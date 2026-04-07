USA ogłasza uwolnienie dziennikarki porwanej w Iraku

Shelly Kittleson
Bagdad. Moment uprowadzenia na nagraniu
Źródło: Reuters
Shelly Kittleson, dziennikarka porwana w Iraku przez proirańską bojówkę Kataib Hezbollach, została uwolniona - przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Kobieta była przetrzymywana przez tydzień.

Amerykańska dziennikarka Shelly Kittleson została porwana 31 marca w Bagdadzie, stolicy Iraku, przez Kataib Hezbollah. Moment zdarzenia uchwycono na nagraniu. Zajmujący się tematyką bliskowschodnią portal Al-Monitor przekazał, że Kittleson była jego współpracowniczką. Pracowała też dla Politico, BBC i "Foreign Policy", relacjonując wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

We wtorek Kataib Hezbollah ogłosiła, że ma zamiar uwolnić porwaną Amerykankę, ale będzie musiała natychmiast opuścić Irak - przekazał we wtorek około godziny 18 czasu polskiego Reuters. Dwie godziny później agencja AP, powołując się na anonimowe źródła w irackich władzach, poinformowała, że dziennikarka została uwolniona.

Rubio ogłosił uwolnienie dziennikarki

Sekretarz stanu USA Marco Rubio napisał we wtorkowym oświadczeniu, że "z przyjemnością ogłasza uwolnienie amerykańskiej dziennikarki Shelly Kittleson, która została niedawno porwana przez członków zagranicznej organizacji terrorystycznej Kataib Hezballah w pobliżu Bagdadu w Iraku".

Szef amerykańskiej dyplomacji podziękował Federalnemu Biuru Śledczemu, Pentagonowi, a także irackiej Najwyższej Radzie Sądowniczej.

Wciągnięta siłą do samochodu. Władze USA: wiemy o uprowadzeniu dziennikarki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wciągnięta siłą do samochodu. Władze USA: wiemy o uprowadzeniu dziennikarki

Kataib Hezbollah to jedna z kilku silnych formacji zbrojnych wchodzących w skład nieformalnej koalicji, określanej jako Islamski Ruch Oporu w Iraku. Sojusz jest częścią tzw. osi oporu, wspieranej przez Teheran sieci ugrupowań zbrojnych, które łączy wrogość wobec Izraela i USA.

Od czasu wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem sprzymierzone z Teheranem irackie bojówki prowadzą ataki na amerykańskie obiekty w tym kraju.

OGLĄDAJ: Zaskoczone Chiny, zawiedziony Iran. Jaką prawdę o "pokojowym mocarstwie" obnażyła wojna?
Przywódca Chin Xi Jinping

Zaskoczone Chiny, zawiedziony Iran. Jaką prawdę o "pokojowym mocarstwie" obnażyła wojna?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Czytaj także:
imageTitle
Anglia się cieszy. Wyjątkowo cenne zwycięstwo Arsenalu
EUROSPORT
Orlen, paliwo, stacja
Ceny paliw w środę. Tyle kosztują
BIZNES
neuer
"Spektakularny". 40-latek zatrzymał Real
EUROSPORT
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Powinni je odeskortować" do lasu. Zabraniają tego europejskie przepisy
Radość w Iranie po ogłoszeniu zawieszenia broni
Groźba "końca cywilizacji", interwencja Pakistanu i nagły zwrot
PODSUMOWANIE
Deszcz ze śniegiem
Lokalnie popada śnieg z deszczem, może zagrzmieć
METEO
Centrum Teheranu. Zdjęcie z 31 marca 2026 roku
Co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie minuta po minucie
RELACJA
Donald Trump
Trump ogłosił zawieszenie broni
Świat
imageTitle
Piłkarskie szachy w Lizbonie. Arsenal zaskoczył w końcówce
EUROSPORT
imageTitle
Widowisko w Madrycie. Bayern zrobił krok w stronę półfinału
EUROSPORT
imageTitle
Wyłoniono mistrza Polski. Finał do jednej bramki
EUROSPORT
Donald Trump
Wpis Trumpa. Apel papieża
Świat
Kamienica przy ulicy Chmielnej została zabytkiem
Powstała dla zamożnego mieszczaństwa, trafiła do rejestru zabytków
WARSZAWA
imageTitle
Real gościnny dla Bayernu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Panikują przez Świątek. "Ostatnia rzecz, jakiej potrzebowałyśmy"
EUROSPORT
Kropka nad i - Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: Amerykanie po cichu wspierają prorosyjską siłę
Kropka nad i
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Niebezpieczne spotkania w stolicy. Dlaczego nie można dokarmiać dzików
WARSZAWA
Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem
57 lat różnicy, dwa wyjątkowe zdjęcia Ziemi i Księżyca
METEO
Dachował uciekając przed policją
W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam
WARSZAWA
imageTitle
Nie żyje legendarny trener Mircea Lucescu
EUROSPORT
imageTitle
Arka zadbała o kibiców. Trafienia wyjątkowej urody
EUROSPORT
Zniszczenia powstałe w wyniku rosyjskiego ataku w Odessie
"Sprawiedliwość polega na tym, że Rosja nie przestanie być karana"
BIZNES
Przemarsz wilka w promieniach słońca
Wilk przechadza się w promieniach słońca. Zobacz nagranie
METEO
imageTitle
Zuchwała kradzież 14-latka. Odmieniła losy rzutów karnych
EUROSPORT
_budapeszt_parlament
Przepych i kilogramy złota. Węgierski parlament bez tajemnic
Świat
Donald Trump w Białym Domu
Były ambasador w USA: słowa Trumpa przerażające
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Noc z alarmami IMGW w 11 województwach
METEO
Kierowca uderzył w betonowe bariery
Uciekał przed policją, uderzył w bariery. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków
WARSZAWA
Macron: obywatele Francji, Cecile Kohler i Jacques Paris, zostali wypuszczeni na wolność w Iranie
Byli więzieni przez ponad trzy lata. Wracają do kraju
Świat
imageTitle
Pokonała Szeremetę na igrzyskach. Wielki powrót po dwóch latach
EUROSPORT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica