotę o działaniach mających na celu przechwycenie pocisku wystrzelonego z terytorium Jemenu. Zgodnie z informacjami portalu Times of Israel pocisk został skutecznie przechwycony i nie spowodował strat.

Do ataku z Jemenu przyznali się proirańscy rebelianci Huti. Zapowiedzieli, że "operacje będą kontynuowane, dopóki agresja na wszystkich frontach nie zostanie zakończona". Wieczorem po godzinie 19 czasu polskiego "Wall Street Journal" poinformował, powołując się na izraelskiego urzędnika, że Huti wystrzelili kolejną rakietę w kierunku Izraela. Pocisk udało się przechwycić.

Izraelskie media Chanel 12 i Times of Israel informują o ataku dronów na Ejlat w południowym Izraelu. Według doniesień drony nadleciały z Jemenu - zauważa BBC. Wcześniej Huti poinformowali, że wystrzelili serię pocisków balistycznych "w kierunku wrażliwych izraelskich obiektów wojskowych" w odpowiedzi na ataki Izraela na Iran, Liban, Irak i terytoria palestyńskie.

O tym, że mogą włączyć się w wojnę, Huti ostrzegali już w piątek.

Na Bliskim Wschodzie przybywa amerykańskich żołnierzy

W region konfliktu na Bliskim Wschodzie USA wysłały 21. Ekspedycyjną Jednostkę Piechoty Morskiej. Dowództwo Centralne USA poinformowało w sobotę, że 3,5 tysiąca amerykańskich marines na pokładzie okrętu desantowego USS Tripoli dotarło na miejsce.

"Coraz głośniej mówi się, że mogą zostać wysłani, aby zająć irańską wyspę Chark" - ocenia CNN. Wyspa obsługuje około 90 proc. eksportu irańskiej ropy. O tym, że jednostka mogłaby uczestniczyć w misji lądowej, informował wcześniej "Wall Street Journal".

Amerykanie ranni w atakach na bazę lotniczą

Ponad 20 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w ciągu ostatniego tygodnia w wyniku irańskich ataków na bazę lotniczą w Arabii Saudyjskiej - podała w sobotę agencja Associated Press, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

W nocy z piątku na sobotę dziennik "The Wall Street Journal" poinformował o 10 żołnierzach USA, którzy zostali ranni w wyniku piątkowego ataku Iranu na bazę lotniczą Prince Sultan. Agencja Reutera podała później, że obrażenia odniosło 12 amerykańskich żołnierzy.

Piątkowy atak był co najmniej drugim uderzeniem w tę bazę podczas trwającej od miesiąca wojny USA i Izraela z Iranem. Wskutek poprzedniego uderzenia uszkodzonych zostało pięć samolotów tankujących KC-135.

Według danych, które przekazało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), w trakcie obecnego konfliktu rany odniosło ponad 300 amerykańskich żołnierzy, a 13 zginęło. Większość rannych miała lekkie obrażenia i wróciła do służby.

Tysiące ofiar wojny

Od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie mija już miesiąc. W izraelsko-amerykańskich atakach i odwecie Teheranu na kraje Zatoki Perskiej zginęły tysiące osób.

  • W Iranie zginęło dotychczas co najmniej 1900 osób - poinformował w sobotę Irański Czerwony Półksiężyc.
  • W Libanie od momentu rozpoczęcia izraelskich ataków, 2 marca, zginęło 1189 osób, w tym 124 dzieci - informuje libański resort zdrowia.
  • Według władz Iraku w kraju zginęło co najmniej 99 osób. Z kolei w półautonomicznym Kurdystanie zginęło 13 osób.
  • W atakach na Izrael zabito 19 cywilów - twierdzą władze. Według izraelskiej armii w operacji w Libanie zginęło czterech izraelskich żołnierzy.

Dezinformacja i wątek ukraiński

Wojna prowadzona przez USA i Izrael przeciw Iranowi od czterech tygodni jest głównym tematem dezinformacji w Europie - wynika ze wstępnej oceny Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). Analitycy odnotowali falę fałszywych treści generowanych przez sztuczną inteligencję.

Nieprawdziwe informacje dotyczą między innymi udziału Ukrainy w konflikcie. Na przykład irańska Gwardia Rewolucyjna przekazała w sobotę, że jej siły zniszczyły magazyn ukraińskich pocisków do zwalczania dronów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy zaprzeczyło tym doniesieniom.

- To kłamstwo. Reżim irański często prowadzi tego rodzaju działania dezinformacyjne - oświadczył rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

Ukraina odgrywa coraz większą rolę na Bliskim Wschodzie. Kijów uzgodnił w sobotę współpracę obronną ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Katarem w obliczu rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie. Oba kraje odwiedził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Trump: Kuba następna

- Stworzyłem wspaniałe wojsko. Mówiłem, że nie trzeba go będzie wykorzystywać. Ale czasem trzeba je wykorzystać. Tak przy okazji, Kuba jest następna - powiedział Donald Trump w przemówieniu wygłoszonym w piątek na forum inwestycyjnym w Miami. - Ale udawajcie, że nic nie mówiłem - dodał.

To kolejny sygnał płynący z Waszyngtonu sugerujący, że USA mają plany wobec rządzonej przez komunistyczne władze wyspy.

Źródło: PAP, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: US Central Command

Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
